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Новости Война в Украине
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Украинский суд заочно арестовал российского певца Газманова. Его объявят в международный розыск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский суд заочно арестовал российского певца Газманова. Его объявят в международный розыск

Украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и разрешил им арестовать российского певца Олега Газманова за слова в поддержку Владимира Путина и войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

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"Олег Николаевич Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально как украинский прокурор проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и разрешил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", - уточнила она.

По ее словам, украинские прокуроры хорошо осознают то обстоятельство, что добровольно Газманов не явится в украинский суд, "да и на гастроли к нам в гости вряд ли вы, (Газманов – Ред.) собираетесь".

"По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру оглашения вас в международный розыск. Конечно, зарубежные туры – часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, к сожалению", – уточнила Венедиктова.

Она заявила, что очень хочет от имени всех украинцев показать человечное лицо украинских органов и судебной ветви, которые и будут заниматься делом Газманова, ведь процесс привлечения лица к уголовной ответственности – соревновательный процесс.

"Почему это важно – прошу вас не слушать провластных друзей и советчиков, а получить консультации у хороших юристов, которых в РФ, уверена, достаточно. Желательно, конечно, с международным бекграундом. Они не станут вас вводить в заблуждение и вы таким образом сможете реально оценить состояние своих дел. Смысл один – чтобы по-честному и соревновательно", - уточнила генпрокурор.

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По ее словам, в Украине считают, что офицеры (они же россияне) совершают преступления в Украине.

"И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак – только в суде", - уточнила Венедиктова.

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Топ комментарии
+26
Допи....ся Газман - у міжнародний розшук, це означає, що він уже невиїзний.
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06.03.2022 11:59
+16
мразота атамано-конячна випросила це.
"люсі" з каклеткою....
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06.03.2022 11:58
+13
Так, тепер "єсаул" буде доїдати коня в расєє, можна конкретно і в Барнаулі.
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06.03.2022 12:09
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06.03.2022 11:55 Ответить
мразота атамано-конячна випросила це.
"люсі" з каклеткою....
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06.03.2022 11:58 Ответить
Та на хрін цей "попругунчик" у нашій тюрмі? Ще годуй його за рахунок українців. Долю все одно не обманеш - скоро до свого друга-"співака" піде. Той уже зачекався багатьох.
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06.03.2022 12:51 Ответить
Допи....ся Газман - у міжнародний розшук, це означає, що він уже невиїзний.
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06.03.2022 11:59 Ответить
Так, тепер "єсаул" буде доїдати коня в расєє, можна конкретно і в Барнаулі.
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06.03.2022 12:09 Ответить
Так он и так не куда не поедет
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06.03.2022 12:19 Ответить
Ты служишь украшением стола
Тебя как рыбу к пиву подают
Любой, кто заплатил, имеет все права...
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06.03.2022 12:01 Ответить
Сальтони скоро у камері стрибати буде, падло
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06.03.2022 12:04 Ответить
21 июл. 2014 г. - Латвия внесла в черный список Кобзона, Валерию и Газманова.

Привет фашисту Газманову из Латвии. Рекомендуем тому, кто визжит со сцены песни про "честь" роSSийских офицеров, не скакать изображая молодящегося козла, а воплотить свои призывы про ЧЕСТЬ в жизнь и отправиться в концертное турне с Кобзоном!
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06.03.2022 12:04 Ответить
Увозил меня полковник за кордон,
Был он бледен, как покойник, миль пардон,
Говорил он всю дорогу о Руси:
«Живы мы и слава богу, гран, мерси».
-«Извините, мсье полковник, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу?»
Он ответил: «Что я, рыжий?
Не хочу!»
Между прочим, сам Керенский за кордон
Перебрался в платье женском, миль пардон,
Сбросив женскую одежду и корсет
Мне высказывал надежды тет-а-тет.
- «Извините, мсье Керенский, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу?»
Он ответил: «Что я, рыжий?
Не хочу!»
Мы решили перебраться за кордон,
Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон,
Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,
А с блондинкой иль с брюнеткой - всё равно.
Сен требь ен, ведь это лучше, чем стареть,
У красавицы в объятьях умереть.
Hадо к счастью быть поближе и любви:
Hе в России, так в Париже.
Се ля ви!
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06.03.2022 12:19 Ответить
Кобзона не треба. У ньго зараз аншлаг. Не встигають з Задорновим мінятися.
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06.03.2022 12:20 Ответить
мои мысли мои скакуны,......!
пздц лже есаулу !
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06.03.2022 12:09 Ответить
Тепер лише *****!
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06.03.2022 12:10 Ответить
"сервер перевантажений кацапнею" )))
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06.03.2022 12:10 Ответить
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Читаю про ці інфантильні арешти і не розумію, чим зараз займаються суди. Тисячі воїнів сидять по смішних звинуваченнях, а вони заочно арештовують газманова. Ви б ще й путіна і шойгу заарештували! Маразм такий , що завтра кобзона заочно заарештують.
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06.03.2022 12:10 Ответить
цей пес як мінімум буде мати проблеми поза мкадою...
шо поганого?
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06.03.2022 12:15 Ответить
Що ти "твою мать!" мелеш? Які "тисячі воїнів сидять?"!!!
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06.03.2022 12:20 Ответить
Семенченка не відпустили. У нього інформація точна. Запитай у нього
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06.03.2022 12:56 Ответить
В ханты-мансийск пусть едет скот...аленям хвосты крутить...
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06.03.2022 12:11 Ответить
Шнуров - Москва сгорела

https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw&t=80s
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06.03.2022 12:14 Ответить
Мені все ж таки здається що "забагато честі". Газманов - звичайний путінський гандон, якщо Венедіктова буде так кажного гандона заарештовувати, то просто не буде часу на більш важливі справи. Звичайно я не маю всієї інформаціі "чому саме цей гандон", але як для мене у військовий час є справи з значно вищим пріоритетом.
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06.03.2022 12:14 Ответить
Планировалось "освобождение" Киева и концерт Газманова в связи с этим.
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06.03.2022 12:40 Ответить
А, ну нехай тепер співає... Але все ж таки "багато чєсті"...
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06.03.2022 12:43 Ответить
Этот скакун далее Сыктывкара не ездит
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06.03.2022 12:55 Ответить
 
 