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Если вы вынуждены были эвакуироваться - найдите работу на новом месте, потому что ваша помощь нужна повсюду, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Если вы вынуждены были эвакуироваться - найдите работу на новом месте, потому что ваша помощь нужна повсюду, - Резников

Сейчас вся экономика Украины переведена на военные рельсы и все силы брошены на помощь украинским защитникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение министра обороны Алексея Резникова опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моральное и боевое состояние оккупационных войск ниже нулевого. Ресурсы врага заканчиваются, дальше будет логистический коллапс, - Резников

"10 дней 4 часа 20 минут – 244. Украина борется за весь мир. Мы продолжаем давать отпор врагу. Российские оккупанты не смогли уничтожить нас, они не смогли сломать нас. И не смогут! Украина продолжает защищать нашу страну, наши жизни.

Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду", – отметил министр.

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По его словам, ситуация на позициях контролируемая: "Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забыт. Так как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца – бесценна!

На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш "парк" техники. Враг погибнет от своего же оружия".

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Топ комментарии
+6
Я ось серед лісу в снігу сиджу з температурою, і то оптимістичний настрій.
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06.03.2022 10:58
+5
Задовбав ти скиглити.
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06.03.2022 10:47
+5
Він не "скиглить"! Він сіє сумніви і підриває впевненість у наших силах Навіть на Атрошенка (голову чернігова) навалив лайна - нібито він "Московію вихваляв" (Не знає навіть що він навіть не з "зелених" а підтримує Кличка)
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06.03.2022 10:51
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Як де, на rdp всі працювали під час ковіду, так і зараз, в чому проблема?
Не можуть всі 100к буде грузчиками
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06.03.2022 10:47 Ответить
В спам, навіжений провокатор.
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06.03.2022 10:47 Ответить
Задовбав ти скиглити.
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06.03.2022 10:47 Ответить
Він не "скиглить"! Він сіє сумніви і підриває впевненість у наших силах Навіть на Атрошенка (голову чернігова) навалив лайна - нібито він "Московію вихваляв" (Не знає навіть що він навіть не з "зелених" а підтримує Кличка)
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06.03.2022 10:51 Ответить
Я ось серед лісу в снігу сиджу з температурою, і то оптимістичний настрій.
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06.03.2022 10:58 Ответить
Ну ти ж пам"ятаєш вислів когось з ескулапів античного світу: "Лікарю! Зцілися сам!"
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06.03.2022 11:13 Ответить
Бережи себе. Яр нижче правий, надай собі установку, що зараз хворіти не можна. Пообіцяй собі, що відхворієшся, коли буде час
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06.03.2022 12:21 Ответить
Усе для перемоги! Хто що може і навіть більше. Головне- бути нацією та підтримувати одне одного і керівництво держави.
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06.03.2022 10:50 Ответить
Под Мариуполем сегодня был захвачен трофей. Теперь будет бить по оккупантам.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1500213755535314945?s=20&t=iSwfr3ghOnouPyvWavbLoQ
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06.03.2022 10:52 Ответить
Ну тут Резников десь в хмарах, і так мало що працює, яка робота.
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06.03.2022 10:55 Ответить
...и коммуналку никто не отменял,только ,,% пени...форс-мажор...
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06.03.2022 11:08 Ответить
і це один з найрозумніших зебілят але якщо це звернення до пастви свідків "миру в очах *****",то все зрозуміло-там бидла через край-будуть з радістю за чужий кощт жити
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06.03.2022 11:04 Ответить
В спам за хамство до українців.
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06.03.2022 11:19 Ответить
іди в напрямку узького корабля,зебіля! "шашлички на майские"...зебіля,мокшани скоро закінчаться і все головним зебілам нагадають,як вони від війни бігали
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06.03.2022 12:12 Ответить
 
 