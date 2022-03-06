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Бердянск остался без мобильной связи. Местные власти предупреждают о возможных провокациях со стороны российских оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Город Бердянск Запорожской области, оккупированный российскими солдатами, остался без мобильной связи.
Об этом Бердянский городской совет сообщает в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Город без связи! Выключены все операторы! Мы не знаем, как долго это продлится", - говорится в сообщении.
Местные власти уверены, что пока горожане без связи, оккупанты будут устраивать провокации.
"Не верьте, если вам будут сейчас рассказывать, что город сдали, что сбежали, что теперь это уже не территория Украины!", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Бердянске и ряде городов не работает оператор Vodafone. По предварительной информации, обесточена трансмиссионная подстанция оператора Vodafone в районе боевых действий.
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