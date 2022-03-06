Враг готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны быть готовы, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Ни на каком направлении российские террористические войска не добились стратегического успеха. Но враг готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой Украина должна быть готова.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается одиннадцатый день героического Национального Сопротивления! Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над российской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", - отметил Данилов.
Он подчеркнул, что стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.
"План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения", - подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления Украинского Сопротивления.
Враг не оставляет надежд завладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра. Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолетопад тому подтверждение. Мы сделали самый трудный шаг к Победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель!
Похоронки русским матерям и тонна обугленного российского военного железа - памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте - убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество очнулось, если не от чувства вины, то от боли. И мы достучимся до вас. Никогда не сражайтесь с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набежал на век вперед. Слава Украине! Смерть врагам!", – резюмировал Данилов.
Пожалуйста, подождите...
-Іншої армії з іншими контрактниками в РФ просто немає! Інші служать в ядерно-космічних силах по всій її території.
Інші контрактники стоять на Далекому Сході, в Заполяр'Ї, Флоті там же і їхні арсенали.
-Так що ВСЕ, що можна було стягнути до кордонів України - вже в Україні
-Найбільш боєздатні сили агресора або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан
-"Перемелені" навіть найелітніші - Кантемирівська і Таманська дивізії
Звичайно, що маємо гуманітарну проблему на північному сході, бо пуйло, від безсилля,, почало бомбити мирне населення... "денацифіковувати" російсько-мовні регіони...
-маємо проблеми й на півдні -через не знищені й досі мости з Криму....
-Але, -Найбільш боєздатні сили агресора ВЖЕ... або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан. А серед живих - у них і медики і повара, і заправники паливно-мастильними, інженери зв'язку, механіки, шофера, зв'язківці, штабісти частини радіо-електронної боротьби та ін. , які зі зброєю "напєрєвєс" в атаки не ходять
Тому - не розслаблятися, а змобілізуватися - всі на захист Батьківщини! Ми переможемо!
Слава Україні!
https://twitter.****************/status/1500117492492115970?s=20&t=e2Ax_90yanZz-hQBPLVCHg
Кацапи стоять під Києвом в напрямках Житомир, Ірпень, Бровари, Вишгород. Подивися на карту і скажи, що це не облога.
Обло́га - тривала військова блокада міста або фортеці з наміром захопити об'єкт подальшим штурмом або змусити гарнізон капітулювати в результаті виснаження його сил.
Це не обов'язково оточення. Ще раз кажу - подивись на мапу бойових дій під Київом.
Донька 11 років питає:
- Мам, а ти знаєш, чому в нас таки люди вмотивовані і вперті в цій війні? Це тому що їм раніше не дозволяли росіян вбивати, а зараз можна.
Вустами дитини, як то кажуть ...
У орків ще багато м'яса і заліза і їм його анітрохи не шкода.
Мінімуму один зерг раш ще попереду, і шантаж ядерною зброєю також.
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Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
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Слава нації
Смерть москалям
, і пудуть *****
Вірити можна тільки ВСУ.
А нам ще б день, ще два, ще трішки,
Щоб встояти і дати відсіч гідну...
На зЕмлях наших московита нищим!
Захистимо від окупації вкраїну рідну!
А нам ще б день, ще два, ще трішки,
За волю й правду свище куля...
Не плачте, МАМО, бо за нами сили вищі,
Пророчить Перемогу із віків зозуля...
Що буде у другій хвилі?!!
Море вроде и так блокировано кацапским флотом. Или нет, и торговые суда свободно ходят в Одессу?
крім річки Дунай