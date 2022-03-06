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Над Черным морем сбит очередной российский самолет, - спикер штаба Одесской ОГА Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Над Черным морем сбит очередной российский самолет, - спикер штаба Одесской ОГА Братчук

Сегодня, 6 марта, в районе Одессы сбит еще один российский самолет. Никаких деталей пока неизвестно.

Об этом сообщил спикер штаба Одесской ОГА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса. Вражеский самолет над Черным морем - "минус". Спасибо ВСУ!", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины 128-й бригады уничтожили российский БМП-3 и захватили в плен десантника. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+35
Скоро це буде загальнонаціональний челендж.
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06.03.2022 13:43
+28
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06.03.2022 13:45
+27
Одобряем.
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06.03.2022 13:43
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Скоро це буде загальнонаціональний челендж.
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06.03.2022 13:43 Ответить
Одобряем.
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06.03.2022 13:43 Ответить
ЛЬОТЧИКА ШУКАЙТЕ. МОЖЕТЕ ЙОГО КАСТРУВАТИ!
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06.03.2022 13:44 Ответить
на скільки я зрозумів збито було над морем,тому льотчик уже давно буль буль
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06.03.2022 13:49 Ответить
нащо його шукати у зимньому морі? краби самі знайдуть
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06.03.2022 13:49 Ответить
Бует крабовье из русского летчика-террориста
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06.03.2022 13:56 Ответить
море сейчас +3, жить ему до переохлаждения 5-7 минут
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06.03.2022 13:51 Ответить
Максимум труп знайдете
Тому не варто

Там вода холодна

Максимум час прожеве
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06.03.2022 13:52 Ответить
Вы - оптимист
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06.03.2022 16:07 Ответить
Аби тільки риба не потруїлася.
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06.03.2022 13:44 Ответить
- Мама а где мой папа летчик?
-Твоего папу съели одесские бычки.
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06.03.2022 13:51 Ответить
Сергей, Ваш комент мне напомнил историю о том, как сынку- червяку рассказали, что его папа - червяк пошел с мужиками на рыбалку.
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06.03.2022 14:09 Ответить
Хороша новина!
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06.03.2022 13:45 Ответить
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06.03.2022 13:45 Ответить
файний феєрворк!...
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06.03.2022 13:46 Ответить
Відкрив купальний сезон.
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06.03.2022 13:47 Ответить
Там до нього руцкі чугуноголові десантнікі відкрили купальний сезон... Усім составом... Ні один не виплив...
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06.03.2022 13:53 Ответить
YES!!!
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06.03.2022 13:48 Ответить
Бодай тебе підняло та гепнуло, коцап проклятий!
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06.03.2022 13:49 Ответить
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06.03.2022 13:50 Ответить
ништяков у нас еще хватает для кацапья.
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06.03.2022 13:50 Ответить
Льотчика на гілляку!
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06.03.2022 13:50 Ответить
В такой воде он и так без шансов
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06.03.2022 13:55 Ответить
касапский березень, у сушкопад надо переименовать..
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06.03.2022 13:51 Ответить
вертолеты вырвались вперед 44/48 на утро было.
надо бы подравнять
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06.03.2022 13:52 Ответить
до 50/50 ?
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06.03.2022 13:55 Ответить
100/100
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06.03.2022 13:56 Ответить
За один день это не реально. Ты бы еще написал 1000/1000
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06.03.2022 13:57 Ответить
Птичкопад продолжается)
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06.03.2022 13:54 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 13:54 Ответить
На відео взагалі нічого не зрозуміло. Щось проскрипіло і повернув мікрохвон.
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06.03.2022 14:03 Ответить
Пірнув слухати ансамбль Ліксандрава.
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06.03.2022 14:00 Ответить
Да дрючит вас *****,расисяне тупые, в хвост и гриву ,ну ,главное,чтоб вам нравилось через пару-тройку месяцев лебеду с крапивой жрать...
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06.03.2022 14:25 Ответить
Ще б пісню написав би якийсь музикант з цитатою «велічайшого полководЦа» - …птічкопад
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06.03.2022 14:12 Ответить
ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:23 Ответить
А листья падали и падали. Осень воздушного флота оркляндии. Грусть и пичаль.
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06.03.2022 14:40 Ответить
Шановне товариство ЦН! Ми забули про традицію запускати єнота в таких випадках, а я, на жаль , не вмію - освіти не вистачає.
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06.03.2022 14:40 Ответить
Я вмію ось таке:
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06.03.2022 16:13 Ответить
 
 