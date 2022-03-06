Противник деморализован. Войска РФ уклоняются от прямого огневого контакта с ВСУ, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия несет большие потери в вооружении, технике и личном составе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Противник, неся потери, делает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.
"Противник пытается не потерять наступательный потенциал, но, в сложившейся обстановке, несет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние из-за осведомленности о реальном положении дел. Враг продолжает нести потери! Вместе победим! Слава Украине!!!", - сообщают в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Полізли дегенерати з гаслом Всьо пропало!
Але путін і далі у властивій йому манері - харахолиться... мов - все іде по плану.
А те, що геть все йде НЕ по плану, свідчить що денацифікатор вдався до нацистської тактики, :він розпочав:
а) бомбування і знищення беззбройного цивільного населення б) перекриття каналів для евакуації жінок, дітей, хворих та людей похилого віку
в) перешкоджання і блокування постачання гуманітарних вантажів та медикаментів постраждалому цивільному населенню .
Всі ці три ознаки (а+в+в) , визначені Женевськими конвенціями з гуманітарного права... як злочинами проти людства та людяності !
Таку кого слід піддати денацифікації? Орду Путіна, чи Україну, яка вісім років війни на Донбасі пропускала і приймала біженців, та гуманітарні вантажі? Більше того -яка безоплатно подавала воду, газ, електрику в окуповані території і платила пенсії..... Ви чули, бачили , чи маєте інформацію про це?
Рішення про денацифікацію і покарання за нацизм, стосовно держав - приймаються міжнародними інституціями, а не росією.
США і НАТО навіть не усвідомлюють і досі, що надалі Путін вибере момент, щоб напасти й на них- секторально, фрагментарно чи тотально, якщо його не зупинити вчасно.
А моральні забов'язання захистити світ від міжнародних злочинів і забезпечити права людини, демократію - неодноразово декларували як США, так і Європа і НАТО!
І от на цьому фоні - відмова США та інших країн НАТО закрити небо над Україною, виглядають як не лише не гуманні, а як антилюдські.
Закрити небо над Україною, а не над росією! Ви ж не вестимете війни на території, чи у повітряному просторі росії, а захистите мирне населення України від порушення Женевських конвенцій і на їх же підставі, тим більше, що маєте для цього всі сили та засоби і моральні зобов'язання перед світом - як "світоч Свободи"!
. Для чого ви ганьбливо (для себе) вторите за нацистом путіним, що тоді ви... ніби-то вступите в війну з росією?
Грош ціна вашим деклараціям, якщо ви відмовляєтеся виконувати задеклароване!
Чим ви відрізнятиметеся від Путіна? Поясню - Ви станете подібними до орави здоровєнних мужиків, які спокійно стоять і спостерігають, як на їхніх очах ******* жорстоко б'є та грабує жінку!
Український народ і його Армія вистоять проти нацистської навали Орди, але в жертвах мирного населення - ви будете не просто стороннім спостерігачем, а не співучасником!
Ваш моральний авторитет в світі - РУХНЕ.
Вам більше ніхто не повірить!
Слава Україні! Слава її Героям! Смерть ворогам!
PS: Хто забув правила ведення війни з Женевських конвенцій, я нагадаю:
Правила війни (також відомі як міжнародне гуманітарне право):
-Захищають тих, хто не воює, наприклад, цивільних осіб, медиків та гуманітарних працівників.
-Захищають тих, хто більше не може воювати, - поранених солдатів та полонених.
-Забороняють нападати на громадських осіб. Такі напади - військовий злочин.
-Визнають право цивільних осіб на захист від небезпек війни та отримання необхідної допомоги. Потрібно вживати всіх запобіжних заходів, щоб уберегти їх самих та їхні будинки, а також все, від чого залежить їх виживання: джерела води, посіви, худоба тощо.
-Передбачають, що хворі та поранені мають право на медичну допомогу незалежно від того, до якого боку вони належать.
-Зазначають, що медики, медичний транспорт і лікарні не можуть зазнавати нападів.
-Забороняють тортури та принизливе поводження з ув'язненими.
-Зазначають, що ув'язнені повинні отримувати їжу та воду, а також мати можливість спілкуватися з близькими.
-Обмежують вибір видів озброєння та тактики, які можна застосовувати під час війни. Це необхідно, щоб запобігти зайвим стражданням.
-Прямо забороняють зґвалтування та інші форми сексуального насильства під час збройних конфліктів.-
У Чернігові російські окупанти застосовують потужну зброю невибіркової дії. Скидаючи некеровані авіабомби ФАБ-500 на житлові квартали, РФ чинить злочин проти людства, заявив голова Чернігівської ОВА В. Чаус.
"Таку зброю, зазвичай, застосовують проти військово-промислових об'єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові - проти житлових кварталів", - зазначив Чаус.
Ворог третій день поспіль завдає авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об'єктам. Три некеровані авіабомби ФАБ-500, які не розірвалися, знайшли 5 березня на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Літак збили вчора вранці в Чернігові бійці ППО.
2. Оккупанты расстреляли 80 летнего деда на пороге его дома за отказ дать еды.
щось забагато зранку фей кометі в..
Але як бути з тими, хто щиро хоче приєднатись?
Просто потрібно фільтрувати, виявляти і оголошувати.
От був такий
Сергей Гусаченко 4a900e56
Я не пожалів часу, передивився купу новин заднім числом.
Він з'являвся ВИКЛЮЧНО тільки в тих новинах, де мова йшла про дії уряду і Зеленського.
Коменти одні і тіж - по максимуму обгадити і звинуватити. Тобто - конкретне завдання - викликати внутрішні протестні настрої проти влади.
Я теж голосував за Порошенка і Зе мені не подобався. Але зараз ми всі разом і крапка.
Переможемо - самі тоді в себе розберемось.
Путяре пох, какое моральное состояние у пушечного мяса. Он остановится только тогда, когда закончатся ресурсы.