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В результате российских бомбежек Коростеня 3-летнему мальчику оторвало ногу, - Цаплиенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате российских бомбежек жилых домов в Коростене Житомирской области ночью погиб человек.
Об этом сообщает в телеграме журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночная бомбардировка жилых домов в Коростене Житомирской области. Разрушены 10 жилых домов. 1 человек погиб. Двое ранены. В том числе ребенок. 3-летнему мальчику оторвало ногу. За его жизнь борются врачи", - написал медийщик.
Напомним, войска РФ нанесли ракетный удар по населенным пунктам Житомирщины в ночь на 6 марта. В результате ракетного удара по частному сектору погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением одного здания. Спасено 5 детей из подвального помещения.
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+19 Yan Pastars
показать весь комментарий06.03.2022 11:34
+8 Oksana Kofanka
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показать весь комментарий06.03.2022 11:34
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Психогенное воздействие является следствием:шокового воздействия окружающих условий или каких-то событий (например, картин массовых разрушений, многочисленных жертв и т.п.) на сознание человека, в результате чего он не в состоянии рационально действовать, теряет ориентацию в пространстве, испытывает аффект или депрессию, впадает в панику, в ступор и т.д.
Чем менее подготовлен человек к психотравмирующим воздействиям окружающей действительности, тем более резко выражены его психические травмы, получившие название психогенных потерь. Поэтому в органах психологической войны некоторых государств (напримерИзраиля) имеются специалисты, задачей которых является не только деморализация населения и личного состава войск противника, но и оказание реальной помощи своим военнослужащим для их восстановления от психогенных потерь и быстрого ввода в строй.
https://twitter.com/ua_industrial/status/1500144208061030402?s=20&t=AmKSpFLsSFUzhcjqZonDCQ