Враг сосредоточил усилия на попытке оцепления Киева, Харькова, Чернигова, Николаева, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 12:00 6 марта

Продолжается одиннадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник не отказывается от своих намерений и продолжает наступательную операцию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 06.03.2022 относительно российского вторжения.

Как отмечается, оккупанты, несмотря на потери в личном составе и технике, при поддержке авиации, сосредоточили основные усилия на попытке оцепления городов Киев, Харьков, Чернигов, Николаев и на выходе к административным границам Луганской и Донецкой областей, создание сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

"Не достигнув цели овладения столицей Украины за первые дни войны, оккупанты сосредоточили основное внимание на активных действиях в южных областях, с целью лишения Украины выхода в Черное и Азовское море. Захватчики израсходовали почти все основные резервы и осуществляют подготовку к отправке дополнительных подразделений из состава Восточного, Центрального и Западного военных округов", - говорится в строительстве.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию.

На Восточном направлении проводится оборонная операция в Донецком, Слобожанском и частично Таврическом операционных районах.

Группировка Объединенных сил осуществляет оборонную операцию на Донецком направлении.

Читайте: Войска РФ в районе Одессы перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению, - пресс-секретарь ОВА Братчук.

На Слобожанском направлении механизированные части ВС Украины осуществляют оборону городов Харьков и Ахтырка.

На Сиверщине продолжается оборона Чернигова.

Отмечается также, что группировка сил и средств обороны Киева продолжает устойчиво держать определенные рубежи и вести бои с целью удержания важных районов обороны на угрожающих направлениях.

В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, сосредотачивает усилия на противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

Общие боевые потери противника с начала операции: личного состава – более 11000 человек, танков – до 285; ББМ – до 985, артиллерийских систем – 109, РСЗО – 50, ПВО – 21; самолетов – 44, вертолетов – 48, БпЛА – 4, кораблей/катеров – 2, АТТ – 447.

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"Враг напуган, враг дезориентирован, враг в панике! Держим строй! Победа будет за НАМИ!!! Вместе победим!", - резюмировали в Генштабе.