Ситуация в Ахтырке, Тростянце и Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы, в Ирпене, Буче и Гостомеле – крайне сложная, - советник руководителя МВД Денисенко
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Ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, в Ахтырке и Тростянце, а также в Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье утром. Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
"Очень сложная ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, это Ахтырка и Тростянец. Это города, где фактически нет электроэнергии, нет водоснабжения. Реально города находятся прямо на грани гуманитарной катастрофы. В Тростянце россияне просто обокрали все магазины. Только благодаря стараниям нескольких местных жителей выпекается хлеб и бесплатно раздается людям. Если говорить о Мариуполе, то там идет довольно сложная ситуация. Вчера не удалось сделать никаких гуманитарных коридоров, и ситуация, конечно, стоит на грани гуманитарной катастрофы", - сказал Денисенко.
В целом, по его словам, ночь прошла относительно спокойно в границах, как и в Киеве. При этом он подчеркнул, что на подступах к столице стоит огромная армада российской техники, а ситуация в Ирпене, Буче и Гостомеле очень сложна.
Кроме того, он отметил, что российские кафиры пытались совершить прорыв вблизи Балаклеи в сторону Днепропетровской области, но вооруженные силы Украины разбили колонну вражеской техники, как и в Сумской области.
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Руссише зольдатен
Вторглись в Украину,
Гоблино-бандито
В руководстве Крыма,
В Луганск, в Донецк,
Пришел капец,
Встгечайте русский мир
Кричите Пyтин молодец,,
Встречайте русский мир,
Какой же Пyтин молодец.
Платит каждый русский
С Курска и с Самары
Часть своих доходов
Крымским янычарам.
Кто раз предал,
Ещё предаст,
Затянем пояс туже,
Нам накинули балласт!
Приятно содержать нам
Прихлебателей с Крымнаш.
А для нас важней всего Империя:
Крым и Ичкерия.
Наша сила в нашей жандармерии,
Пусть живет Берия.
Срали мы на меморандумы,
Только силу понимаем мы.
В бантик лента власовская завяжись,
Колорадэн фожизд.
Крымские Судеты
Руки нам целуют
Словно на базаре
Родиной торгуют,
Ведём мы орков
На убой,
Не спит заградотряд,
А всё бабло течёт домой.
Не спит заградотряд,
А всё бабло течёт домой.
Митинги-парады
Зомбише бараны
В попа целофайтунг
Псевдо-ветеранов.
Война прошла
Сто лет назад,
А бодрый дедъ кричит,
Что воевал под Сталинград
А бодрый дед кричит,
Что воевал про Сталинград
Вйобишен зи бите,
Руссиш оккупантэн,
Нас в 44-ом
Киев обламайтунг,
И вам сейчас
Подсрачник даст
Сидите в своей тундре,
Нахрен сдался вам Крымнаш.
Сидите в своей тундре,
Нахрен сдался вам Луганск.
Сидите в своей тундре,
Нахрен сдался вам Донбасс.
Горітимите в пеклі , кляті рашисти і не буде вам пощади 😡