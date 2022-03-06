Прокуроров Гааги нужно немедленно отправить в Чернигов, здесь происходит реальный геноцид, - мэр Атрошенко

В Чернигов требуют немедленно отправить прокуроров с Гааги, которые будут фиксировать применение запрещенного оружия, поскольку в городе происходит реальный геноцид

Об этом мер Чернигова Владислав Атрошенко рассказал изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"В Чернигов необходимо срочно присылать прокуроров с Гааги, которые будут фиксировать применение запрещенного в мире оружия", - сказал Атрошенко.

Он также обратил внимание, что по городу постоянно наносят авиаудары.

"Летчики – это просто бездушные мрази и фашисты. Они сбрасывали в хорошую видимость (днем это происходило) бомбы с малых высот. Они прекрасно видели, куда они сбрасывали огромные бомбы – на жилой микрорайон. Было уничтожено несколько домов в районе улицы Черновола. Там пострадали тысячи квартир", - сказал Атрошенко.

Он добавил, что только у него на глазах спасатели извлекли из-под завалов тела "около 25-30 человек".

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Городской голова не смог ответить на вопрос, сколько в Чернигове погибших. Он рассказал, что у власти есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы (некоторые из них позже скончались). "Вот этих людей, которые поступили ранеными, уже гораздо больше 300", – сказал Атрошенко. И гражданского населения, уточнил он, среди них более половины.

По словам Атрошенка, из-за постоянных обстрелов пока невозможно использовать для захоронений крупнейшее кладбище города.

"Мы даже не можем сегодня использовать свое кладбище "Яцево". Мы временно используем кладбище в Яловщине. Экскаватор роет траншеи, мы складываем в ряд людей и в районе нахождения каждого гроба ставим табличку, чтобы потом (нормально) перезахоронить. Это ужас. Это реальный геноцид, абсолютно сознательное уничтожение украинцев", – убежден Атрошенко.