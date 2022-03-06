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Над Черным морем сбит очередной российский самолет, - спикер штаба Одесской ОГА Братчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 6 марта, в районе Одессы сбит еще один российский самолет. Никаких деталей пока неизвестно.
Об этом сообщил спикер штаба Одесской ОГА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Одесса. Вражеский самолет над Черным морем - "минус". Спасибо ВСУ!", - отметил он.
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+35 Gannibal Barka
показать весь комментарий06.03.2022 13:43
+28 Вася Шевченко f77d76ba
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+27 ladyar
показать весь комментарий06.03.2022 13:43
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Тому не варто
Там вода холодна
Максимум час прожеве
-Твоего папу съели одесские бычки.
надо бы подравнять
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!