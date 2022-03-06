Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ нанесли ракетный удар по населенным пунктам Житомирщины. Сейчас известно о разрушении жилых домов и одном погибшем лице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Оперативная информация. Житомирская область 06.03.2022. В результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения. От ГСЧС привлечены 1 человек и 2 ед. техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в результате ракетного удара по частному сектору в г. Овруч разрушены 15 частных жилых домов, из них 5 полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 10 человек и 2 ед. техники.
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Касаби не люди..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
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Нічого, віділлються вам наші сльози.
то я так розумію, шо якісь війська... можуть зайти і в протилежному напрямі.
і взагалі, Брестська та Гомельська області ісконно українські...
Будьте прокляті навіки😡
14 hrs ·
Овцапы не верят в массовые потери войск РФ, которые озвучивает Украина. Во-первых, потому что ну как же такое может быть, разве может какая-то там нищая смешная Украина, которая давно уже сдалась, перемалывать непобедимую овцапскую армию тысячами в день? Во-вторых, информация о военных потерях на россии строго засекречена, чтобы бабонарожалы не волновались лишний раз и продолжали ехать удобрять украинский чернозём. Ну и в-третьих, овцапы не понимают, что случается, когда колонну на марше останавливают в пристрелянном месте и *********** вхлам артиллерией.
Но рано или поздно до всех дойдёт. "Начали прибывать гробы, из 150 выжили 18".