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Новости Война в Украине
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армия РФ (3413) корабль (812) Одесса (2897) Одесская область (1283)

Войска РФ в районе Одессы перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению, - пресс-секретарь ОВА Братчук.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе Одессы корабли РФ перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению. Расчеты ПВО и другие подразделения ВСУ готовы к отражению атак. На подступах к городу возведены блокпосты.

Об этом сообщает спикер Оперативного штаба Одесской обласной военной администрации Сергей Братчук на своей страницы в соцсети  "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 6 марта, войска противника в районе Одессы перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению. В Черном море продолжают курсировать корабли противника. Но ситуация контролируемая – наши средства ПВО и другие подразделения ВСУ готовы к отражению нападения противника. Все будет Украина! Слава нации! Смерть врагам!", – отметил Братчук.

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Топ комментарии
+19
расия должна быть ликвидирована как страна... всем территориальным единицам, которые образуются на территории кацапстана, надо будет категорически запретить ядерное оружие, ядерную энергетику, все учебные, академические и научно исследовательские учреждения в этой области, уничтожить все ядерное оружие и средства доставки, закрыть все заведения и предприятия военно-промышленного комплекса, уничтожить весь военный авиационный парк и авиационную инфраструктуру, уничтожить все ракетное вооружение и запретить заниматься ракетами вообще... закрыть любой выезд за предела новообразовавшихся территориальных единиц... в общем кацапию надо убить... раз и навсегда... пусть лаптем щи хлебают...
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06.03.2022 13:04
+7
мені дуже сподобалось, коли український військовий, який допитував злочинця без строку давності красноярцева (літун з кацапольта, якого, слава Богу, збили під Черніговим), сказав тому уроду - ти живий лише тому, що ми не віддали тебе людям... вони б тебе потроху дуже довго шматували маленькими кусочками, щоб ти жив в муках і довго... смерть кацапській русні!
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06.03.2022 13:14
+6
Где групировка,с какой стороны?
Море,тирасполь,или с каой стороны?
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06.03.2022 13:05
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Правила форума Совет форумчан
расия должна быть ликвидирована как страна... всем территориальным единицам, которые образуются на территории кацапстана, надо будет категорически запретить ядерное оружие, ядерную энергетику, все учебные, академические и научно исследовательские учреждения в этой области, уничтожить все ядерное оружие и средства доставки, закрыть все заведения и предприятия военно-промышленного комплекса, уничтожить весь военный авиационный парк и авиационную инфраструктуру, уничтожить все ракетное вооружение и запретить заниматься ракетами вообще... закрыть любой выезд за предела новообразовавшихся территориальных единиц... в общем кацапию надо убить... раз и навсегда... пусть лаптем щи хлебают...
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06.03.2022 13:04 Ответить
Так воно і буде, і ще гірше. Вони заслужили.
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06.03.2022 13:10 Ответить
мені дуже сподобалось, коли український військовий, який допитував злочинця без строку давності красноярцева (літун з кацапольта, якого, слава Богу, збили під Черніговим), сказав тому уроду - ти живий лише тому, що ми не віддали тебе людям... вони б тебе потроху дуже довго шматували маленькими кусочками, щоб ти жив в муках і довго... смерть кацапській русні!
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06.03.2022 13:14 Ответить
Где групировка,с какой стороны?
Море,тирасполь,или с каой стороны?
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06.03.2022 13:05 Ответить
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06.03.2022 13:07 Ответить
Северное кладбище уже закрыто, но крабы и рачки орков примут...
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06.03.2022 13:14 Ответить
хто, млять, дав команду, пару днів тому випустити кораблі з дисантом з затоки?????????
треба було топити всіх НАХ,,,Й
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06.03.2022 13:20 Ответить
Не знайшли під асфальтом "Нептуни". Асфальту дуже багато. Копати треба довго. Не встигли.
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06.03.2022 13:29 Ответить
сейчас погода для десанта не подходит,да и для авиации тоже помеха немалая
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06.03.2022 13:22 Ответить
Борітеся - поборете, вам Бог помагає.
За вас правда, за вас слава і воля святая!
Т. Г. Шевченко
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06.03.2022 13:40 Ответить
Десант то херня... их перебьют быстро.А вот до десанта будет работать авиация кацапов. Вот её нужно бить перым делом.
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06.03.2022 13:44 Ответить
Смерть цапам!
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06.03.2022 14:05 Ответить
 
 