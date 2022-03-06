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Российские окупанты расстреляли волонтеров, которые везли помощь в приют для животных в Киевской области, - UAnimals

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Военные Российской Федерации расстреляли волонтеров, которые везли помощь в приют для животных в Буче Киевской области.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-сторінку громадського руху "UAnimals".

Российские окупанты расстреляли волонтеров, которые везли помощь в приют для животных в Киевской области, - UAnimals 01

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Топ комментарии
+50
скот кацапский
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06.03.2022 07:08
+40
Ибо кацапы хуже животных .
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06.03.2022 07:10
+37
УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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06.03.2022 07:09
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скот кацапский
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06.03.2022 07:08 Ответить
УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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06.03.2022 07:09 Ответить
Ибо кацапы хуже животных .
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06.03.2022 07:10 Ответить
Які ще полонені з кацапів??? Безжально випалювати, як бур'ян! ☠️
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06.03.2022 07:12 Ответить
Дійсно, бо замучимся концентраційні табори будувати.
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06.03.2022 07:17 Ответить
Вечная память.Смерть кацапам.
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06.03.2022 07:12 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПСЬКОМУ ПАДЛУ!
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06.03.2022 07:13 Ответить
нужны диверсанты в тылу врага-склады, заводы, аэродромы, порты, железка, все, что связано с ведением войны - тотальное разрушение
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06.03.2022 07:16 Ответить
Коротко.
Су..кончені.
..
Царствіє небесне українцям
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06.03.2022 07:17 Ответить
Их нельзя брать в плен - резать их, как в Афгане.
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06.03.2022 07:18 Ответить
Именно так!!!
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06.03.2022 07:22 Ответить
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Ви пропонуєте українцям стати звірами? Не дочекаєтеся- ми не вони.
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06.03.2022 07:30 Ответить
Марш в окоп миротворець хренов.
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06.03.2022 07:38 Ответить
Воно, політкоректна падлюка, мабуть сидить в якомусь теплому кабінеті і не може відчути своїм лібералізованим мозком, що таке пережити смерть дітей. Що він здох, сконав в пекельних корчах!
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06.03.2022 07:43 Ответить
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Пану потрібно нерви підлікувати.
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06.03.2022 07:55 Ответить
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Не флуди.
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06.03.2022 07:54 Ответить
Слыш, Паштет Студента, шел бы ты отсюда подальше и не давал советы нормальным людям. Русню нужно резать как скот, а потом резать этот скот на их же земле. Без марадерств, так, ради забавы!!!!
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06.03.2022 08:00 Ответить
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Це не порада- пересторога. І тобі пересторога- не корчи із себе адміна форуму та не хами. А тепер- в спам.
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06.03.2022 08:05 Ответить
а ві продолжайте брать в плен
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06.03.2022 07:19 Ответить
фашисти - рашисти
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06.03.2022 07:19 Ответить
Это которые "на учениях" и "мама забери меня"?А да еще "я не стрелял совсем" Всех сук в землю-там пусть маму зовут ублюдки
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06.03.2022 07:20 Ответить
Дії рашафастів підтримує майже все населення кацапстану. Більш менш здорових розумом % 15-20.
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06.03.2022 07:20 Ответить
https://ria-m.tv/news/279557/pogibli_vse_pod_buchey_okkupantyi_na_tanke_podbili_mashinu_s_volonterom_iz_melitopolya_(foto).html
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06.03.2022 07:24 Ответить
Нелюди. Уничтожать всех без разбору!
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06.03.2022 07:24 Ответить
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І самим стати нелюдами?
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06.03.2022 07:31 Ответить
Марш в окоп миротворець хренов.
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06.03.2022 07:39 Ответить
Воно, політкоректна падлюка, мабуть сидить в якомусь теплому кабінеті і не може відчути своїм лібералізованим мозком, що таке пережити смерть дітей. Що він здох, сконав в пекельних корчах!
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06.03.2022 07:46 Ответить
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Поганий з тебе мольфар, ще й лайливий.
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06.03.2022 07:53 Ответить
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Кожен українець зараз в окопі- і без команди. Не знав?
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06.03.2022 07:51 Ответить
Нам треба стати тими, хто переможе в цій війні... Для цього довільні засоби придатні...
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06.03.2022 07:46 Ответить
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Ми вже перемогли. І не маємо права нашу перемоги вимазати в багнюку нелюдяності.
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06.03.2022 07:52 Ответить
В спам этого паштета, шо это за ник вообще. какой нахер планшет? такой чтоле? это руский правокатор этот паштет
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06.03.2022 08:02 Ответить
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В Бучі крім тварин хіба більше нікму було допомагати? Перейматися тваринами в час, коли гинуть людські діт це діагноз...
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06.03.2022 07:26 Ответить
А кукурікати хєрню в камєнтах коли діти гинуть і кацамразі вбивають волонтерів- це який діагноз?
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06.03.2022 07:33 Ответить
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В той час, як вбивають Українців і Україну треба думати про захист Українців і України, а не про тваринок.
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06.03.2022 08:41 Ответить
Иди отсюда и не вякай, если не понимаешь
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06.03.2022 07:50 Ответить
я розумію, що в цей час всі сили треба віддавати арії та збереженню дітей і жінок, а ніяк не тваринок.
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06.03.2022 08:45 Ответить
******* конченое
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06.03.2022 07:58 Ответить
вчора виходила в магазин, собі купувала ліки, з продуктів лише корм тваринам.
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06.03.2022 08:40 Ответить
Захистники тваринок можуть бути спокійними... Армію треба підтримувати та дітей вивозити!
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06.03.2022 08:43 Ответить
Кажется пора уже не брать в плен русню.
десять дней войны -они должны были понять что происходит ,куда идут
,что делают и так далее......!
и пора это донести до них! бросай все иди домой ! не сложил оружие -остался - смерть!
что такой лафы как плен с полным комплексом онклюзив и полным медицинским обслуживанием уже не будет !
смерть рашистам!
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06.03.2022 07:31 Ответить
Росіяни не взяли волонтерів в полон… а просто вбили… безбройни
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06.03.2022 07:46 Ответить
Кацапы - не люди
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06.03.2022 07:51 Ответить
Нескінчений сум і біль, що гинуть молоді й найкращі!
Не ПРОБАЧИМО!Не забудемо!
Ти чуєш,Боже,автоматні черги
І крики тих,хто захищає волю
"За Україну"лине аж до неба
І плач народу від утрат і болю😪😪😪
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06.03.2022 08:08 Ответить
Вічна пам'ять таким людям! Слава громадянам України! Слава людям з великої букви! 💛💙💛💙🙏🙏🙏🙏
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06.03.2022 08:20 Ответить
Ми їм соплі витираємо, мамкам звонемо а ці тварюки цивільних вбивають! Полонених не брати!
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06.03.2022 08:32 Ответить
Це геноцид проти народу, розв'язаний кривавим нациським виродком і його злочиною бандою,вбивайте цю наволоч де тільки можна.
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06.03.2022 08:45 Ответить
А мы этих пидаров кормим, лечим....

****, в живот валить, чтобы пидарота познала все прелести жизни....
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06.03.2022 08:48 Ответить
Цікаво, а скільки з тих, хто тут дає поради на кшталт різати-вішати, ще вчора були втомлені війною і голосували па-приколу? Досвід роботи в дурну голову не ліз, а тільки московитська пропаганда. Тепер усі ******* махають, воїнами себе уявляють. Це з пересеру. Йдіть і працюйте, шановні, знайдіть собі роботу - вона заспокоює і приносить користь!
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06.03.2022 08:59 Ответить
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06.03.2022 09:05 Ответить
Знищувати, максимум 1 полонений на 100 тіл
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06.03.2022 09:19 Ответить
Zвери,
Vандалы,
Oккупанты!
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06.03.2022 10:09 Ответить
К кацапам уже нет ненависти. Тут что-то другое..., на инстинктивном уровне. Вот например, когда вы видите бегающих тараканов, вы их тут же давите, чисто автоматически. не задумываясь об аморальности, и даже получаете от этого действия некое удовлетворение. Нечто подобное происходит при огбнаружении в своём доме пауков, мышей, крыс, змей и... кацапов.
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06.03.2022 10:19 Ответить
 
 