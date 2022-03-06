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Новости Война в Украине
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Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ нанесли ракетный удар по населенным пунктам Житомирщины. Сейчас известно о разрушении жилых домов и одном погибшем лице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация. Житомирская область 06.03.2022. В результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения. От ГСЧС привлечены 1 человек и 2 ед. техники", - говорится в сообщении.

Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 01
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 02
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 03
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 04

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Кроме того, сообщается, что в результате ракетного удара по частному сектору в г. Овруч разрушены 15 частных жилых домов, из них 5 полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 10 человек и 2 ед. техники.

Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 05
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 06
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 07
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 08
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 09
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 10
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 11

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Топ комментарии
+9
Сволота. Все з білорусії стріляють.

Нічого, віділлються вам наші сльози.
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06.03.2022 08:32
+8
Коротко..
...
Касаби не люди..
Мордор та хуйло повинен бути знищений.
.
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 08:31
+7
Вот эти ребята были бы очень кстати!!!
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06.03.2022 08:36
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https://youtu.be/vv0fNWU1uhA
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06.03.2022 08:28 Ответить
В Гаагу
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06.03.2022 08:29 Ответить
Це зараз безперервний процесс збору доказів.
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06.03.2022 08:33 Ответить
Украина будет создавать полноценные лагеря для российских военнопленных, заявил Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

.
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06.03.2022 08:30 Ответить
Бо тої нечисті достобіса вже.
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06.03.2022 08:31 Ответить
За кожну цеглину вдесятеро дорожче заплатите, москалі!
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06.03.2022 08:30 Ответить
комментарий отмечен как спам
Нужно возобновить полк "Торнадо" и заслать в тыл врага. Наполнить его маньяками и убийцами. Пусть удовлетворяют там свои потребности во имя победы!!! режут русню как скот
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06.03.2022 08:30 Ответить
Вот эти ребята были бы очень кстати!!!
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06.03.2022 08:36 Ответить
От одного слова Торнадо, как и от Азова и от Правого Сектора, у кацапов бы выпадала из жопы прямая кишка и они тикали бы в рассыпную
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06.03.2022 08:44 Ответить
Коротко..
...
Касаби не люди..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
.
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 08:31 Ответить
Касаби-це взаємовідношення між волзькими булгарами та чухонсько-мордовськими підорашками.А Великий Гоголь писав у нетлінному своєму творі "Вечори на хуторі біля Диканьки":"єті проклятиє кацапи дажє щі с тараканамі єдят".
https://ilibraryu/text/1.r088/p.43/index.html
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06.03.2022 08:38 Ответить
Сволота. Все з білорусії стріляють.

Нічого, віділлються вам наші сльози.
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06.03.2022 08:32 Ответить
В стократному розмірі.
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06.03.2022 08:34 Ответить
якщо з теритоїї бульбашів до нас зайшли якісь війська...

то я так розумію, шо якісь війська... можуть зайти і в протилежному напрямі.
і взагалі, Брестська та Гомельська області ісконно українські...
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06.03.2022 10:10 Ответить
Слов нет.
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06.03.2022 08:33 Ответить
Мерзота!!! Ні дна вам ні покришки !!! ТварюгиІіі
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06.03.2022 08:40 Ответить
Ублюдки кацапські, горіть в пеклі!
Будьте прокляті навіки😡
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06.03.2022 08:43 Ответить
Игорь Бигдан

14 hrs ·



Овцапы не верят в массовые потери войск РФ, которые озвучивает Украина. Во-первых, потому что ну как же такое может быть, разве может какая-то там нищая смешная Украина, которая давно уже сдалась, перемалывать непобедимую овцапскую армию тысячами в день? Во-вторых, информация о военных потерях на россии строго засекречена, чтобы бабонарожалы не волновались лишний раз и продолжали ехать удобрять украинский чернозём. Ну и в-третьих, овцапы не понимают, что случается, когда колонну на марше останавливают в пристрелянном месте и *********** вхлам артиллерией.

Но рано или поздно до всех дойдёт. "Начали прибывать гробы, из 150 выжили 18".
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06.03.2022 08:45 Ответить
.От не можу я зрозуміти кацапську тактику , вже й так і сяк думав , а не можу і все . От навіщо руйнувати якісь старі халупи , які навіть коштують в рази дешевше ніж ті ракети , які по ним пускають . Дурдом мля .
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06.03.2022 08:45 Ответить
Або це РСЗО (відносно дешеве, але все одно навіщо лупити по мирним) або - це більш ймовірно - орки невимовні рукожопи і можуть схибити на будь яку відстань.
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06.03.2022 09:32 Ответить
або це істерика. тіпа, "да ми вам щяс как..."
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06.03.2022 10:12 Ответить
 
 