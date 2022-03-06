Табачные контрабандисты перепрофилировались на переправку уклонистов: задержаны организаторы схемы и 15 мужчин, бежавших от призыва в Румынию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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От 7 до 10 лет тюремного заключения грозит четырем буковинцам, которые способствовали переправке в ЕС пятнадцати уклонистов от военной службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, их задержали вчера на окраине населенного пункта Банилов-Подгорный, что недалеко от границы с Румынией. Вместе с ними задержаны пятнадцать граждан Украины.
"Мужчин, которые передвигались мощными внедорожниками, офицеры оперативных подразделений Черновицкого отряда и военнослужащие отдела "Фальков" остановили на одной из подъездных дорог к границе. Как выяснилось впоследствии, противоправной схемой руководили четверо жителей пограничья", - говорится в сообщении.
"Мужчины ранее уже попадали в поле зрения пограничников за попытку перемещения табачной контрабанды. И если за контрабанду сигарет они несли админответственность, то теперь уже "перепрофилированные" специалисты будут нести уголовную ответственность по ст. 332 (незаконное перемещение лиц через границу)", - отметили в Госпогранслужбе.
Стоит отметить, что на момент задержания трое буковинцев сопротивлялись пограничникам и пытались скрыться.
Что касается уклонистов, то они все из разных регионов прибыли к границе с целью незаконного ее пересечения, чтобы избежать призыва на военную службу.
В настоящее время следственным управлением главного управления Национальной полиции в Черновицкой области начато досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры области.
Кроме того, напоминают, что с 24.02.2022 года, на период действия правового режима военного положения выезд за границу гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается.
Пожалуйста, подождите...
1. Закон України про військовий обов'язок:
- Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
- Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".
2. Тепер, щоб ти розумів сьогоденну ситуацію. Перша хвиля мобілізації вже практично закінчилась. Брали виключно тих, хто служив строкову службу і тих, хто пройшов бойові дії. А також необхідних технічних спеціалістів.
Звичайно, на місцях (особливо райвоєнкомати) траплялись перегини - хотіли пошвидше відзвітувати.
Крім того - немислима кількість добровольців. Вже беруть в резерв, або просто записують, як потім зв'язатись. Але навіть з добровольців ніхто недосвідчених не пошле у бій - проходять зараз навчання. Нам гарматне мясо непотрібне. Це тільки шкодить справі перемоги.
От другий абзац Закону (див. вище) згоден - у нас явно недопрацьований. Альтернативна служба ніяк не організована, хоча багато хто пішов би замість бойових рядів. Нічого в цьому соромного не бачу. Скільки у нас військовозобов'язаних? Не знаю, але думаю не менше 5ти мільонів. Україна здатна створити таку армію, якої немає в світі? - Ні. Тому альтернативна служба дуже пригодилась би - чому тільки волонтери цим займаються? Тендітні дівчатка грузять бус, носят блоки з пляшками води - а вони від 16 до 24 кг. А здорові лоби тут у нас бикують, бухають, смітять. І за кордоном теж.
Бабки платять, щоб втекти, падли...
Не хочеш іти на бойові зіткнення - будь ласка, ніхто не тягне, тим більше, що користі з тебе там буде нуль.
Але прийди, стань на облік, попроси роботу по підтримці військ і мирного населення. Робота завжди знайдеться.
Широкомасштабна агресія рф проти України породила величезну хвилю біженців. Українці, переважно жінки та діти, намагаються втекти від жахів війни: бомбардувань, руйнувань, постійного страху, нестачі продовольства, людських страждань навколо... Наші сусіди - європейські країни - гостинно відкрили свої двері та намагаються допомогти українським біженцям усім, чим можливо: притулком, їжею, речами та й просто добрим словом. На превеликий жаль, у великій та дружній українській сім'ї не обійшлося без уродів. Деякі так звані "біженці" зовсім позбавлені понять честі, совісті, вдячності. Значна частина першої хвилі біженців з України складається з "мажорів", які скористались нагодою безперешкодно потрапити в країни Європи та влаштовують там гулянки та вічірки. В той час, коли справжні чоловіки захищають свій народ та країну, а прості люди намагаються чим можуть підтримати свою армію та залишитись у живих посеред бойових дій, ці покидьки влаштовують п'яні дебоши у європейських країнах, гуляють та насолоджуються життям. Через усе це у Європі зростають антиукраїнські настрої, втрачається будь-яке бажання допомагати українцям. Ось лиши деякі останні приклади:
https://www.youtube.com/watch?v=THfarOcB32M
https://www.youtube.com/watch?v=wEmtVMgBMoo
https://www.youtube.com/watch?v=1n_exdzmabQ
Потрібно негайно з цим щось робити! Ці виродки не тільки шкодять нашим сім'ям, які шукають порятунку за кордоном, вони відбирають у нас європейське майбутнє! Пропоную МЗС та МВС України направити листи до відповідних відомств сусідніх країн про негайну депортацію усіх цих "горе-біженців" - порушників громадського порядку - назад в Україну. Далі усім цим "мажорам" та "хазяям життя" необхідно заборонити покидати межі України. Будь ласка, поширюйте це повідомлення, або воно дійшло до українських органів влади. Ми маємо боротись на усіх фронтах, у тому числі - у тилу. Усі зрадники, які шкодять Україні, повинні бути покарані! Не дозволимо купці покидьків зруйнувати добре та героїчне ім'я українсткого народу! Слава Україні!