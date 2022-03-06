Украинский суд заочно арестовал российского певца Газманова. Его объявят в международный розыск
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и разрешил им арестовать российского певца Олега Газманова за слова в поддержку Владимира Путина и войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
"Олег Николаевич Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально как украинский прокурор проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и разрешил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", - уточнила она.
По ее словам, украинские прокуроры хорошо осознают то обстоятельство, что добровольно Газманов не явится в украинский суд, "да и на гастроли к нам в гости вряд ли вы, (Газманов – Ред.) собираетесь".
"По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру оглашения вас в международный розыск. Конечно, зарубежные туры – часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, к сожалению", – уточнила Венедиктова.
Она заявила, что очень хочет от имени всех украинцев показать человечное лицо украинских органов и судебной ветви, которые и будут заниматься делом Газманова, ведь процесс привлечения лица к уголовной ответственности – соревновательный процесс.
"Почему это важно – прошу вас не слушать провластных друзей и советчиков, а получить консультации у хороших юристов, которых в РФ, уверена, достаточно. Желательно, конечно, с международным бекграундом. Они не станут вас вводить в заблуждение и вы таким образом сможете реально оценить состояние своих дел. Смысл один – чтобы по-честному и соревновательно", - уточнила генпрокурор.
По ее словам, в Украине считают, что офицеры (они же россияне) совершают преступления в Украине.
"И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак – только в суде", - уточнила Венедиктова.
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"люсі" з каклеткою....
Тебя как рыбу к пиву подают
Любой, кто заплатил, имеет все права...
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Был он бледен, как покойник, миль пардон,
Говорил он всю дорогу о Руси:
«Живы мы и слава богу, гран, мерси».
-«Извините, мсье полковник, чем стареть
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Ради чести и престижа, не шучу?»
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Между прочим, сам Керенский за кордон
Перебрался в платье женском, миль пардон,
Сбросив женскую одежду и корсет
Мне высказывал надежды тет-а-тет.
- «Извините, мсье Керенский, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу?»
Он ответил: «Что я, рыжий?
Не хочу!»
Мы решили перебраться за кордон,
Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон,
Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,
А с блондинкой иль с брюнеткой - всё равно.
Сен требь ен, ведь это лучше, чем стареть,
У красавицы в объятьях умереть.
Hадо к счастью быть поближе и любви:
Hе в России, так в Париже.
Се ля ви!
пздц лже есаулу !
шо поганого?
https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw&t=80s