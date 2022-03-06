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Новости Война в Украине
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Ирпень (109) Мариуполь (1165) МВД (2883) Сумская область (528) гуманитарная катастрофа (34) Буча (53) Денисенко_Вадим (29)

Ситуация в Ахтырке, Тростянце и Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы, в Ирпене, Буче и Гостомеле – крайне сложная, - советник руководителя МВД Денисенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация в Ахтырке, Тростянце и Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы, в Ирпене, Буче и Гостомеле – крайне сложная, - советник руководителя МВД Денисенко

Ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, в Ахтырке и Тростянце, а также в Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье утром. Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Очень сложная ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, это Ахтырка и Тростянец. Это города, где фактически нет электроэнергии, нет водоснабжения. Реально города находятся прямо на грани гуманитарной катастрофы. В Тростянце россияне просто обокрали все магазины. Только благодаря стараниям нескольких местных жителей выпекается хлеб и бесплатно раздается людям. Если говорить о Мариуполе, то там идет довольно сложная ситуация. Вчера не удалось сделать никаких гуманитарных коридоров, и ситуация, конечно, стоит на грани гуманитарной катастрофы", - сказал Денисенко.

В целом, по его словам, ночь прошла относительно спокойно в границах, как и в Киеве. При этом он подчеркнул, что на подступах к столице стоит огромная армада российской техники, а ситуация в Ирпене, Буче и Гостомеле очень сложна.

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Кроме того, он отметил, что российские кафиры пытались совершить прорыв вблизи Балаклеи в сторону Днепропетровской области, но вооруженные силы Украины разбили колонну вражеской техники, как и в Сумской области.

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Горіть у пеклі, москалі!
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06.03.2022 07:49 Ответить
"Победобесие" Марш Оккупантов

Руссише зольдатен
Вторглись в Украину,
Гоблино-бандито
В руководстве Крыма,

В Луганск, в Донецк,
Пришел капец,
Встгечайте русский мир
Кричите Пyтин молодец,,
Встречайте русский мир,
Какой же Пyтин молодец.

Платит каждый русский
С Курска и с Самары
Часть своих доходов
Крымским янычарам.

Кто раз предал,
Ещё предаст,
Затянем пояс туже,
Нам накинули балласт!
Приятно содержать нам
Прихлебателей с Крымнаш.

А для нас важней всего Империя:
Крым и Ичкерия.
Наша сила в нашей жандармерии,
Пусть живет Берия.

Срали мы на меморандумы,
Только силу понимаем мы.
В бантик лента власовская завяжись,
Колорадэн фожизд.

Крымские Судеты
Руки нам целуют
Словно на базаре
Родиной торгуют,

Ведём мы орков
На убой,
Не спит заградотряд,
А всё бабло течёт домой.
Не спит заградотряд,
А всё бабло течёт домой.

Митинги-парады
Зомбише бараны
В попа целофайтунг
Псевдо-ветеранов.

Война прошла
Сто лет назад,
А бодрый дедъ кричит,
Что воевал под Сталинград
А бодрый дед кричит,
Что воевал про Сталинград

Вйобишен зи бите,
Руссиш оккупантэн,
Нас в 44-ом
Киев обламайтунг,

И вам сейчас
Подсрачник даст
Сидите в своей тундре,
Нахрен сдался вам Крымнаш.
Сидите в своей тундре,
Нахрен сдался вам Луганск.
Сидите в своей тундре,
Нахрен сдался вам Донбасс.

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06.03.2022 07:49 Ответить
я вже другу добу немаю звязку з батьком, його мобільний сів, він в Охтирці. Але люди дають дозвонитися. От зранку сьогодні чекаю такого дзвінка.....
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06.03.2022 07:50 Ответить
Что такое 'уявні сили України'
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06.03.2022 08:12 Ответить
Байрактары майбіть
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06.03.2022 08:33 Ответить
наявні, там очепятка
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06.03.2022 08:13 Ответить
Кацапи принесли нам смерть , горе та біль !

Горітимите в пеклі , кляті рашисти і не буде вам пощади 😡
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06.03.2022 08:15 Ответить
Нікого не дивує, що Росія зтирає з лиця землі міста навкруги Києва, а Конча-Заспа абсолютно незаймана? Може весь захист зконцентрований навкруги Кончі?
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06.03.2022 08:18 Ответить
А там марадерствовать не перемарадьорствовать , в конче
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06.03.2022 08:22 Ответить
 
 