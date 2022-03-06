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Новости Война в Украине
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Табачные контрабандисты перепрофилировались на переправку уклонистов: задержаны организаторы схемы и 15 мужчин, бежавших от призыва в Румынию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

От 7 до 10 лет тюремного заключения грозит четырем буковинцам, которые способствовали переправке в ЕС пятнадцати уклонистов от военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, их задержали вчера на окраине населенного пункта Банилов-Подгорный, что недалеко от границы с Румынией. Вместе с ними задержаны пятнадцать граждан Украины.

"Мужчин, которые передвигались мощными внедорожниками, офицеры оперативных подразделений Черновицкого отряда и военнослужащие отдела "Фальков" остановили на одной из подъездных дорог к границе. Как выяснилось впоследствии, противоправной схемой руководили четверо жителей пограничья", - говорится в сообщении.

"Мужчины ранее уже попадали в поле зрения пограничников за попытку перемещения табачной контрабанды. И если за контрабанду сигарет они несли админответственность, то теперь уже "перепрофилированные" специалисты будут нести уголовную ответственность по ст. 332 (незаконное перемещение лиц через границу)", - отметили в Госпогранслужбе.

Стоит отметить, что на момент задержания трое буковинцев сопротивлялись пограничникам и пытались скрыться. 

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Что касается уклонистов, то они все из разных регионов прибыли к границе с целью незаконного ее пересечения, чтобы избежать призыва на военную службу.

Табачные контрабандисты перепрофилировались на переправку уклонистов: задержаны организаторы схемы и 15 мужчин, бежавших от призыва в Румынию 01
Табачные контрабандисты перепрофилировались на переправку уклонистов: задержаны организаторы схемы и 15 мужчин, бежавших от призыва в Румынию 02

В настоящее время следственным управлением главного управления Национальной полиции в Черновицкой области начато досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры области.

Кроме того, напоминают, что с 24.02.2022 года, на период действия правового режима военного положения выезд за границу гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается.

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Топ комментарии
+17
да причем здесь фронт, всрались они там, пусть мешки с песком носят, окопы роют, работы хватит...
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06.03.2022 11:17
+6
Да пусть бы бежали. Какой с них толк на фронте? Отбирать паспорта, гражданство, и пусть валят.
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06.03.2022 11:14
+6
да ладно, если все вокруг только в победоносных цветах, это тоже странно, это нормальная ситуация, никто из гражданских не хочет воевать, это правильно, это нормально, но бежать во время всеобщей мобилизации-это преступление
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06.03.2022 11:20
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Да пусть бы бежали. Какой с них толк на фронте? Отбирать паспорта, гражданство, и пусть валят.
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06.03.2022 11:14 Ответить
да причем здесь фронт, всрались они там, пусть мешки с песком носят, окопы роют, работы хватит...
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06.03.2022 11:17 Ответить
никто тут не всрался уж поверьте - там же написано что нарушители с разных регионов,а то что местные барыги решили подзаработать так кому война кому мать родна...а вот на фронт таких брать не стоит...
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06.03.2022 12:10 Ответить
"Зайці-розміновувачі" нова посада в ЗСУ
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06.03.2022 12:15 Ответить
Не стоит показывать, что кто то в Украине не хочет воевать! Это подрывает боевой дух своих солдат и радует оккупантов!!!!!!
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06.03.2022 11:15 Ответить
В реалиях современного мира информационная поддержка очень ВАЖНА!!!!!
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06.03.2022 11:17 Ответить
да ладно, если все вокруг только в победоносных цветах, это тоже странно, это нормальная ситуация, никто из гражданских не хочет воевать, это правильно, это нормально, но бежать во время всеобщей мобилизации-это преступление
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06.03.2022 11:20 Ответить
Я согласен. Это нормально, что гражданский человек не хочет воевать! Но преступление заключатся в показе альтернативы мобилизации!!!!!
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06.03.2022 11:26 Ответить
конфіскувати машини телефони гроші і копняка в сраку нехай по горах козликами скачуть
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06.03.2022 11:15 Ответить
їх інтернувати в "табір праці і ******** відпочинку" розбирати завали
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06.03.2022 12:16 Ответить
сцикуни
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06.03.2022 11:18 Ответить
Місцеві з румунськими паспортами втікають. В 2014 теж так було, бо за їх словами "це не їх війна".
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06.03.2022 11:18 Ответить
В стране военное положение. Есть все правовые основания отобрать автомобили и передать ВСУ или ТО.
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06.03.2022 11:19 Ответить
Послідовники найвеличнішого?
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06.03.2022 11:21 Ответить
комментарий отмечен как спам
Я думал в Украине покончено с принудительным призывом. Но нет , походу Украина в этом плане ничем не отличается от России. Видимот тот кто размещал эту "радостную новость" не совсем понимает какая это глупость. Хотя может как раз и понимает и это меня не удивляет. Добро пожаловать в Советскую Украину. Если Зеленский отлавливает для себя в армию этих несчастных парней значит дела плохи, потому у России такая же армия но в 100 раз больше.
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06.03.2022 11:40 Ответить
Ти кончене мадярське лайно
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06.03.2022 12:00 Ответить
Оголошено загальну мобілізацію. Ти знаєш що це таке?
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06.03.2022 12:06 Ответить
ну і шо ж такого страшного в тому словосполучені "загальна мобілізація" ??
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06.03.2022 12:22 Ответить
Якщо ти не бот, то я тобі пояснюю, ліберальний ти наш.
1. Закон України про військовий обов'язок:
- Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
- Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".

2. Тепер, щоб ти розумів сьогоденну ситуацію. Перша хвиля мобілізації вже практично закінчилась. Брали виключно тих, хто служив строкову службу і тих, хто пройшов бойові дії. А також необхідних технічних спеціалістів.
Звичайно, на місцях (особливо райвоєнкомати) траплялись перегини - хотіли пошвидше відзвітувати.
Крім того - немислима кількість добровольців. Вже беруть в резерв, або просто записують, як потім зв'язатись. Але навіть з добровольців ніхто недосвідчених не пошле у бій - проходять зараз навчання. Нам гарматне мясо непотрібне. Це тільки шкодить справі перемоги.
От другий абзац Закону (див. вище) згоден - у нас явно недопрацьований. Альтернативна служба ніяк не організована, хоча багато хто пішов би замість бойових рядів. Нічого в цьому соромного не бачу. Скільки у нас військовозобов'язаних? Не знаю, але думаю не менше 5ти мільонів. Україна здатна створити таку армію, якої немає в світі? - Ні. Тому альтернативна служба дуже пригодилась би - чому тільки волонтери цим займаються? Тендітні дівчатка грузять бус, носят блоки з пляшками води - а вони від 16 до 24 кг. А здорові лоби тут у нас бикують, бухають, смітять. І за кордоном теж.
Бабки платять, щоб втекти, падли...
Не хочеш іти на бойові зіткнення - будь ласка, ніхто не тягне, тим більше, що користі з тебе там буде нуль.
Але прийди, стань на облік, попроси роботу по підтримці військ і мирного населення. Робота завжди знайдеться.
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06.03.2022 12:36 Ответить
УКРАЇНСЬКІ МАЖОРИ НАЛАШТОВУЮТЬ ЄВРОПУ ПРОТИ УКРАЇНИ

Широкомасштабна агресія рф проти України породила величезну хвилю біженців. Українці, переважно жінки та діти, намагаються втекти від жахів війни: бомбардувань, руйнувань, постійного страху, нестачі продовольства, людських страждань навколо... Наші сусіди - європейські країни - гостинно відкрили свої двері та намагаються допомогти українським біженцям усім, чим можливо: притулком, їжею, речами та й просто добрим словом. На превеликий жаль, у великій та дружній українській сім'ї не обійшлося без уродів. Деякі так звані "біженці" зовсім позбавлені понять честі, совісті, вдячності. Значна частина першої хвилі біженців з України складається з "мажорів", які скористались нагодою безперешкодно потрапити в країни Європи та влаштовують там гулянки та вічірки. В той час, коли справжні чоловіки захищають свій народ та країну, а прості люди намагаються чим можуть підтримати свою армію та залишитись у живих посеред бойових дій, ці покидьки влаштовують п'яні дебоши у європейських країнах, гуляють та насолоджуються життям. Через усе це у Європі зростають антиукраїнські настрої, втрачається будь-яке бажання допомагати українцям. Ось лиши деякі останні приклади:

https://www.youtube.com/watch?v=THfarOcB32M
https://www.youtube.com/watch?v=wEmtVMgBMoo
https://www.youtube.com/watch?v=1n_exdzmabQ

Потрібно негайно з цим щось робити! Ці виродки не тільки шкодять нашим сім'ям, які шукають порятунку за кордоном, вони відбирають у нас європейське майбутнє! Пропоную МЗС та МВС України направити листи до відповідних відомств сусідніх країн про негайну депортацію усіх цих "горе-біженців" - порушників громадського порядку - назад в Україну. Далі усім цим "мажорам" та "хазяям життя" необхідно заборонити покидати межі України. Будь ласка, поширюйте це повідомлення, або воно дійшло до українських органів влади. Ми маємо боротись на усіх фронтах, у тому числі - у тилу. Усі зрадники, які шкодять Україні, повинні бути покарані! Не дозволимо купці покидьків зруйнувати добре та героїчне ім'я українсткого народу! Слава Україні!
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06.03.2022 11:46 Ответить
Підтверджую.
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06.03.2022 12:04 Ответить
на последнем ролике вообще треш, мента то хоть вычислили что бы уволить нахер из органов и судить?
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06.03.2022 12:49 Ответить
я всегда думал, вот люди шахер-махером накопляют большие средства, потом государство всё конфисковывает. так они подорунок для власти. вот и эти шикарные машины очень кстати пригодятся для армии.
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06.03.2022 12:40 Ответить
 
 