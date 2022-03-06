Табачные контрабандисты перепрофилировались на переправку уклонистов: задержаны организаторы схемы и 15 мужчин, бежавших от призыва в Румынию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

От 7 до 10 лет тюремного заключения грозит четырем буковинцам, которые способствовали переправке в ЕС пятнадцати уклонистов от военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, их задержали вчера на окраине населенного пункта Банилов-Подгорный, что недалеко от границы с Румынией. Вместе с ними задержаны пятнадцать граждан Украины.

"Мужчин, которые передвигались мощными внедорожниками, офицеры оперативных подразделений Черновицкого отряда и военнослужащие отдела "Фальков" остановили на одной из подъездных дорог к границе. Как выяснилось впоследствии, противоправной схемой руководили четверо жителей пограничья", - говорится в сообщении.

"Мужчины ранее уже попадали в поле зрения пограничников за попытку перемещения табачной контрабанды. И если за контрабанду сигарет они несли админответственность, то теперь уже "перепрофилированные" специалисты будут нести уголовную ответственность по ст. 332 (незаконное перемещение лиц через границу)", - отметили в Госпогранслужбе.

Стоит отметить, что на момент задержания трое буковинцев сопротивлялись пограничникам и пытались скрыться.

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Что касается уклонистов, то они все из разных регионов прибыли к границе с целью незаконного ее пересечения, чтобы избежать призыва на военную службу.





В настоящее время следственным управлением главного управления Национальной полиции в Черновицкой области начато досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры области.

Кроме того, напоминают, что с 24.02.2022 года, на период действия правового режима военного положения выезд за границу гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается.