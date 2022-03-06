В результате российских бомбежек Коростеня 3-летнему мальчику оторвало ногу, - Цаплиенко

В результате российских бомбежек жилых домов в Коростене Житомирской области ночью погиб человек.

Об этом сообщает в телеграме журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночная бомбардировка жилых домов в Коростене Житомирской области. Разрушены 10 жилых домов. 1 человек погиб. Двое ранены. В том числе ребенок. 3-летнему мальчику оторвало ногу. За его жизнь борются врачи", - написал медийщик.

Напомним, войска РФ нанесли ракетный удар по населенным пунктам Житомирщины в ночь на 6 марта. В результате ракетного удара по частному сектору погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением одного здания. Спасено 5 детей из подвального помещения.

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