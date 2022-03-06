Северная Корея превратится в территорию свободы по сравнению с Россией, мы ждем внутреннего фронта в РФ, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что беспрецедентные действия России развиваются с такой скоростью, что вскоре она превзойдет уровень, сложившийся в жесточайшей диктатуре мира – КНДР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Киеве в воскресенье.

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Кулеба подчеркнул, что реакция на агрессию РФ не только иностранных правительств, но и западного бизнеса уже стала болезненной для России.

"Последовал эффект домино. Это только начало страданий и болезненных потерь для России. Россия узнает, что такое настоящая изоляция. 113 компаний-гигантов уже вышли из российского рынка, 213 крупных компаний частично или полностью прекратили сотрудничество с российскими партнерами", - рассказал он.

Кулеба заверил, что это давление будет расти. В частности, он не удовлетворен уровнем санкций со стороны платежных систем Visa и MasterCard.

"Некоторые лазейки для работы остались... Будем давить на "Визу" и "Мастеркард", чтобы они полностью прекратили работу в России", – рассказал министр. Он анонсировал объявление от МИДа тех компаний, которые не спешат прекращать работу в РФ.

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В то же время МИД рассчитывает на открытие внутреннего фронта со стороны российских граждан из-за драконовских ограничений, введенных в РФ.

"В России становится невозможно жить - и не из-за войны… Северная Корея таким темпом превратится в территорию свободы по сравнению с Россией", - заявил Кулеба. В частности, как известно с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.

"Сотни тысяч россиян не хотят так жить. Мы уже видим антивоенные демонстрации", – добавил министр.