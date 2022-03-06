РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54466 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
51435 67
армия РФ (3413) Национальная гвардия (811)

"Так будет с каждым оккупантом": Российская колонна до и после работы украинских защитников. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Нацгвардия показала, что бывает с российскими военными колоннами, когда они заходят на украинскую землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовано на Фейсбук-канале Национальной гвардии Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант сдался в плен по просьбе своей девушки из Украины. ВIДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+147
Пілот "свєрхдєржави", тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства "Семенівське".
показать весь комментарий
06.03.2022 14:03
+80
Убивать нелюдей ватных это наш ДОЛГ !
показать весь комментарий
06.03.2022 14:02
+46
Где же эта падла столько наград получила? Скорее всего за бомбежки мирняка в Сирии.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Убивать нелюдей ватных это наш ДОЛГ !
показать весь комментарий
06.03.2022 14:02 Ответить
Ще раз. Бо із-за цих діванних бригад ефір забитий всіляким трешем: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:29 Ответить
Про долг, про байрактари і про інше подібне, це все пустий піздьож. Працюйте, робіть користь для ЗСУ.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:31 Ответить
"...Байрактар!!!" (с)
показать весь комментарий
06.03.2022 14:02 Ответить
Арта. Видно вони саме готувались "к приему пищи".
показать весь комментарий
06.03.2022 14:11 Ответить
хорошо но мало
показать весь комментарий
06.03.2022 14:02 Ответить
красивое
показать весь комментарий
06.03.2022 14:03 Ответить
Пілот "свєрхдєржави", тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства "Семенівське".
показать весь комментарий
06.03.2022 14:03 Ответить
розстрілювати на місці - фото - відео на кацапію...
показать весь комментарий
06.03.2022 14:05 Ответить
А чего он в оранжевом? Что бы в лесу не спрятался?
показать весь комментарий
06.03.2022 14:06 Ответить
Смертники и убийцы в США в тюрьмах в оранжевых комбезах. И одно, и другое подходит.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:09 Ответить
Скорее все морская авиация-база в Крыму Саки
показать весь комментарий
06.03.2022 14:10 Ответить
Морська авіація. Аби легше в морі шукати.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:10 Ответить
Пристрелить и в море выкинуть-пусть ищут
показать весь комментарий
06.03.2022 14:12 Ответить
Який в цьому сенс?
показать весь комментарий
06.03.2022 14:13 Ответить
А рибок покормити.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:40 Ответить
тому що це морська авіація
показать весь комментарий
06.03.2022 14:11 Ответить
Чтоб поисковой команде его было проще найти.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:14 Ответить
И таки нашли...
показать весь комментарий
06.03.2022 14:17 Ответить
Где же эта падла столько наград получила? Скорее всего за бомбежки мирняка в Сирии.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:07 Ответить
Суслик
показать весь комментарий
06.03.2022 14:07 Ответить
Что то у него ээээ......"лицо" немного ассиметрично Неудачно упал с десяток раз
показать весь комментарий
06.03.2022 14:09 Ответить
Та й інтелектом щось не обдароване.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:56 Ответить
Дорогу жаль...
показать весь комментарий
06.03.2022 14:03 Ответить
Коротко
...
За Броди і за Львів
**** москалів..
..
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:03 Ответить
колона за звичай не 50 метрів..
показать весь комментарий
06.03.2022 14:06 Ответить
А ти хочеш, щоб з однієї точки знімали, як на замовлення?
показать весь комментарий
06.03.2022 14:07 Ответить
Я даже очень присмотрелся, ето та же дорога, но сфоткали уже справа после разворота БПЛА. Кстати проверил по гуглу, все четко до 1 сотой градуса
показать весь комментарий
06.03.2022 14:07 Ответить
"Вроде как" - це те, що робили кацапи під час їх знищення.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:09 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2022 14:11 Ответить
Тобі не подобається 2-га фотка?
показать весь комментарий
06.03.2022 14:09 Ответить
эээ, чего вы так сразу. Фотка нравится)
показать весь комментарий
06.03.2022 14:11 Ответить
Мы **** не сдадимся !!!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:04 Ответить
Мы победим!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:42 Ответить
А чим їбашили, бо навіть тушок не видно. В Адзербайджані тушки залишались, а тут ні.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:05 Ответить
Тушенка в железных банках обычно не видна.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:10 Ответить
Там лише сліди органічних залишків.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:12 Ответить
ШОК! Знаете что означает Z? Берем свастику фашистов; свастика фашистов состоит из двух Z это чтобы вы понимали какие планы у фашиста путина
показать весь комментарий
06.03.2022 14:05 Ответить
Йога мрія збулась русофобія в світі процвітає і набирає шалених обертів
показать весь комментарий
06.03.2022 14:09 Ответить
Следующая операция которую планировал этот фашист, это захват Европы под свастикой нацистов гитлера.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:11 Ответить
Плани великого імператора з палати номер 6 … Європа вже захоплена русофобією . Про стан «2» в світі армії взагалі мовч
показать весь комментарий
06.03.2022 14:16 Ответить
Z - Zомбі
путін - ************
показать весь комментарий
06.03.2022 14:17 Ответить
Взрастил лилиПутин на 1/8 части суши заразу рашизма!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:28 Ответить
А можно видосик оттуда? Чтоб люди ночь смотрели, это знаете очень успокаивает.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:09 Ответить
Мотнись сними - спасибо скажем.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:25 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:09 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9cstbuMZYt4


Владимир Высоцкий - Солдаты группы

"Zентр"
показать весь комментарий
06.03.2022 14:12 Ответить
Картина маслом "Приплилі".
показать весь комментарий
06.03.2022 14:12 Ответить
Пріплилі!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:31 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2022 14:12 Ответить
вражаюча точність
показать весь комментарий
06.03.2022 14:13 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ І ЇЇ ГЕРОЯМ!!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:14 Ответить
оно **** такое мелкое на фоне нашего козака
показать весь комментарий
06.03.2022 14:15 Ответить
ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:20 Ответить
- Василько, ти знов усі іграшки поламав?
- А батько теж так робить
показать весь комментарий
06.03.2022 14:20 Ответить
Уявляю який там сморід - від згорілих кацапських свиней.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:24 Ответить
Вважаю, що мені б цей запах сподобався.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:40 Ответить
Before and After. Знайдіть відмінності.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:27 Ответить
Слава Украине!! Героям Слава!! Долбите их мразей! В плен не брать. они. суки. наших детей внуков убивают! Дай Бог. что б это была та колона.... о ней во всех новостях тут говорили
показать весь комментарий
06.03.2022 14:30 Ответить
Будет еще много уничтоженных колон этих мразей - рашистов!
Они заплатят своими некчемными жизнями за бесценные жизни наших детей, стариков, молодых и не очень людей, за каждую героическую жизнь наших защитников!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:40 Ответить
ЛЕПОТА!!!!!!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:43 Ответить
Шож воно аж через монітор так тхне..тьфу
Слава Україні" Слава її героям!
Харьків це Україна, назавжди! Крапка
показать весь комментарий
06.03.2022 14:45 Ответить
сколько еще этих колонн, Господи!
показать весь комментарий
06.03.2022 15:07 Ответить
варіант намбер ту звісно набагато приємніший ☺️
показать весь комментарий
06.03.2022 15:07 Ответить
 
 