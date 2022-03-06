Мы увидели их карты и планы. РФ готовила вторжение именно так – жестоко, цинично, с нарушением правил войны, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заговорили военные, взятые в плен нашими защитниками. Сотни пленных, в том числе и пилоты самолетов, бомбивших наши города, наших мирных жителей.
Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашнего дня. Это не импровизация. Это война. Они готовили это вторжение именно так – жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны. Поэтому Харьков. Поэтому Чернигов. Поэтому Сумы. Поэтому Мариуполь. И многие другие украинские города-герои увидели чистое зло. Зверство. Так было запланировано", - отметил глава государства.
Но это не убьет нашу человечность, уверен он.
"Вопреки всему, мы обращаемся с пленными в пределах Женевской конвенции. Несмотря на все, наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России. Или Беларуси. Оттуда на нашу территорию ежедневно идут ракеты. Идут колонны техники. Летит авиация. Против мирных людей. Против мирных городов. Житомир, Коростень, Овруч, пригород Киева, города на юге", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Тому що русскій асвабадітєль може воювати виключно так.
От тільки москалів треба брати в полон лише при крайній необхідності- це ще правильніше.
«стан війни» - відносини держав із моменту оголошення війни між ними до її закінчення (укладення миру)
- у россії проголошено не війну, а спецоперацію на території України. Війна та спецоперація це хіба те ж саме?
Ніде не читав про юридичний статус цієї військовою спецоперації россії проти України. Як по мені - то це державний тероризм.
дурень і iнформація - це два різні полюси.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Многие редактора СМИ УМЫШЛЕННО уменьшают информацию про войну ( а может и за гроши раши)