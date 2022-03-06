Войска РФ на танках снова пытаются атаковать Николаев, защитники Украины вступили с ними в бой, - Ким

Войска РФ снова пытаются атаковать Николаев.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Орки лезут опять. Со стороны пивзавода (Кульбакино) атака танков", - написал он и добавил, что защитники Украины вступили с ними в бой и призвали мирных жителей быть осторожными.

Позже Ким уточнил, что в настоящее время оккупационные войска в Кульбакино не появились.

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