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В результате российских бомбежек Коростеня 3-летнему мальчику оторвало ногу, - Цаплиенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате российских бомбежек Коростеня 3-летнему мальчику оторвало ногу, - Цаплиенко

В результате российских бомбежек жилых домов в Коростене Житомирской области ночью погиб человек.

Об этом сообщает в телеграме журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночная бомбардировка жилых домов в Коростене Житомирской области. Разрушены 10 жилых домов. 1 человек погиб. Двое ранены. В том числе ребенок. 3-летнему мальчику оторвало ногу. За его жизнь борются врачи", - написал медийщик.

Напомним, войска РФ нанесли ракетный удар по населенным пунктам Житомирщины в ночь на 6 марта. В результате ракетного удара по частному сектору погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением одного здания. Спасено 5 детей из подвального помещения.

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Топ комментарии
+19
Будьте прокляты твари кацапские
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06.03.2022 11:34
+8
Будьте прокляті, за все, що зробили, вдвоє - за все, що зробите.
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06.03.2022 11:37
+6
Черти конченный
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06.03.2022 11:34
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💥методички кремля, технологии войны

Психогенное воздействие является следствием:шокового воздействия окружающих условий или каких-то событий (например, картин массовых разрушений, многочисленных жертв и т.п.) на сознание человека, в результате чего он не в состоянии рационально действовать, теряет ориентацию в пространстве, испытывает аффект или депрессию, впадает в панику, в ступор и т.д.

Чем менее подготовлен человек к психотравмирующим воздействиям окружающей действительности, тем более резко выражены его психические травмы, получившие название психогенных потерь. Поэтому в органах психологической войны некоторых государств (напримерИзраиля) имеются специалисты, задачей которых является не только деморализация населения и личного состава войск противника, но и оказание реальной помощи своим военнослужащим для их восстановления от психогенных потерь и быстрого ввода в строй.
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06.03.2022 11:33 Ответить
Рекомендую,трішки вправляє мозок,не сцять... https://www.youtube.com/watch?v=1iikhdMru6c&ab_channel=TarasBilka
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06.03.2022 11:38 Ответить
Будьте прокляты твари кацапские
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06.03.2022 11:34 Ответить
Черти конченный
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06.03.2022 11:34 Ответить
Окупанти відкрили вогонь по мирних жителів у Новопскові на Луганщині.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1500144208061030402?s=20&t=AmKSpFLsSFUzhcjqZonDCQ
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06.03.2022 11:36 Ответить
Будьте прокляті, за все, що зробили, вдвоє - за все, що зробите.
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06.03.2022 11:37 Ответить
Пилотов и артеллеристов ,расстреливать на месте, в плен не брать , они твари и убийцы Они так уж точно всё знают
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06.03.2022 11:45 Ответить
Ці злочинці будуть покарані ,а тим часом нашим правоохоронцям треба заарештувати колоборантів всіх опзж ,шаріів та іншу прорашиську наволоч саме вони повині відповісти за те що несе рашиська чума .
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06.03.2022 11:46 Ответить
В першу чергу. І у перших лавах - на шибеницю.
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06.03.2022 11:49 Ответить
close the sky
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06.03.2022 11:48 Ответить
То, что я сейчас напишу - это верх цинизма. Но для того, чтобы достучаться до отмороженных западных политиков насчет закрытого неба нужно распространять по всему миру фотографии погибших и раненных детей. Это звучит отвратительно, но ничего другого не остается. Тогда их заставят собственные избиратели.
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06.03.2022 12:41 Ответить
 
 