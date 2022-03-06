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Войска РФ на танках снова пытаются атаковать Николаев, защитники Украины вступили с ними в бой, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ на танках снова пытаются атаковать Николаев, защитники Украины вступили с ними в бой, - Ким

Войска РФ снова пытаются атаковать Николаев.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Орки лезут опять. Со стороны пивзавода (Кульбакино) атака танков", - написал он и добавил, что защитники Украины вступили с ними в бой и призвали мирных жителей быть осторожными.

Позже Ким уточнил, что в настоящее время оккупационные войска в Кульбакино не появились.

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Топ комментарии
+32
Атакуй не атакуй ..а ВСЕХ вас завалим к ебеням во СЛАВУ УКРАИНЫ !
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06.03.2022 12:10
+17
Джавелін Всемогутній! "Прости" їх в цю Прощену Неділю, від усієї "душі"!
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06.03.2022 12:14
+14
Ну сумашедшие - что возьмёш.
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06.03.2022 12:11
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Атакуй не атакуй ..а ВСЕХ вас завалим к ****** во СЛАВУ УКРАИНЫ !
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06.03.2022 12:10 Ответить
Ну сумашедшие - что возьмёш.
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06.03.2022 12:11 Ответить
У тупых орков такие же тупые приказы от тупых генералов-оленеводов. Вот и лезут мясом
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06.03.2022 12:14 Ответить
Ну точно - "Властелин Колец" нервово курить в кутку.
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06.03.2022 12:15 Ответить
Джавелін Всемогутній! "Прости" їх в цю Прощену Неділю, від усієї "душі"!
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06.03.2022 12:14 Ответить
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Цікаво, коли наші почнуть їх масово накривати Точкою. Вікіпедія пише, що станом на 2021 рік у нас 90 ПУ і 800 ракет було. Чому не рознести перекопський перешийок. Звісно там пво є, але 1 з 3 долетить точно.
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06.03.2022 12:16 Ответить
Там вроде уже говорили

Что они что то перехотели нападать
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06.03.2022 12:22 Ответить
перестали нападать ввиду окончания самих нападающих?
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06.03.2022 12:27 Ответить
з Криму лізуть, мабуть наші бувші співвітчизнички
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06.03.2022 12:26 Ответить
Не сцять...свіжак https://www.youtube.com/watch?v=SnBlJzdCxeE&ab_channel=TarasBilka
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06.03.2022 12:28 Ответить
На остальніх фронтах все норм. Но под Волновахой все очень плохо. Там сопротивления наших нет. Огромное количество битой нашей техники. Захвачены наши танки. Фронт откотилися к Гуляй Полю, го сплошного там фронта нет, заделывать дыры нечем. Запорожье, местная власть саботирует выдачу оружия людям. Вчера 6 тисяч мужиков на площади требовали выдать им лружие защищать Запорожье. Такое же предательство как было в Херсоне. В захваченной под Херсонм нашей военной базе, видел репортаж журналиста, огромное количесьво брошеной нами техники. Фронт откатывается к Днепру Запоргжью. Род угрозой все наша донецкая групировка в Лисичанске Горловке. Счас Изюм штурмуют две Батал тактические группы ростян. Если захватят Изюм это почти окружения. Наша власть в Киеве бросила этих людей там. Новые частей не формирует не присылает туда
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06.03.2022 12:51 Ответить
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06.03.2022 12:29 Ответить
 
 