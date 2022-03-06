Над Черным морем сбит очередной российский самолет, - спикер штаба Одесской ОГА Братчук

Сегодня, 6 марта, в районе Одессы сбит еще один российский самолет. Никаких деталей пока неизвестно.

Об этом сообщил спикер штаба Одесской ОГА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса. Вражеский самолет над Черным морем - "минус". Спасибо ВСУ!", - отметил он.

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