Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов. ФОТОрепортаж

Войска РФ нанесли ракетный удар по населенным пунктам Житомирщины. Сейчас известно о разрушении жилых домов и одном погибшем лице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация. Житомирская область 06.03.2022. В результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения. От ГСЧС привлечены 1 человек и 2 ед. техники", - говорится в сообщении.









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Кроме того, сообщается, что в результате ракетного удара по частному сектору в г. Овруч разрушены 15 частных жилых домов, из них 5 полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 10 человек и 2 ед. техники.













