РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54265 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
6252 6
армия РФ (3413) война (6246) обстрел (4783) Россия (35517) Буча (53)

Войска РФ обстреливают жилые кварталы Бучи и блокируют доставку гуманитарной помощи жителям города, – горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреливают жилые кварталы Бучи и блокируют доставку гуманитарной помощи жителям города, – горсовет

Российские оккупанты сегодня, 6 марта, продолжают обстрел жилых кварталов Бучи в Киевской области и блокируют доставку гуманитарной помощи для жителей громады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета.

"Враг нещадно продолжает обстреливать все кварталы Бучи: каждый час - борьба за выживание. Бучанская громада несколько суток без света, тепла, связи, интернета... Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабит магазины. Доставить гуманитарные грузы невозможно: громада в осаде врага", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что горсовет ежедневно получает около тысячи сообщений от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций.

"Жители просят помочь больным, тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Значительное количество жителей находится в подвалах", - отмечают в горсовете.

Также читайте: Ситуация в Ахтырке, Тростянце и Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы, в Ирпене, Буче и Гостомеле – крайне сложная, - советник руководителя МВД Денисенко

Там добавляют, что громаде нужна поддержка, чтобы выстоять и выжить. "Помогите спасти жителей громады", - подытожили в горсовете.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За це рашисти будуть розраховуватися ПОКОЛІННЯМИ! Вони гірші за німецьких нацистів зі своєю "братською любов'ю"!
показать весь комментарий
06.03.2022 09:59 Ответить
рассея скоро ще і піратством займеться.

"Минэкономразвития подтвердило подготовку проекта, который легализует нелицензионный софт в России."
показать весь комментарий
06.03.2022 10:00 Ответить
Ягель вони жертимуть, "пірати" недоношені!
показать весь комментарий
06.03.2022 10:02 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2022 10:02 Ответить
А візьми когось із тих лаптєногих підорів у полон, одразу почнеться пісня про "учєнія". Мовляв, я нє знаю, я єщьо нікаво нє убіл і вапщє пєрвий раз автамат в рукі взял. Так само, як вчорашній підбитий хряк заявляв про "пєрвий вилєт" і про те, що він "в ужасє от проісходящєго". ***** вони не потрібні, вбивайте ту нечисть.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:07 Ответить
А когда кацапы еще приезжали в гости в Бучу,ходили с раскрытыми хлебалами,,красотаааа-Европааа,,. До всего добрались,все уничтожили орки е*аные
показать весь комментарий
06.03.2022 11:19 Ответить
 
 