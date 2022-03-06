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Российские захватчики целенаправленно бьют минометами по мосту, через который люди пытаются покинуть Ирпень, - фотограф Дубчак
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты целенаправленно обстреливают мост, через который гражданское население эвакуируется из Ирпеня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал фотограф Андрей Дубчак.
"Россияне целенаправленно бьют минометами по мосту, через который люди пытаются покинуть Ирпень. Час назад на моих глазах погибла семья. Девочка, парень, мама. Муж получил очень серьезные ранения", - сообщил он.
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Психогенное воздействие является следствием:шокового воздействия окружающих условий или каких-то событий (например, картин массовых разрушений, многочисленных жертв и т.п.) на сознание человека, в результате чего он не в состоянии рационально действовать, теряет ориентацию в пространстве, испытывает аффект или депрессию, впадает в панику, в ступор и т.д.
Чем менее подготовлен человек к психотравмирующим воздействиям окружающей действительности, тем более резко выражены его психические травмы, получившие название психогенных потерь. Поэтому в органах психологической войны некоторых государств (напримерИзраиля) имеются специалисты, задачей которых является не только деморализация населения и личного состава войск противника, но и оказание реальной помощи своим военнослужащим для их восстановления от психогенных потерь и быстрого ввода в строй.