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Новости Война в Украине
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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 11 тыс. человек, 285 танков, 985 бронированных машин, 44 самолета, 48 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 11 тыс. человек, 285 танков, 985 бронированных машин, 44 самолета, 48 вертолетов

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:

личного состава - более 11 тыс. человек,

танков ‒ 285 ед,

ББМ ‒ 985 ед,

артиллерийских систем –109 ед,

РСЗО - 50 ед,

средства ПВО - 21 ед,

самолетов – 44 ед,

вертолетов – 48 ед,

автомобильной техники - 447 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Четко! Гол!": Украинцы в очередной раз уничтожают вражескую технику из ПТРК. ВИДЕО

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – уточняют в Генштабе. 

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Топ комментарии
+40
Те відчуття, коли ти пілот "сверхдержави", стопицот годин нальоту, сім орденів, 34 медалі....і тебе підбив працівник УКРПОШТИ, а за шкірку тримає який то колгоспник Микола, який осьо саме околицю патрулював.

06.03.2022 09:39
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06.03.2022 09:42
+31
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06.03.2022 09:42
+26
РАССТРЕЛЯЛИ БЫ ПАДЛУ!!!

у нашей сотрудницы от бомбардировок погибла дочь (14лет) . Она росла на наших глазах .

РВИТЕ ОККУПАНТОВ НА КУСКИ , хлопцы!!!
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06.03.2022 09:45
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https://twitter.com/i/status/1500375265976930307 :D залутали
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06.03.2022 09:40 Ответить
Под Волновахой все очень плохо. Там сопротивления наших нет. Огромное количество битой нашей техники. Захвачены наши танки. Фронт откотилися к Гуляй Полю, го сплошного там фронта нет, заделывать дыры нечем. Запорожье, местная власть саботирует выдачу оружия людям. Вчера 6 тисяч мужиков на площади требовали выдать им лружие защищать Запорожье. Такое же предательство как было в Херсоне. В захваченной под Херсонм нашей военной базе, видел репортаж журналиста, огромное количесьво брошеной нами техники. Фронт откатывается к Днепру Запоргжью. Род угрозой все наша донецкая групировка в Лисичанске Горловке. Счас Изюм штурмуют две Батал тактические группы ростян. Если захватят Изюм это почти окружения. Наша власть в Киеве бросила этих людей там. Новые частей не формирует не присылает туда
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06.03.2022 12:21 Ответить
Те відчуття, коли ти пілот "сверхдержави", стопицот годин нальоту, сім орденів, 34 медалі....і тебе підбив працівник УКРПОШТИ, а за шкірку тримає який то колгоспник Микола, який осьо саме околицю патрулював.

06.03.2022 09:39
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06.03.2022 09:42 Ответить
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06.03.2022 09:42 Ответить
РАССТРЕЛЯЛИ БЫ ПАДЛУ!!!

у нашей сотрудницы от бомбардировок погибла дочь (14лет) . Она росла на наших глазах .

РВИТЕ ОККУПАНТОВ НА КУСКИ , хлопцы!!!
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06.03.2022 09:45 Ответить
Соболезную вашей коллеге
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06.03.2022 09:46 Ответить
Ми змушені бути стриманими... Вже вдруге я отримав зауваження від свого товарища бельгійського полковника стосовно необхідності дотримання навіть на сторінках Інтернету Женевської Конвенції про поводження з полоненими. Це щоб нас не поставили поряд із рашистами та не звинувачували у воєнних злочинах (в тому числі у знущаннях над полоненими та їх фотографуваннях). Тримаймося! Україна переможе усіх загарбників!
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06.03.2022 10:11 Ответить
Выражаю глубокую обеспокоенность. Думаю этого достаточно.
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06.03.2022 10:40 Ответить
Согласен, но приятнее когда приговор приводится в действие после Гааги. И это время все равно придет. Слава Украине!
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06.03.2022 10:11 Ответить
Расстреливать летчиков бомбящих наши мирные города важно не только из-за мести. Каждый вражеский летчик который перелетает через границу должен знать что он уже потенциальный труп если его собьют. У него от етого будут трястись руки и он не сможет нормально целиться и будет делать ошибки в маневрах и в сбрасывании бомб на цель.
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06.03.2022 09:58 Ответить
У нас нема колгоспників. Досить про жителів села говорити в принизливій манері.
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06.03.2022 09:48 Ответить
Ну тогда пусть будет так: сельский конюх задержал рабссеского ишака.
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06.03.2022 09:59 Ответить
Вам пздц, кацапи!
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06.03.2022 09:42 Ответить
Штука дерьма в день ложится в землю.
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06.03.2022 09:43 Ответить
Мне нравится такая "Вовкина тысяча"
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06.03.2022 09:45 Ответить
70*1000=70 тон в день
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06.03.2022 09:50 Ответить
Теперь нам не скажут, что независимость нам свалилась на голову как подарок. Как государство мы состоялись.
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06.03.2022 09:46 Ответить
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06.03.2022 09:49 Ответить
Пішов процес перетворення з «потєрь нєт» на «іх там нєт». У живих російських окупантів заберуть документи, а дохлих будуть приховано вивозити та закопувати у братні могили. Або знищуватимуть тіла на місці. Баби нових нарожают!

https://twitter.com/sternenko/status/1500368202710331392

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06.03.2022 09:48 Ответить
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06.03.2022 09:49 Ответить
І не треба платити за погібшего івана 7 лямів, якщо іван лежить під номером 6833
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06.03.2022 09:50 Ответить
Де ж їх усіх прикопувати...
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06.03.2022 09:48 Ответить
Для путяры и его клики 11тысяс х#йня, и всей массе кацапов тоже. Сейчас конкретно ставится вопрос - смогут ли орки закидать Украину пушечным мясом и бомбами, и , с другой стороны, сможет ли Украина продержаться достаточно долго, когда Мордор начнет сыпаться.
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06.03.2022 09:49 Ответить
Ми вже усе зможемо.
Русскій вАєнний корабль- іді на*уй!
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06.03.2022 09:52 Ответить
НЕ ЗМОЖУТЬ. "ЕЛІТНІ" ВІЙСЬКА ВЖЕ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ. ВАГНЕРІВЦІВ У РОСТОВІ ЗМОГЛИ ЗІБРАТИ ДО 1 ТИСЯЧИ. Це для ЗСУ один день роботи. ДАЛІ ПІДУТЬ СТРОКОВИКИ 19-20 років. Їх ми будемо валити по 2-3 тисячи за день.
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06.03.2022 10:39 Ответить
Віртальоти почали обгонять
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06.03.2022 09:55 Ответить
Ага, я теж з інтересом слідкую за цим змаганням. Вболіваю за літаки.
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06.03.2022 10:03 Ответить
Они нечестно играют. На 44 сбитых всего 4 фотки тушек пилотов - 2 мёртвых и 2 пока живых.
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06.03.2022 10:06 Ответить
Хм,А я поставив на гвинтокрили🤔😉
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06.03.2022 10:14 Ответить
Мабуть Стінгери краще валять гвинтокрили, ніж літаки. Літак над землею дуже швидко йде, складно так швидко відреагувати на рух...
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06.03.2022 10:46 Ответить
Николаевская обл., украинцы собирают трофеи, оккупанты "отдыхают" и издают трупные запахи.

https://twitter.com/666_mancer/status/1500331796872974338?s=20&t=wzU4F86gmmGoK-opMY688Q
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06.03.2022 10:03 Ответить
Ми змушені бути стриманими... Вже вдруге я отримав зауваження від свого товарища бельгійського полковника стосовно необхідності дотримання навіть на сторінках Інтернету Женевської Конвенції про поводження з полоненими. Це щоб нас не поставили поряд із рашистами та не звинувачували у воєнних злочинах (в тому числі у знущаннях над полоненими та їх фотографуваннях). Тримаймося! Україна переможе усіх загарбників!
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06.03.2022 10:12 Ответить
Вони точно полонені? не терористи? бо юридично россія війну Україні не оголошувала.
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06.03.2022 10:45 Ответить
"російські терористичні війська" - слова Данілова. Джерело: https://censor.net/ua/n3322075
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06.03.2022 11:41 Ответить
не війна, не полонені і нічого не заважає літакам нато знаходитись у повітряному просторі україни, як і було до цього
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06.03.2022 12:49 Ответить
Все правильно. Але вирішують не юристи, а політики.
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06.03.2022 12:55 Ответить
Військо́вополонений - у військовій справі та міжнародному праві - особа, що належить до Збройних сил сторони, яка перебуває в стані війни, добровольці, партизани, учасники руху Опору та інші комбатанти, а також деякі некомбатанти - військові кореспонденти, члени екіпажів торговельного флоту і цивільної авіації та інші, які під час війни опинилися у владі ворожої сторони.

«стан війни» - відносини держав із моменту оголошення війни між ними до її закінчення (укладення миру)

- у россії проголошено спецоперацію на території України. Війна та спецоперація це хіба те ж саме?
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06.03.2022 10:54 Ответить
Российские полицаи готовились кошмарить харьковчан, но не доехали.

https://twitter.com/666_mancer/status/1500328192791523329?s=20&t=VNOIU0eLzQTTUznDFvucYg

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06.03.2022 10:15 Ответить
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06.03.2022 10:16 Ответить
05.03.2022. Збитий українськими військовими російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30СМ. Відео.

https://twitter.com/Idzanagi4/status/1500213804872970248?s=20&t=VNOIU0eLzQTTUznDFvucYg
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06.03.2022 10:23 Ответить
А СКІЛЬКИ МОСКАЛИКІВ-СТРОКОВИКІВ РОЗБІГЛОСЯ ПО ЛІСАХ ЧЕРНІГІВЩИНИ, СУМЩИНИ ТА КИЇВЩИНИ. ЦЕ ЩЕ 2-3 ТИСЯЧИ ...
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06.03.2022 10:35 Ответить
Одичают,собьются в племена.
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06.03.2022 10:57 Ответить
Ви що, самі не бачите, що верхня лінія майже вдвічі довша за нижню?
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06.03.2022 12:07 Ответить
https://nonews.co/directory/lists/geography/map-true-size-of-countries
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06.03.2022 12:45 Ответить
Руське мамкі вже губернаторів шевелять.

https://twitter.****************/status/1500395002890969088?s=20&t=e2Ax_90yanZz-hQBPLVCHg
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06.03.2022 11:25 Ответить
максимум уничтожения окупантов это гарантия того что опять не прийдут. думали будет 2014 год, вторая серия
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06.03.2022 12:50 Ответить
 
 