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Новости Война в Украине
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Бердянск (139) мобильная связь (121) оккупация (2448)

Бердянск остался без мобильной связи. Местные власти предупреждают о возможных провокациях со стороны российских оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бердянск остался без мобильной связи. Местные власти предупреждают о возможных провокациях со стороны российских оккупантов

Город Бердянск Запорожской области, оккупированный российскими солдатами, остался без мобильной связи.

Об этом Бердянский городской совет сообщает в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Город без связи! Выключены все операторы! Мы не знаем, как долго это продлится", - говорится в сообщении.

Местные власти уверены, что пока горожане без связи, оккупанты будут устраивать провокации.

"Не верьте, если вам будут сейчас рассказывать, что город сдали, что сбежали, что теперь это уже не территория Украины!", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Бердянске и ряде городов не работает оператор Vodafone. По предварительной информации, обесточена трансмиссионная подстанция оператора Vodafone в районе боевых действий.

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Вот это самое фиговое. Хуже может быть только отключение тырнета
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06.03.2022 13:24 Ответить
У моих родителей тырнета нет уже третий день. Беспокоюсь.
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06.03.2022 14:52 Ответить
"Беспокоюсь" не то слово. "Места не нахожу" или "схожу с ума" - вот это более подходящие выражения. Я Вам сочувствую. Искренне. Надеюсь, с ними все хорошо.
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06.03.2022 16:01 Ответить
сценарий як у Херсоні, я з батьками вже третій день не маю звязку. інтернет відключений, транслюють рос канали
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06.03.2022 13:28 Ответить
Стандартна схема. Ще на додачу можуть вирубити водопостачання та електроенергію.
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06.03.2022 16:02 Ответить
 
 