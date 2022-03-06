С начала вторжения России в Украине погибли 38 детей и 71 ребенок пострадал, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что с начала вторжения Российской Федерации в Украину погибли 38 детей и 71 ребенок пострадал.

Об этом она сообщила в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12 часов 6 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок", - написала Денисова.

Она подчеркнула, что эти данные не окончательны, поскольку установить точную информацию о количестве убитых и раненых жителей города Мариуполя Донецкой области и города Ирпеня в Киевской области пока невозможно.

По ее словам, только за последние сутки в результате обстрела российских оккупантов в Мариуполе погиб полуторагодовалый мальчик. В городе Буча на Киевщине двое тяжело раненых детей умерли из-за невозможности получить медицинскую помощь. На выезде из города Ирпеня Киевской области российские войска открыли огонь по гражданским при их попытке эвакуироваться из города, в результате чего по меньшей мере три человека погибли - в том числе двое детей. Еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения. Кроме того, мальчик, родившийся в городе Харькове 40 дней назад, умер от пневмонии, которой заболел во время многодневного пребывания в бомбоубежище в Харькове.

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В результате воздушной атаки врага на город Белую Церковь ракетными ударами повреждены 15 частных домов, где находились пожилые люди и дети. Число жертв пока неизвестно. По направлению Гостомель-Буча-Ирпень в укрытиях находятся до 70-ти малышей, есть раненые. Врачей и волонтеров войска агрессора к детям не допускают.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают грубо нарушать основные права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка. Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины", - заявила омбудсмен.

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