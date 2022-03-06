"Так будет с каждым оккупантом": Российская колонна до и после работы украинских защитников. ФОТО

Нацгвардия показала, что бывает с российскими военными колоннами, когда они заходят на украинскую землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовано на Фейсбук-канале Национальной гвардии Украины.

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