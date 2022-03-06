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Прокуроров Гааги нужно немедленно отправить в Чернигов, здесь происходит реальный геноцид, - мэр Атрошенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Прокуроров Гааги нужно немедленно отправить в Чернигов, здесь происходит реальный геноцид, - мэр Атрошенко

В Чернигов требуют немедленно отправить прокуроров с Гааги, которые будут фиксировать применение запрещенного оружия, поскольку в городе происходит реальный геноцид

Об этом мер Чернигова Владислав Атрошенко рассказал изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"В Чернигов необходимо срочно присылать прокуроров с Гааги, которые будут фиксировать применение запрещенного в мире оружия", - сказал Атрошенко.

Он также обратил внимание, что по городу постоянно наносят авиаудары.

"Летчики – это просто бездушные мрази и фашисты. Они сбрасывали в хорошую видимость (днем это происходило) бомбы с малых высот. Они прекрасно видели, куда они сбрасывали огромные бомбы – на жилой микрорайон. Было уничтожено несколько домов в районе улицы Черновола. Там пострадали тысячи квартир", - сказал Атрошенко.

Он добавил, что только у него на глазах спасатели извлекли из-под завалов тела "около 25-30 человек".

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 Городской голова не смог ответить на вопрос, сколько в Чернигове погибших. Он рассказал, что у власти есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы (некоторые из них позже скончались). "Вот этих людей, которые поступили ранеными, уже гораздо больше 300", – сказал Атрошенко. И гражданского населения, уточнил он, среди них более половины.

По словам Атрошенка, из-за постоянных обстрелов пока невозможно использовать для захоронений крупнейшее кладбище города.

 "Мы даже не можем сегодня использовать свое кладбище "Яцево". Мы временно используем кладбище в Яловщине. Экскаватор роет траншеи, мы складываем в ряд людей и в районе нахождения каждого гроба ставим табличку, чтобы потом (нормально) перезахоронить. Это ужас. Это реальный геноцид, абсолютно сознательное уничтожение украинцев", – убежден Атрошенко.

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Топ комментарии
+24
ПОВТОРЮЮ-ВСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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06.03.2022 07:32
+20
Авіаторів в полон не брати - на допиті вони нічого цікавого не скажуть, окрім того, що це їхній "первий вилєт"... Вони цінні військові спеціалісти, на навчання яких ворог витратив моторесурс, пальне та боєприпаси... Не можна припустити, що їх обміняють й згодом вони прилетять вбивати знову...
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06.03.2022 07:35
+18
Отэто и есть та ,,денацификация", про которую говорил Хуйло? Кацапов надо вырезать всех
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06.03.2022 07:40
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Правила форума Совет форумчан
Кацапи у всій своїй "скрепнасти".
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06.03.2022 07:31 Ответить
ПОВТОРЮЮ-ВСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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06.03.2022 07:32 Ответить
Авіаторів в полон не брати - на допиті вони нічого цікавого не скажуть, окрім того, що це їхній "первий вилєт"... Вони цінні військові спеціалісти, на навчання яких ворог витратив моторесурс, пальне та **********... Не можна припустити, що їх обміняють й згодом вони прилетять вбивати знову...
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06.03.2022 07:35 Ответить
Російських пілотів треба живих звозити до міжнародного трибуналу у Гаазі і весь світ повинен знати , хто віддає накази цим військовим злочиньцям , також збирати докази військових злочинів російських окупантів . Європа розніжилась за останні десятиліття і мабуть забула як виглядають зруйновані міста і не побачила як за два десятиліття із гебіста народилась кривава потвора , яка вже відкрито погрожує ядерною зброєю якщо хтось їй стане на перешкоді .
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06.03.2022 07:59 Ответить
За єдиної умови - жодних їхніх обмінів до закінчення війни...
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06.03.2022 08:00 Ответить
Ні яких обмінів ! Це свідомі , дорослі злочиньці , а не строковики . Тільки великі терміни увьязнення !
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06.03.2022 08:05 Ответить
Отэто и есть та ,,денацификация", про которую говорил *****? Кацапов надо вырезать всех
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06.03.2022 07:40 Ответить
Гієни кровожерливі.
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06.03.2022 07:44 Ответить
Пропоную провести денацифікацію на роSSії !!!
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06.03.2022 07:47 Ответить
Ви вірете що буде Гага чи військовий требунал??? Ця европа з нато всрасиля і засцялися і будуть на усь світ розповідати що пуцика не можна зачіпати бо нападе.
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06.03.2022 08:53 Ответить
Підтримую цілком! Ніякої гааги не буде,бо вони ще зовсім недавно займались ти же самим що й *****! За наш рахунок намагаються завалити підарашку,які там нахрен цінності цинічний підлий і жорстокий розрахунок!!!
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06.03.2022 11:00 Ответить
Не думаю что он сможет доехать до Чернигова
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06.03.2022 09:00 Ответить
хто бере в полон льотчиків ворога сам ворог,вони ******** наші міста і вбивають дітей,після звільненя будуть хвалитися скільки вбили невиних громадян
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06.03.2022 09:05 Ответить
Та вони туди не поїдуть,адже там пострілюють.Вони як і організаціс ОБСЕ тільки із далеку рахують постріли а не самі проводять розслідування злочинів РФ.А так як вони нічого на свої очі не бачили то і розруха для них не являється злочинним діянням.
Ось чому прошу і дуже прошу у всіх відео не забороняти показувати і трупи людей,жорстко паскудно але реально.Даже мацкалі невірять в те що твориться в Україні.Так є розруха але вірять своєму керівництву на всі 100 що втрат нема.
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06.03.2022 10:35 Ответить
 
 