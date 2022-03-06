РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
55376 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
20015 43
армия РФ (3413) война (6246) Генштаб ВС (547)

Противник деморализован. Войска РФ уклоняются от прямого огневого контакта с ВСУ, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Противник деморализован. Войска РФ уклоняются от прямого огневого контакта с ВСУ, - Генштаб

Российская армия несет большие потери в вооружении, технике и личном составе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Противник, неся потери, делает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.

"Противник пытается не потерять наступательный потенциал, но, в сложившейся обстановке, несет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние из-за осведомленности о реальном положении дел. Враг продолжает нести потери! Вместе победим! Слава Украине!!!", - сообщают в Генштабе.

Читайте также: Украина будет создавать полноценные лагеря для военнопленных РФ, их уже сотни, - Арестович

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+29
Втрати окупантів в Україні прискорилися і в техніці і в живій силі - він видихається.
Але путін і далі у властивій йому манері - харахолиться... мов - все іде по плану.

А те, що геть все йде НЕ по плану, свідчить що денацифікатор вдався до нацистської тактики, :він розпочав:
а) бомбування і знищення беззбройного цивільного населення б) перекриття каналів для евакуації жінок, дітей, хворих та людей похилого віку
в) перешкоджання і блокування постачання гуманітарних вантажів та медикаментів постраждалому цивільному населенню .

Всі ці три ознаки (а+в+в) , визначені Женевськими конвенціями з гуманітарного права... як злочинами проти людства та людяності !

Таку кого слід піддати денацифікації? Орду Путіна, чи Україну, яка вісім років війни на Донбасі пропускала і приймала біженців, та гуманітарні вантажі? Більше того -яка безоплатно подавала воду, газ, електрику в окуповані території і платила пенсії..... Ви чули, бачили , чи маєте інформацію про це?

Рішення про денацифікацію і покарання за нацизм, стосовно держав - приймаються міжнародними інституціями, а не росією.

США і НАТО навіть не усвідомлюють і досі, що надалі Путін вибере момент, щоб напасти й на них- секторально, фрагментарно чи тотально, якщо його не зупинити вчасно.

А моральні забов'язання захистити світ від міжнародних злочинів і забезпечити права людини, демократію - неодноразово декларували як США, так і Європа і НАТО!

І от на цьому фоні - відмова США та інших країн НАТО закрити небо над Україною, виглядають як не лише не гуманні, а як антилюдські.

Закрити небо над Україною, а не над росією! Ви ж не вестимете війни на території, чи у повітряному просторі росії, а захистите мирне населення України від порушення Женевських конвенцій і на їх же підставі, тим більше, що маєте для цього всі сили та засоби і моральні зобов'язання перед світом - як "світоч Свободи"!

. Для чого ви ганьбливо (для себе) вторите за нацистом путіним, що тоді ви... ніби-то вступите в війну з росією?
Грош ціна вашим деклараціям, якщо ви відмовляєтеся виконувати задеклароване!

Чим ви відрізнятиметеся від Путіна? Поясню - Ви станете подібними до орави здоровєнних мужиків, які спокійно стоять і спостерігають, як на їхніх очах хуліган жорстоко б'є та грабує жінку!

Український народ і його Армія вистоять проти нацистської навали Орди, але в жертвах мирного населення - ви будете не просто стороннім спостерігачем, а не співучасником!
Ваш моральний авторитет в світі - РУХНЕ.
Вам більше ніхто не повірить!

Слава Україні! Слава її Героям! Смерть ворогам!

PS: Хто забув правила ведення війни з Женевських конвенцій, я нагадаю:
Правила війни (також відомі як міжнародне гуманітарне право):

-Захищають тих, хто не воює, наприклад, цивільних осіб, медиків та гуманітарних працівників.
-Захищають тих, хто більше не може воювати, - поранених солдатів та полонених.
-Забороняють нападати на громадських осіб. Такі напади - військовий злочин.
-Визнають право цивільних осіб на захист від небезпек війни та отримання необхідної допомоги. Потрібно вживати всіх запобіжних заходів, щоб уберегти їх самих та їхні будинки, а також все, від чого залежить їх виживання: джерела води, посіви, худоба тощо.
-Передбачають, що хворі та поранені мають право на медичну допомогу незалежно від того, до якого боку вони належать.
-Зазначають, що медики, медичний транспорт і лікарні не можуть зазнавати нападів.
-Забороняють тортури та принизливе поводження з ув'язненими.
-Зазначають, що ув'язнені повинні отримувати їжу та воду, а також мати можливість спілкуватися з близькими.
-Обмежують вибір видів озброєння та тактики, які можна застосовувати під час війни. Це необхідно, щоб запобігти зайвим стражданням.
-Прямо забороняють зґвалтування та інші форми сексуального насильства під час збройних конфліктів.-
показать весь комментарий
06.03.2022 09:24
+27
Не панікуйте- жодне місто НЕ ЗАХОПЛЕНЕ! Вчорашні події в Херсоні та Мелітополі яскравий тому приклад.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:26
+26
О!!!
Полізли дегенерати з гаслом Всьо пропало!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комментарий отмечен как спам
деморалізований, а південь весь захоплений(
показать весь комментарий
06.03.2022 09:22 Ответить
Не панікуйте- жодне місто НЕ ЗАХОПЛЕНЕ! Вчорашні події в Херсоні та Мелітополі яскравий тому приклад.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:26 Ответить
О!!!
Полізли дегенерати з гаслом Всьо пропало!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:26 Ответить
Это кацапоботы, просто молча в спам, это эффективнее!
показать весь комментарий
06.03.2022 10:02 Ответить
Точно весь? И Николаев и Одесса? В 41-м тебя бы расстреляли как паникёра. А в демократичной Украине ты ещё живёшь. Почувствуй разницу между настоящим фашизмом и фейковым. Мразь
показать весь комментарий
06.03.2022 09:28 Ответить
Да это бот.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:40 Ответить
Провокатор-нах пошел.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:39 Ответить
Втрати окупантів в Україні прискорилися і в техніці і в живій силі - він видихається.
Але путін і далі у властивій йому манері - харахолиться... мов - все іде по плану.

А те, що геть все йде НЕ по плану, свідчить що денацифікатор вдався до нацистської тактики, :він розпочав:
а) бомбування і знищення беззбройного цивільного населення б) перекриття каналів для евакуації жінок, дітей, хворих та людей похилого віку
в) перешкоджання і блокування постачання гуманітарних вантажів та медикаментів постраждалому цивільному населенню .

Всі ці три ознаки (а+в+в) , визначені Женевськими конвенціями з гуманітарного права... як злочинами проти людства та людяності !

Таку кого слід піддати денацифікації? Орду Путіна, чи Україну, яка вісім років війни на Донбасі пропускала і приймала біженців, та гуманітарні вантажі? Більше того -яка безоплатно подавала воду, газ, електрику в окуповані території і платила пенсії..... Ви чули, бачили , чи маєте інформацію про це?

Рішення про денацифікацію і покарання за нацизм, стосовно держав - приймаються міжнародними інституціями, а не росією.

США і НАТО навіть не усвідомлюють і досі, що надалі Путін вибере момент, щоб напасти й на них- секторально, фрагментарно чи тотально, якщо його не зупинити вчасно.

А моральні забов'язання захистити світ від міжнародних злочинів і забезпечити права людини, демократію - неодноразово декларували як США, так і Європа і НАТО!

І от на цьому фоні - відмова США та інших країн НАТО закрити небо над Україною, виглядають як не лише не гуманні, а як антилюдські.

Закрити небо над Україною, а не над росією! Ви ж не вестимете війни на території, чи у повітряному просторі росії, а захистите мирне населення України від порушення Женевських конвенцій і на їх же підставі, тим більше, що маєте для цього всі сили та засоби і моральні зобов'язання перед світом - як "світоч Свободи"!

. Для чого ви ганьбливо (для себе) вторите за нацистом путіним, що тоді ви... ніби-то вступите в війну з росією?
Грош ціна вашим деклараціям, якщо ви відмовляєтеся виконувати задеклароване!

Чим ви відрізнятиметеся від Путіна? Поясню - Ви станете подібними до орави здоровєнних мужиків, які спокійно стоять і спостерігають, як на їхніх очах ******* жорстоко б'є та грабує жінку!

Український народ і його Армія вистоять проти нацистської навали Орди, але в жертвах мирного населення - ви будете не просто стороннім спостерігачем, а не співучасником!
Ваш моральний авторитет в світі - РУХНЕ.
Вам більше ніхто не повірить!

Слава Україні! Слава її Героям! Смерть ворогам!

PS: Хто забув правила ведення війни з Женевських конвенцій, я нагадаю:
Правила війни (також відомі як міжнародне гуманітарне право):

-Захищають тих, хто не воює, наприклад, цивільних осіб, медиків та гуманітарних працівників.
-Захищають тих, хто більше не може воювати, - поранених солдатів та полонених.
-Забороняють нападати на громадських осіб. Такі напади - військовий злочин.
-Визнають право цивільних осіб на захист від небезпек війни та отримання необхідної допомоги. Потрібно вживати всіх запобіжних заходів, щоб уберегти їх самих та їхні будинки, а також все, від чого залежить їх виживання: джерела води, посіви, худоба тощо.
-Передбачають, що хворі та поранені мають право на медичну допомогу незалежно від того, до якого боку вони належать.
-Зазначають, що медики, медичний транспорт і лікарні не можуть зазнавати нападів.
-Забороняють тортури та принизливе поводження з ув'язненими.
-Зазначають, що ув'язнені повинні отримувати їжу та воду, а також мати можливість спілкуватися з близькими.
-Обмежують вибір видів озброєння та тактики, які можна застосовувати під час війни. Це необхідно, щоб запобігти зайвим стражданням.
-Прямо забороняють зґвалтування та інші форми сексуального насильства під час збройних конфліктів.-
показать весь комментарий
06.03.2022 09:24 Ответить
Москалі завжди так воювали. І не нацисти вони, а недоімперці.
показать весь комментарий
06.03.2022 12:55 Ответить
Перемога буде за нами!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:24 Ответить
Банда террористов перетворюється на мародерів, треба відстрілювати.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:24 Ответить
Це робиться постійно!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:27 Ответить
холодильник победил https://twitter.com/i/status/1500183561042804736
показать весь комментарий
06.03.2022 09:24 Ответить
Ці уйобки лише з мирним населенням вміють воювати.

У Чернігові російські окупанти застосовують потужну зброю невибіркової дії. Скидаючи некеровані авіабомби ФАБ-500 на житлові квартали, РФ чинить злочин проти людства, заявив голова Чернігівської ОВА В. Чаус.
"Таку зброю, зазвичай, застосовують проти військово-промислових об'єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові - проти житлових кварталів", - зазначив Чаус.
Ворог третій день поспіль завдає авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об'єктам. Три некеровані авіабомби ФАБ-500, які не розірвалися, знайшли 5 березня на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Літак збили вчора вранці в Чернігові бійці ППО.





показать весь комментарий
06.03.2022 09:24 Ответить
1. Пилот сбитого самолёта убил ножом хозяина дома, на крышу которого он приземлился.
2. Оккупанты расстреляли 80 летнего деда на пороге его дома за отказ дать еды.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:42 Ответить
Шли по копаному ?
показать весь комментарий
06.03.2022 09:26 Ответить
Гірше- ІХАЛИ! Тепер у полі догоряють.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:28 Ответить
Цензоре, може, варто не дозволяти реєструватись новим коментаторам?
щось забагато зранку фей кометі в..
показать весь комментарий
06.03.2022 09:28 Ответить
Можливо й так. Вони постійно перереєстровуються.
Але як бути з тими, хто щиро хоче приєднатись?
показать весь комментарий
06.03.2022 09:39 Ответить
тоді в кожному коментарі має бути типу таке: "путіна в Гагу"
показать весь комментарий
06.03.2022 10:04 Ответить
Не допоможе - вони дуже хитро пишуть і напишуть все, що завгодно.
Просто потрібно фільтрувати, виявляти і оголошувати.
От був такий

Сергей Гусаченко 4a900e56
Я не пожалів часу, передивився купу новин заднім числом.
Він з'являвся ВИКЛЮЧНО тільки в тих новинах, де мова йшла про дії уряду і Зеленського.
Коменти одні і тіж - по максимуму обгадити і звинуватити. Тобто - конкретне завдання - викликати внутрішні протестні настрої проти влади.

Я теж голосував за Порошенка і Зе мені не подобався. Але зараз ми всі разом і крапка.
Переможемо - самі тоді в себе розберемось.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:12 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:36 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2022 09:37 Ответить
С мякотью
показать весь комментарий
06.03.2022 12:23 Ответить
Уничтожать летающих кацапских нацистов сейчас главный приоритет.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:49 Ответить
От Мариуполя нужно отогнать врага и с запада закрепится под Мангушем!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:51 Ответить
Я теж не стратег, але якщо в найближчи 2-3 дня не вдатися до масованого контр-удару орієнтовно у напрямку Токмак-Бердянськ з перерізанням комунікаціі ворога під Маріуполем(з Бердянського напрямку) з Кримським тилом - це може стати катастрофою як для Маріуполя, так і для сил колишніх АТО і ООС на Донбасі, а згодом і всієї країни. Невже немає ніякого резерву для цього в Дніпрі/Запоріжжі, та навіть не в самих цих містах, а може в якихось більш Західних містах?
показать весь комментарий
06.03.2022 10:08 Ответить
С Днепра почему не идут на помощь Мариуполю???
показать весь комментарий
06.03.2022 10:11 Ответить
Главная причина авиация. Очень тяжело в степи вести наступление если нет прикрытия с неба. Это будут легкие мишени и сотни тысячи трупов.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:14 Ответить
а стингеры на что?
показать весь комментарий
06.03.2022 10:22 Ответить
щоб тобі було що запитувати (( стінгер для повітря - це як пістолет для наземного бою .
показать весь комментарий
06.03.2022 11:42 Ответить
Вы паникукуете!Вы знаете сколько у насвойск находится в каждом городе и тем более Мариуполе???Конечно же нет!!Значит зачем вы панику наводите!!!Сейчас каждый выполняет свою поставленную задачу!Слава Украине!
показать весь комментарий
06.03.2022 10:49 Ответить
при чому тут паніка? я ж не кричу "ааа все пропало!!!!1" просто і невігласу тут ясно: скільки б не було військ у місті - якщо воно в облозі і супротивнику зручно перекидати і перекидати туди свіжі сили - воно довго не протримається, банально не стане питної води, провіанту, і що найважливіше - ***********! єдиний вихід спроба прорива блокади, просто кидати на призволяща - не варіант взагалі
показать весь комментарий
06.03.2022 11:21 Ответить
Ты насмотрелся гебельс тв? Где ты видел пушки в жилых кварталах?
показать весь комментарий
06.03.2022 10:05 Ответить
Цей льотчик і в Сирії багато вбив мирних жителів, жінок і дітей, цьому нелюду єдиний вирок -- смерть.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:57 Ответить
У меня одного возникают ассоциации про реляции про бравых панов поручиков, на лошадях рубающих немецкие танки в 39-м? Ребята, кто у вас там релизы составляет? Пишите правду и не надо дешёвых басен про героических херсонцев, без оружия героически протестующих против российской агрессии. Против агрессии можно противостоять только с оружием, все остальные формы протеста моделируются оккупантами.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:51 Ответить
Они уже потеряли 15-20 тысяч только убитыми и 40-50 тысяч ранеными.Сейчас все морги Крыма ,Беларуси забиты убитыми ,а всем больницы ранеными.Мобилизация ничего не даст.Придут только 30-40% процентов от призывников .И те по 30-40 лет ,которые держали автомат 15-20 лет назад ....Это ещё хуже молодых солдат - срочников ,что сейчас воюют в Украине!А так нужно убить 100 тысяч русских солдат и тогда война сразу закончится !!!Слава Украине!
показать весь комментарий
06.03.2022 10:54 Ответить
П@здеж..
Путяре пох, какое моральное состояние у пушечного мяса. Он остановится только тогда, когда закончатся ресурсы.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:55 Ответить
Ещё нужно планомерно уничтожать склады с боеприпасами,гсм,эшелоны гсм и боеприпасами,заводы по производству боеприпасов и бомб в самой РФ...Любой беспилотник может скинуть молотов коктейль или бомбу.Те же вокзалы в Донецке,Луганске,Дебальцево куда приходят эшелоны гсм,боеприпасов,оружия должны быть уничтожены точкой у.Идёт война и нужно начинать воевать на территории врага!Так же уничтожать аэродромы в Крыму,Беларуси,РФ вместе с самолетами!!!Слава Украине!Вся Россия должна гореть адским огнём!Победа будет за нами 100%!!!Враг будет уничтожен!
показать весь комментарий
06.03.2022 10:58 Ответить
 
 