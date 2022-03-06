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Новости Война в Украине
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Мы увидели их карты и планы. РФ готовила вторжение именно так – жестоко, цинично, с нарушением правил войны, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы увидели их карты и планы. РФ готовила вторжение именно так – жестоко, цинично, с нарушением правил войны, - Зеленский

Заговорили военные, взятые в плен нашими защитниками. Сотни пленных, в том числе и пилоты самолетов, бомбивших наши города, наших мирных жителей.

Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашнего дня. Это не импровизация. Это война. Они готовили это вторжение именно так – жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны. Поэтому Харьков. Поэтому Чернигов. Поэтому Сумы. Поэтому Мариуполь. И многие другие украинские города-герои увидели чистое зло. Зверство. Так было запланировано", - отметил глава государства.

Но это не убьет нашу человечность, уверен он.

"Вопреки всему, мы обращаемся с пленными в пределах Женевской конвенции. Несмотря на все, наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России. Или Беларуси. Оттуда на нашу территорию ежедневно идут ракеты. Идут колонны техники. Летит авиация. Против мирных людей. Против мирных городов. Житомир, Коростень, Овруч, пригород Киева, города на юге", - добавил он.

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Топ комментарии
+50
Щоб побачити плани РФ, достатньо було подивитися фотографії Грозного за часів війни.
Тому що русскій асвабадітєль може воювати виключно так.
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06.03.2022 12:42
+28
З полоненими треба поводитися згідно Женевської Конвенції- це правильно.
От тільки москалів треба брати в полон лише при крайній необхідності- це ще правильніше.
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06.03.2022 12:42
+19
рф должна перестать существовать. я думаю цивилизованный мир это понял, и это теперь просто вопрос времени
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06.03.2022 12:44
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Щоб побачити плани РФ, достатньо було подивитися фотографії Грозного за часів війни.
Тому що русскій асвабадітєль може воювати виключно так.
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06.03.2022 12:42 Ответить
+ Сирія
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06.03.2022 12:49 Ответить
А после 2014 г. можно было и не смотреть ничего. Дураку было понятно что вторжение путлеровской ********* в Украину - это только вопрос "когда именно".
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06.03.2022 13:24 Ответить
Це державний тероризм.
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06.03.2022 12:42 Ответить
З полоненими треба поводитися згідно Женевської Конвенції- це правильно.
От тільки москалів треба брати в полон лише при крайній необхідності- це ще правильніше.
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06.03.2022 12:42 Ответить
Так, адже Зеленський з самого початку закликав наносити ворогові максимальних втрат, й нічого не змінилося.
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06.03.2022 12:45 Ответить
к сожалению нам нужен обменный фонд, иначе пленных, конечно бы, не было...
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06.03.2022 12:46 Ответить
Військо́вополонений - у військовій справі та міжнародному праві - особа, що належить до Збройних сил сторони, яка перебуває в стані війни, добровольці, партизани, учасники руху Опору та інші комбатанти, а також деякі некомбатанти - військові кореспонденти, члени екіпажів торговельного флоту і цивільної авіації та інші, які під час війни опинилися у владі ворожої сторони.

«стан війни» - відносини держав із моменту оголошення війни між ними до її закінчення (укладення миру)

- у россії проголошено не війну, а спецоперацію на території України. Війна та спецоперація це хіба те ж саме?

Ніде не читав про юридичний статус цієї військовою спецоперації россії проти України. Як по мені - то це державний тероризм.
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06.03.2022 12:52 Ответить
По мені- теж. Та це мають підтвердити міжнародні інституції.
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06.03.2022 12:54 Ответить
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да...видать зелебенцу не докладівают даже данніе разведки ,как наши,так и от партнеров.увидел карті пленніх и понаделал віводов.теперь нам на уши єто цепляет.
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06.03.2022 12:42 Ответить
і це доцільно....
дурень і iнформація - це два різні полюси.
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06.03.2022 12:46 Ответить
не в тему, але суттєве: 06.03.2022 14:23
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06.03.2022 14:29 Ответить
Дивний висновок. Сильно дивний.
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06.03.2022 12:46 Ответить
А він при слові "карти" згадує лише банківські чи гральні!
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06.03.2022 12:55 Ответить
Бо не карта, а мапа.
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06.03.2022 13:00 Ответить
Не забувай що Зеленський - "русскоязичний"! Та й "мапа" навіть не слов"янське слово - так само як і "гелікоптер"
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06.03.2022 13:17 Ответить
А карта - слов'янське??
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06.03.2022 13:54 Ответить
Не забувай - ми на протязі останніх чотирьох сотень років існували під впливом російського середовища Тому багато нових понять ми засвоювали звідти Саме за цей період у всьому світі графічні зображення земної поверхні стали відігравать значну роль І тому голландська "карта" стала означать це поняття - бо нас із картографією широко знайомить стали не з англійських рук а з "германомовного" середовища Первинна латинська назва - "портулан" теж випала з використання у всій Європі Так що не "доколупуйся"
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06.03.2022 14:11 Ответить
не слов'янське (апостроф на клаві- це утримуєте ALT та натискаєте цифри, що справа по черзі 39) слово. А яке ж тоді на вашу думку? Від котрих слов'ян будемо "танцювати"?
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06.03.2022 14:35 Ответить
Не вчи мене жить! Нема в мене в програмі такої функції! А яке слово - вибирай сам! У нас стільки слів запозичених за століття! Якщо почать "копать" - то тільки тюркських трохи не кожне п"яте!
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06.03.2022 14:43 Ответить
Яр, роздуплюй очі, хоча б інколи та фільтруй свою пихатість, бо як бовдур- лупиш і ваших і наших...
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06.03.2022 14:46 Ответить
Питаю ще раз: "У тебе поганий настрій?" Я вас із "федоровичем" за язик не смикав! Полізли - отримали! Так що самі винні!
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06.03.2022 15:00 Ответить
ти, як і завжди права- пихата бібізяна без гальм.
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06.03.2022 15:11 Ответить
Ти в дзеркало забув глянуть! Там "пихату бібізяну без гальм" легше побачить!
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06.03.2022 15:14 Ответить
рф должна перестать существовать. я думаю цивилизованный мир это понял, и это теперь просто вопрос времени
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06.03.2022 12:44 Ответить
NATO dolžen vistaviti na rubežax rajissi vse betonolety...
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06.03.2022 14:53 Ответить
що можна чекати від **********?
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06.03.2022 12:45 Ответить
Всього.
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06.03.2022 12:47 Ответить
надо утереть сопли по-поводу бедных руссо матерей, которые потеряли своих сыновей и собирать этот обменный фонд потихоньку, только самых- самых, остальных, конечно, в расход...
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06.03.2022 12:48 Ответить
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Тогда и они таже будут украинских пленных отсеивать. Или Вам плевать?
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06.03.2022 12:50 Ответить
это война, а на войне как на войне
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06.03.2022 12:54 Ответить
Правила и обычаи войны запрещают убивать пленных. Эти правила оформлены в Женевской конвенции.
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06.03.2022 12:58 Ответить
Ичо? Может там ещё чего написано про побомбить города посёлки?
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06.03.2022 13:00 Ответить
Тоже нельзя, если там нет боевых частей.
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06.03.2022 13:12 Ответить
"Расход"- це що? Вбивати після взяття в полон?
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06.03.2022 12:56 Ответить
наша біда, що ми не вчимо історію... Московія все своє існування воює з Русью по всіх фронтах
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06.03.2022 12:48 Ответить
Більшість українців добре знає свою історію, так що кажіть за себе.
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06.03.2022 12:57 Ответить
заглянув в очі?
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06.03.2022 13:02 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 13:07 Ответить
Просьба це видео дать в ЕС НА языках Европы - с целью информирования европейского обывателя
Многие редактора СМИ УМЫШЛЕННО уменьшают информацию про войну ( а может и за гроши раши)
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06.03.2022 15:44 Ответить
 
 