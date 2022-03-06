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"Так будет с каждым оккупантом": Российская колонна до и после работы украинских защитников. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нацгвардия показала, что бывает с российскими военными колоннами, когда они заходят на украинскую землю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовано на Фейсбук-канале Национальной гвардии Украины.
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За Броди і за Львів
**** москалів..
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Слава нації
Смерть москалям.
путін - ************
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Владимир Высоцкий - Солдаты группы
"Zентр"
- А батько теж так робить
Они заплатят своими некчемными жизнями за бесценные жизни наших детей, стариков, молодых и не очень людей, за каждую героическую жизнь наших защитников!
Слава Україні" Слава її героям!
Харьків це Україна, назавжди! Крапка