Воины 128-й бригады уничтожили российский БМП-3 и захватили в плен десантника. ФОТОрепортаж
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Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады только что имели жесткое столкновение с врагом в зоне боевых действий.
Об этом сообщил Цензор.НЕТ ссылаясь на пресс-центр бригады.
Как отмечается, в результате боя уничтожена вражеская боевая машина пехоты – БМП-3. Бронированная машина разнесена нашим противотанковым гранатометом в щепки, башню оторвало и отбросило на несколько метров. Члены экипажа и находившиеся внутри десантники убиты на месте, один из десантников, который находился вне БМП, сразу сдался в плен.
"Судя по военному билету, в плену оказался Левкин Денис Валерьевич, 17 апреля 1994 года, уроженец и житель г.Сургут Тюменской области. В 1994 году Левкин окончил Финансово-экономический колледж в Сургуте, тогда же получил военный билет. Не женат. При допросе говорит то же, что и другие пленные, – как сообщило командование, отправляет на учебу, про Украину никто не упоминал, сам воевать не хотел, никого – ни военных ВСУ, ни мирных украинцев – не убивал", - говорится в сообщении.
12-я бригада намеренно выставляет личные данные и фото пленника, чтобы его родные увидели, что происходит с российскими оккупантами в зоне боевых действий. Возможно, это придаст хоть немного ума другой воинственной русне, которая надеялась на легкую прогулку и блицкриг в Украине.
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Что с ней взять
На кого вивчився? На касира?
Мнє сказалі, я пашол..
Вот сколько вижу их билеты
А чё у них военный билет выглядит как гамно?
Ну реально. Будто взяли бумагу 30 летней давности, которой ещё и жопу потереть успели....
Слава Україні!!!
Расстрелять!
Все равно с них людей не будет. Это вымирающий вид homo sapiens