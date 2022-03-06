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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 11 тыс. человек, 285 танков, 985 бронированных машин, 44 самолета, 48 вертолетов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:
личного состава - более 11 тыс. человек,
танков ‒ 285 ед,
ББМ ‒ 985 ед,
артиллерийских систем –109 ед,
РСЗО - 50 ед,
средства ПВО - 21 ед,
самолетов – 44 ед,
вертолетов – 48 ед,
автомобильной техники - 447 ед,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – уточняют в Генштабе.
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06.03.2022 09:39
у нашей сотрудницы от бомбардировок погибла дочь (14лет) . Она росла на наших глазах .
РВИТЕ ОККУПАНТОВ НА КУСКИ , хлопцы!!!
https://twitter.com/sternenko/status/1500368202710331392
Русскій вАєнний корабль- іді на*уй!
https://twitter.com/666_mancer/status/1500331796872974338?s=20&t=wzU4F86gmmGoK-opMY688Q
«стан війни» - відносини держав із моменту оголошення війни між ними до її закінчення (укладення миру)
- у россії проголошено спецоперацію на території України. Війна та спецоперація це хіба те ж саме?
https://twitter.com/666_mancer/status/1500328192791523329?s=20&t=VNOIU0eLzQTTUznDFvucYg
https://twitter.com/Idzanagi4/status/1500213804872970248?s=20&t=VNOIU0eLzQTTUznDFvucYg
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