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Новости Война в Украине
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Враг готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны быть готовы, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны быть готовы, - Данилов

Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Ни на каком направлении российские террористические войска не добились стратегического успеха. Но враг готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой Украина должна быть готова.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается одиннадцатый день героического Национального Сопротивления! Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над российской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", - отметил Данилов.

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Он подчеркнул, что стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.

"План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления Украинского Сопротивления.

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Враг не оставляет надежд завладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра. Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолетопад тому подтверждение. Мы сделали самый трудный шаг к Победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель!

Похоронки русским матерям и тонна обугленного российского военного железа - памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте - убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество очнулось, если не от чувства вины, то от боли. И мы достучимся до вас. Никогда не сражайтесь с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набежал на век вперед. Слава Украине! Смерть врагам!", – резюмировал Данилов.

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Топ комментарии
+65
Знайшли родичку пілота літака з нарасіі.

https://twitter.com/huidneprodym/status/1500117492492115970?s=20&t=e2Ax_90yanZz-hQBPLVCHg

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06.03.2022 11:20
+57
На українській війні було задіяно половину ВСІХ збройних сил Орди!

-Іншої армії з іншими контрактниками в РФ просто немає! Інші служать в ядерно-космічних силах по всій її території.
Інші контрактники стоять на Далекому Сході, в Заполяр'Ї, Флоті там же і їхні арсенали.

-Так що ВСЕ, що можна було стягнути до кордонів України - вже в Україні

-Найбільш боєздатні сили агресора або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан

-"Перемелені" навіть найелітніші - Кантемирівська і Таманська дивізії

Звичайно, що маємо гуманітарну проблему на північному сході, бо пуйло, від безсилля,, почало бомбити мирне населення... "денацифіковувати" російсько-мовні регіони...

-маємо проблеми й на півдні -через не знищені й досі мости з Криму....

-Але, -Найбільш боєздатні сили агресора ВЖЕ... або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан. А серед живих - у них і медики і повара, і заправники паливно-мастильними, інженери зв'язку, механіки, шофера, зв'язківці, штабісти частини радіо-електронної боротьби та ін. , які зі зброєю "напєрєвєс" в атаки не ходять

Тому - не розслаблятися, а змобілізуватися - всі на захист Батьківщини! Ми переможемо!

Слава Україні!
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06.03.2022 11:18
+24
Понятно ,ну что-же придётся их ВСЕХ убить и мы конечно-же это сделаем ,при чём с удовольствием ! Слава Украине шановни пани та панове !
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06.03.2022 11:23
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Правила форума Совет форумчан
На українській війні було задіяно половину ВСІХ збройних сил Орди!

-Іншої армії з іншими контрактниками в РФ просто немає! Інші служать в ядерно-космічних силах по всій її території.
Інші контрактники стоять на Далекому Сході, в Заполяр'Ї, Флоті там же і їхні арсенали.

-Так що ВСЕ, що можна було стягнути до кордонів України - вже в Україні

-Найбільш боєздатні сили агресора або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан

-"Перемелені" навіть найелітніші - Кантемирівська і Таманська дивізії

Звичайно, що маємо гуманітарну проблему на північному сході, бо пуйло, від безсилля,, почало бомбити мирне населення... "денацифіковувати" російсько-мовні регіони...

-маємо проблеми й на півдні -через не знищені й досі мости з Криму....

-Але, -Найбільш боєздатні сили агресора ВЖЕ... або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан. А серед живих - у них і медики і повара, і заправники паливно-мастильними, інженери зв'язку, механіки, шофера, зв'язківці, штабісти частини радіо-електронної боротьби та ін. , які зі зброєю "напєрєвєс" в атаки не ходять

Тому - не розслаблятися, а змобілізуватися - всі на захист Батьківщини! Ми переможемо!

Слава Україні!
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06.03.2022 11:18 Ответить
Наші бойові "мірошники" "натовской мельницей" їх перемелять
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06.03.2022 12:09 Ответить
Странный способ самоубийства недостраны
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06.03.2022 12:33 Ответить
Знайшли родичку пілота літака з нарасіі.

https://twitter.****************/status/1500117492492115970?s=20&t=e2Ax_90yanZz-hQBPLVCHg

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06.03.2022 11:20 Ответить
Гарний москаль, то.....
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06.03.2022 11:26 Ответить
...той, що пішов на*уй обвугленою тушкою.
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06.03.2022 11:29 Ответить
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Я не казав про оточення.

Кацапи стоять під Києвом в напрямках Житомир, Ірпень, Бровари, Вишгород. Подивися на карту і скажи, що це не облога.
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06.03.2022 11:35 Ответить
Вчіть мову.
Обло́га - тривала військова блокада міста або фортеці з наміром захопити об'єкт подальшим штурмом або змусити гарнізон капітулювати в результаті виснаження його сил.
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06.03.2022 11:39 Ответить
Облога - Осада (рос.)

Це не обов'язково оточення. Ще раз кажу - подивись на мапу бойових дій під Київом.
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06.03.2022 12:10 Ответить
Так запитай у нього!
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06.03.2022 11:25 Ответить
Годі тобі нити, це не на часі.
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06.03.2022 11:27 Ответить
банити вже треба таких
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06.03.2022 11:30 Ответить
Я не являюсь прихильником лєбедя,але слова його в саму точку,саме такими вони нас зробили за ці десять днів https://www.youtube.com/watch?v=nKEmC4w9BpU&ab_channel=GelikamgV
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06.03.2022 11:22 Ответить
Интересно, а он стал солдатом или этот способ для других
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06.03.2022 12:35 Ответить
Понятно ,ну что-же придётся их ВСЕХ убить и мы конечно-же это сделаем ,при чём с удовольствием ! Слава Украине шановни пани та панове !
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06.03.2022 11:23 Ответить
Хвилинка гумору.
Донька 11 років питає:
- Мам, а ти знаєш, чому в нас таки люди вмотивовані і вперті в цій війні? Це тому що їм раніше не дозволяли росіян вбивати, а зараз можна.

Вустами дитини, як то кажуть ...
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06.03.2022 12:56 Ответить
Ще трохи і буде злам, фашистська орда почне тікати.
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06.03.2022 11:24 Ответить
дело в том, что там людей не жалеют, интересно чем их там накачивают, какими идеями? за родину, за путина в чужой стране?
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06.03.2022 11:45 Ответить
Ні, не трохи, і на злам не варто розраховувати.
У орків ще багато м'яса і заліза і їм його анітрохи не шкода.
Мінімуму один зерг раш ще попереду, і шантаж ядерною зброєю також.
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06.03.2022 12:01 Ответить
Коротко
..
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 11:24 Ответить
Русский военный корабль, иди на х у й!
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06.03.2022 11:29 Ответить
О6ісруться
, і пудуть *****
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06.03.2022 11:32 Ответить
Ні, підуть всируть землю.
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06.03.2022 11:37 Ответить
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С учётом мобилизации наша армия уже должна быть в 1,5-2 раза больше, а Мариуполь в кольце
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06.03.2022 11:36 Ответить
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Так отож. Тому здається враження, що влада тупо *******.

Вірити можна тільки ВСУ.
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06.03.2022 11:37 Ответить
Начинайте готовить всех, кто может держать оружие в руках, не ждите их очереди, нужно подготовить гренадерские подразделения из добровольцев и новобранцев военных учебных заведений.
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06.03.2022 11:37 Ответить
***
А нам ще б день, ще два, ще трішки,
Щоб встояти і дати відсіч гідну...
На зЕмлях наших московита нищим!
Захистимо від окупації вкраїну рідну!

А нам ще б день, ще два, ще трішки,
За волю й правду свище куля...
Не плачте, МАМО, бо за нами сили вищі,
Пророчить Перемогу із віків зозуля...
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06.03.2022 11:38 Ответить
Першу хвилю Путін готував пів року і там виявились табуретки всередині, ліжка на даху, дрова попереду.
Що буде у другій хвилі?!!
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06.03.2022 11:40 Ответить
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намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів, що, на їх думку, створить умови економічного придушення Українського Спротиву. Джерело: https://censor.net/ua/n3322075

Море вроде и так блокировано кацапским флотом. Или нет, и торговые суда свободно ходят в Одессу?
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06.03.2022 11:42 Ответить
ні, наш всі порти заблоковано
крім річки Дунай
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06.03.2022 12:29 Ответить
Нехай готуть ґандони.
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06.03.2022 11:47 Ответить
Друга хвиля побачивши "успіхи" першої хвилі гадаю ще більше почнуть здаватися у полон та й моральний стан буде ніякий.
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06.03.2022 11:48 Ответить
На земле оркам дали отпор. Но эти уроды авиацией бьют по городам, нужно ПВО
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06.03.2022 12:11 Ответить
 
 