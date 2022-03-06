Ситуация в Ахтырке, Тростянце и Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы, в Ирпене, Буче и Гостомеле – крайне сложная, - советник руководителя МВД Денисенко

Ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, в Ахтырке и Тростянце, а также в Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье утром. Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Очень сложная ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, это Ахтырка и Тростянец. Это города, где фактически нет электроэнергии, нет водоснабжения. Реально города находятся прямо на грани гуманитарной катастрофы. В Тростянце россияне просто обокрали все магазины. Только благодаря стараниям нескольких местных жителей выпекается хлеб и бесплатно раздается людям. Если говорить о Мариуполе, то там идет довольно сложная ситуация. Вчера не удалось сделать никаких гуманитарных коридоров, и ситуация, конечно, стоит на грани гуманитарной катастрофы", - сказал Денисенко.

В целом, по его словам, ночь прошла относительно спокойно в границах, как и в Киеве. При этом он подчеркнул, что на подступах к столице стоит огромная армада российской техники, а ситуация в Ирпене, Буче и Гостомеле очень сложна.

Читайте также: Где взять продукты и воду, я не знаю. Бензина нет. Кто может что-то купить – везите туда, где раздаются крики о помощи, – харьковский бизнесмен Сапронов

Кроме того, он отметил, что российские кафиры пытались совершить прорыв вблизи Балаклеи в сторону Днепропетровской области, но вооруженные силы Украины разбили колонну вражеской техники, как и в Сумской области.