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Новости Война в Украине
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война (6246) Польша (2410) самолет (1060) Блинкен (405)

"Мы активно рассматриваем сейчас вопрос самолетов", - Блинкен прокомментировал переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Мы активно рассматриваем сейчас вопрос самолетов", - Блинкен прокомментировал переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.

Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Молдове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы активно рассматриваем сейчас вопрос самолетов, которые Польша может предоставить Украине и смотрим, как мы можем компенсировать, если Польша решит поставить эти самолеты", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отказался называть какие-либо сроки достижения договоренностей, но сказал, что мы рассматриваем это "очень активно".

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Ранее представитель Белого дома подтвердил, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребителям Украины.

Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже обучены летать.

Украина настаивает, чтобы ЕС, США, Канада и Британия ввели новые санкции против РФ и немедленно предоставили Украине боевые самолеты.

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Топ комментарии
+33
Дайте, а не розглядайте- десятий день війни!
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06.03.2022 13:47
+27
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06.03.2022 13:49
+13
ну казати можуть що завгодно, а собі тихенько робити. Всім же відомо що в Польщі в кожному автосалоні продають Міг-29, а в кавярнях Су-25. Я сам бачив.
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06.03.2022 14:00
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Дайте, а не розглядайте- десятий день війни!
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06.03.2022 13:47 Ответить
Говорили, что уже передают. А процесс даже не начинался, только планы.
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06.03.2022 13:48 Ответить
ну казати можуть що завгодно, а собі тихенько робити. Всім же відомо що в Польщі в кожному автосалоні продають Міг-29, а в кавярнях Су-25. Я сам бачив.
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06.03.2022 14:00 Ответить
Только не в Польше, а во Львовском военторге.
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06.03.2022 14:03 Ответить
хм.. точно, в мене ж не має паспорту закордонного, та і географію погано знаю. Мабудь таки у Львові. Дякую за виправлення.
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06.03.2022 14:04 Ответить
Треба не активно , а терміново !
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06.03.2022 13:48 Ответить
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06.03.2022 13:49 Ответить
Думаю такий же ефект буде і від бутилки з соляною кислотою
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06.03.2022 13:50 Ответить
Краще - збитих літаків..
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06.03.2022 13:49 Ответить
Еще лет двадцать будут рассматривать.
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06.03.2022 13:50 Ответить
Не ссы в труссы,хрюсский ,а начинай сразу сраться...
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06.03.2022 15:03 Ответить
А що ви думали - літаки стоять спорядженні і заправленні тільки нас чекають? Можливо на консервації, потрібно розконсервувати, перевірити і підготовити.
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06.03.2022 13:52 Ответить
Давайте шевелитесь господа.
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06.03.2022 13:53 Ответить
Хватит пиздоболить ,работать пора ...
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06.03.2022 13:53 Ответить
ваша стурбованість надихає, особливо тих, кого вже нема з нами..(
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06.03.2022 13:55 Ответить
Не затягуйте будь ласка. Дітки гинуть, наше майбутне
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06.03.2022 13:58 Ответить
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Можливо, до травня і вирішать... Якщо Путін на них не цикне: марш до параді/проникнуть на миші під вчинком. Якщо бояться небо закрити над Україною, то невже... Боягуз ніколи не стане героєм
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06.03.2022 14:00 Ответить
"проникнуть на миші під вчинком"?
Ґуґл транслейт в Сизрані заглючив? Бідненький.
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06.03.2022 14:06 Ответить
Рашистская паскуда ,готовься к заготовке крапивы и лыка ,на Мордор идет великая сушшшшшь...
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06.03.2022 15:06 Ответить
Блдь...Не пройдет и года, как вынесут на рассмотрение комиссии сената.
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06.03.2022 14:02 Ответить
Не, ну тарапицца нинада

И валнавацца не стоит

Не спешите, господа, рассматривайте, мы подождем...
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06.03.2022 14:07 Ответить
Не все так швидко: треба ж зібратись сенаторам, кожному з них потрібно виголосити палку промову. Потім шановні панове сенатори підуть на ток-шоу до Опри Вінфрі, обговорять українське питання. У Макдональдсах стануть продавати магнітики на холодильник із прапором України. Надрукують пів тисячі одноразових картонних бейсболок "Je suis Ukraine" і роздаватимуть на вулицях Нью-Йорку. Потім організують соцопитування, чи підтримують американські платники податків допомогу такого масштабу.
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06.03.2022 14:14 Ответить
то де тi 70 лiтакiв якi начебто надали ? то все брехня ?
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06.03.2022 14:18 Ответить
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06.03.2022 14:30 Ответить
Бла бла бла... трусы поганые. Значит Украина сама может справиться с со всеми кацапами, а если НАТО ракету пустит, то все? капут? Защитнички бумажные.
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06.03.2022 14:53 Ответить
Надо было делать это тихо и без пиара.
Удивить московитов, что наши истребители никак не кончаются.
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06.03.2022 15:39 Ответить
 
 