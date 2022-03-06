Прокуроров Гааги нужно немедленно отправить в Чернигов, здесь происходит реальный геноцид, - мэр Атрошенко
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В Чернигов требуют немедленно отправить прокуроров с Гааги, которые будут фиксировать применение запрещенного оружия, поскольку в городе происходит реальный геноцид
Об этом мер Чернигова Владислав Атрошенко рассказал изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.
"В Чернигов необходимо срочно присылать прокуроров с Гааги, которые будут фиксировать применение запрещенного в мире оружия", - сказал Атрошенко.
Он также обратил внимание, что по городу постоянно наносят авиаудары.
"Летчики – это просто бездушные мрази и фашисты. Они сбрасывали в хорошую видимость (днем это происходило) бомбы с малых высот. Они прекрасно видели, куда они сбрасывали огромные бомбы – на жилой микрорайон. Было уничтожено несколько домов в районе улицы Черновола. Там пострадали тысячи квартир", - сказал Атрошенко.
Он добавил, что только у него на глазах спасатели извлекли из-под завалов тела "около 25-30 человек".
Городской голова не смог ответить на вопрос, сколько в Чернигове погибших. Он рассказал, что у власти есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы (некоторые из них позже скончались). "Вот этих людей, которые поступили ранеными, уже гораздо больше 300", – сказал Атрошенко. И гражданского населения, уточнил он, среди них более половины.
По словам Атрошенка, из-за постоянных обстрелов пока невозможно использовать для захоронений крупнейшее кладбище города.
"Мы даже не можем сегодня использовать свое кладбище "Яцево". Мы временно используем кладбище в Яловщине. Экскаватор роет траншеи, мы складываем в ряд людей и в районе нахождения каждого гроба ставим табличку, чтобы потом (нормально) перезахоронить. Это ужас. Это реальный геноцид, абсолютно сознательное уничтожение украинцев", – убежден Атрошенко.
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Ось чому прошу і дуже прошу у всіх відео не забороняти показувати і трупи людей,жорстко паскудно але реально.Даже мацкалі невірять в те що твориться в Україні.Так є розруха але вірять своєму керівництву на всі 100 що втрат нема.