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Новости Война в Украине
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Воины 128-й бригады уничтожили российский БМП-3 и захватили в плен десантника. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 128-й бригады уничтожили российский БМП-3 и захватили в плен десантника. ФОТОрепортаж

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады только что имели жесткое столкновение с врагом в зоне боевых действий.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ ссылаясь на пресс-центр бригады.

Как отмечается, в результате боя уничтожена вражеская боевая машина пехоты – БМП-3. Бронированная машина разнесена нашим противотанковым гранатометом в щепки, башню оторвало и отбросило на несколько метров. Члены экипажа и находившиеся внутри десантники убиты на месте, один из десантников, который находился вне БМП, сразу сдался в плен.

"Судя по военному билету, в плену оказался Левкин Денис Валерьевич, 17 апреля 1994 года, уроженец и житель г.Сургут Тюменской области. В 1994 году Левкин окончил Финансово-экономический колледж в Сургуте, тогда же получил военный билет. Не женат. При допросе говорит то же, что и другие пленные, – как сообщило командование, отправляет на учебу, про Украину никто не упоминал, сам воевать не хотел, никого – ни военных ВСУ, ни мирных украинцев – не убивал", - говорится в сообщении.

Воины 128-й бригады уничтожили российский БМП-3 и захватили в плен десантника 01
Воины 128-й бригады уничтожили российский БМП-3 и захватили в плен десантника 02
Воины 128-й бригады уничтожили российский БМП-3 и захватили в плен десантника 03
Воины 128-й бригады уничтожили российский БМП-3 и захватили в плен десантника 04
Воины 128-й бригады уничтожили российский БМП-3 и захватили в плен десантника 05

12-я бригада намеренно выставляет личные данные и фото пленника, чтобы его родные увидели, что происходит с российскими оккупантами в зоне боевых действий. Возможно, это придаст хоть немного ума другой воинственной русне, которая надеялась на легкую прогулку и блицкриг в Украине.

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Топ комментарии
+30
-Мама, я в плену. -Да? А какие еще новости?
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06.03.2022 13:36
+20
какое монгольское уебище
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06.03.2022 13:35
+16
Попался гад ...расстрелять ..
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06.03.2022 13:35
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Попался гад ...расстрелять ..
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06.03.2022 13:35 Ответить
Це потрібно передавати не сюди, а на спеціальні сайти
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06.03.2022 13:43 Ответить
ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:10 Ответить
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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06.03.2022 14:11 Ответить
В рот они возьмут а ни Сумы ,только в рот ..
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06.03.2022 13:48 Ответить
Информацию о передвижении техники кацапов можешь передать сюда;
https://t.me/stop_russian_war_bot?fbclid=IwAR1bG55VrEVcR64WfqelNETAl9TIOnkDHM1StiIVH8rYwEQIKbbFjGgNnrw
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06.03.2022 13:51 Ответить
Так ти цю інфу скидуй на гарячі лінії ЗСУ чи СБУ! Сюди - це у нікуди..

.
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06.03.2022 14:02 Ответить
какое монгольское ******
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06.03.2022 13:35 Ответить
Орк їбучій ! На гілляку його !
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06.03.2022 13:36 Ответить
-Мама, я в плену. -Да? А какие еще новости?
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06.03.2022 13:36 Ответить
а какая там у тебя буква?
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06.03.2022 14:33 Ответить
Тільки що біля иого дому пролетіли ракети. Це хмельницька область. Це зі сторони Білорусі. Потрібно якусь диверсію в Білорусі зробити. Бо діла не буде.
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06.03.2022 13:37 Ответить
...за Бучу,за Ирпень, Гостомель и десятки других городов и сел, дайте в рыло суке... пусть будет проклят его род на тысячи лет... тварь..
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06.03.2022 13:38 Ответить
на фото схожий на "Петрова", чому вони всі майже однакові? Ну крім бурятів на кадировців.
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06.03.2022 13:38 Ответить
Всі мокши однаково уйобіщні.
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06.03.2022 13:41 Ответить
Ордынская кровь
Что с ней взять
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06.03.2022 13:58 Ответить
Nu pochemu eti vse ruskij mir nekrasivie. Ne eiropeidi
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06.03.2022 13:39 Ответить
Рафік ніучьом нє уіноват... Нє знал, ваєвать нє хатєл, нє стрєлял, нє убівал і вапщє прєкрасний парєнь. Не забудьте нагодувати його біляшами, напоїти чаєм і той... молодицю йому приведіть. Бачте, який він хароший.
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06.03.2022 13:40 Ответить
Погляд якийсь зухвалий - розстріляти суку
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06.03.2022 13:42 Ответить
Як тільки сраку їм наші хлопці підшмалять, все , відразу всі нацики білі , пухнасті і безвинні вівці.
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06.03.2022 13:42 Ответить
Фінансово-економічний коледж?
На кого вивчився? На касира?
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06.03.2022 13:45 Ответить
Одного десантника? Це вже не заліково! Від 10 орків і більше - це залік.
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06.03.2022 13:47 Ответить
7 вбитих, 1 в полоні...
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06.03.2022 13:52 Ответить
Там несколько испарилось в бронетехнике, а этому повезло просто
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06.03.2022 14:21 Ответить
ну и рожа
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06.03.2022 13:48 Ответить
Финансист.
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06.03.2022 13:51 Ответить
Трибунал - Вирок - Розстріл.... що ще ... і відео в кацапію....
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06.03.2022 13:50 Ответить
Як вони задрали цим "Я нічого не знав, ... навчання" Вже другий тиждень війна. Відмазки не приймаються.
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06.03.2022 13:53 Ответить
Табло, не спотворене інтелектом…
Мнє сказалі, я пашол..
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06.03.2022 13:54 Ответить
Бреше, падлюка Льовкін. Бреше, ****! Вони всі кажуть: "...єхалі на ученія..." Нищити падлюк за сльози наших загиблих дітей, жінок та старих!
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06.03.2022 13:58 Ответить
Я вот реально не понимаю, зачем этот *****, приехал в Украину, он шо надпись на видел , не влезай убьёт,
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06.03.2022 13:59 Ответить
Блин

Вот сколько вижу их билеты

А чё у них военный билет выглядит как гамно?

Ну реально. Будто взяли бумагу 30 летней давности, которой ещё и жопу потереть успели....
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06.03.2022 14:00 Ответить
***, их там под копирку зачинают ? дебильный взгляд , глаза полудурка , ................это просто кунст камера какая-то .
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06.03.2022 14:03 Ответить
В очах не каплі покаяння. Це орк. Відпусти його зараз, назавтра він знову зі зброєю до нас прийде.
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06.03.2022 14:09 Ответить
Паразит від страху обіцявся.
Слава Україні!!!
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06.03.2022 14:20 Ответить
Воно еще и бельма повытаращило - пере смертью не насмотришься!
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06.03.2022 14:29 Ответить
Рожа єтого кацапа нам и нахер не нада. А вот фото внутренностей БМП радует глаз.
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06.03.2022 14:31 Ответить
Даремно беруть у полон,ой даремно.
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06.03.2022 14:32 Ответить
От падлы ордынские, все повторяют мантру: учения, не знал, не убивал, я просто ангелочек. Так их проинструктировали.

Расстрелять!

Все равно с них людей не будет. Это вымирающий вид homo sapiens
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06.03.2022 14:34 Ответить
 
 