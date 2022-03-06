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Новости Война в Украине
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Северная Корея превратится в территорию свободы по сравнению с Россией, мы ждем внутреннего фронта в РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Северная Корея превратится в территорию свободы по сравнению с Россией, мы ждем внутреннего фронта в РФ, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что беспрецедентные действия России развиваются с такой скоростью, что вскоре она превзойдет уровень, сложившийся в жесточайшей диктатуре мира – КНДР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Киеве в воскресенье.

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Кулеба подчеркнул, что реакция на агрессию РФ не только иностранных правительств, но и западного бизнеса уже стала болезненной для России.

"Последовал эффект домино. Это только начало страданий и болезненных потерь для России. Россия узнает, что такое настоящая изоляция. 113 компаний-гигантов уже вышли из российского рынка, 213 крупных компаний частично или полностью прекратили сотрудничество с российскими партнерами", - рассказал он.

Кулеба заверил, что это давление будет расти. В частности, он не удовлетворен уровнем санкций со стороны платежных систем Visa и MasterCard.

"Некоторые лазейки для работы остались... Будем давить на "Визу" и "Мастеркард", чтобы они полностью прекратили работу в России", – рассказал министр. Он анонсировал объявление от МИДа тех компаний, которые не спешат прекращать работу в РФ.

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В то же время МИД рассчитывает на открытие внутреннего фронта со стороны российских граждан из-за драконовских ограничений, введенных в РФ.

"В России становится невозможно жить - и не из-за войны… Северная Корея таким темпом превратится в территорию свободы по сравнению с Россией", - заявил Кулеба. В частности, как известно с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.

"Сотни тысяч россиян не хотят так жить. Мы уже видим антивоенные демонстрации", – добавил министр.

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Топ комментарии
+25
росіяни -- це колективне хуйло. Марно чекати, на жаль...
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06.03.2022 14:38
+18
При всій огиді до Північної Кореї, вона ні на кого не нападала з 1950 року. Просто іноді розмахує ракетами коли жерти хочеться.
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06.03.2022 14:40
+15
Я від РФ чекаю лише одного- що вона здохне як держава разом із левовою часткою раSSєян.
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06.03.2022 14:39
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росіяни -- це колективне *****. Марно чекати, на жаль...
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06.03.2022 14:38 Ответить
УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:43 Ответить
Мої рідні росцяни, яких я колись дуже любила, вірять тєлєку...) У співробітника мого - така ж ситуація. Розсварилися і ніякого зв'язку.
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06.03.2022 14:48 Ответить
*росіяни)...
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06.03.2022 14:49 Ответить
Нє-нє... спочатку вірно написала
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06.03.2022 15:04 Ответить
А перший варіант був кращим)
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06.03.2022 15:15 Ответить
В Уссурийске сейчас готовят к отправке десантную бригаду. Великая отечественная прямо, дальневосточные дивизии едут спасать Москву. Знаете, что их мамки делают? В церковной лавке покупают свечки и обереги. Не ложатся под колеса грузовиков, не прячут детей. Они покупают свечи и обереги.

Они совершенно безнадежны.
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06.03.2022 14:46 Ответить
Резервація так резервація. За шо боролись.
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06.03.2022 14:38 Ответить
Был в МАЦКЫЕ и видел чудо.... два кацапчика сидят зубы черные гнилые лошадиный х"й едят
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06.03.2022 15:26 Ответить
Я від РФ чекаю лише одного- що вона здохне як держава разом із левовою часткою раSSєян.
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06.03.2022 14:39 Ответить
При всій огиді до Північної Кореї, вона ні на кого не нападала з 1950 року. Просто іноді ******** ракетами коли жерти хочеться.
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06.03.2022 14:40 Ответить
Таки да...
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06.03.2022 14:40 Ответить
Чем больше ***** своих орков задушит тем лучше. Эта помойка параша не должна существовать как страна а рабье на ее территории должно страдать долго и максимально. Никакой пощады не должо быть к любому орку с территории оркостана
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06.03.2022 14:40 Ответить
Параша вже давно була Zомбилендом, але для путіна- ХУ№ЛО навіть цього було замало! Гулаг по сталінськи це самое то!!!
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06.03.2022 14:41 Ответить
******** муше бути зруйнована! Слава націі!!
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06.03.2022 14:42 Ответить
Резервация кацапских свиней не тая уж и плохая идея. Вернуть украинские территории, обнести кацапский свинарник колючей проволокой и пусках гниют в собственном дерьме. 50-70 лет и кацап полностью выродится.
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06.03.2022 14:44 Ответить
Жодний вчений не відповість, а де ж, власне, кацапська територія...
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06.03.2022 14:53 Ответить
Служил когда-то за Уссурийском, граница с Китаем. Удивляло количество местных фамилий с окончанием "ко". Гораздо позже узнал, кто же осваивал эти далекие края империи и защищал ее границы на Дальнем Востоке.
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06.03.2022 15:42 Ответить
.....Чита ......Сахар и гречка отсутствуют в дискаунтере «Наш» по адресу Столярова, 44, и в «Абсолюте» на Чкалова, 48. Также сахара нет в дискаунтере «Наш» на Лазо, 40. По словам работника «Абсолюта», продукты разобрали ещё вчера», - пишет ИА Чита.ру.
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06.03.2022 14:46 Ответить
Когда новость готовилась к выпуску, очевидцы сообщили корреспонденту ZAB.RU, что в торговой сети «Абсолют» покупатели буквально смели не только крупы и сахар, но и масложировую продукцию, прислав фото пустых полок.
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06.03.2022 14:48 Ответить
раша хотіла в ссср....
отримає кріпосну росію.
і це буде незабаром.
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06.03.2022 14:47 Ответить
Автопром расеї вже майже на колінах. Будуть їздити на уазах.
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06.03.2022 14:47 Ответить
Не забувайте, що в них ринок насичений іномарками всіх можливих брендів.
Їм ще надовго вистачить цих автомобілів. Запчастини оригінальні проблемно буде купити, але тут їм допоможе Китай з їх ліцензійними запчастинами. Плюс є розборки крадених і битих авто.
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06.03.2022 14:57 Ответить
Запропонувати Китаю та Японии забрати в кацапів Сибір та Далекий Схід. На Росії там зара нема військ.
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06.03.2022 14:49 Ответить
Все стане на свої місця лише після дерусифікації росії. Тоді раптом виявиться, що ніяких русскіх не існує, а є покалічені русскаязичієм угрофінські народи, українці і т.д. і т.п...фактично вертаємося у 1917 і виправляємо помилки.
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06.03.2022 14:49 Ответить
Чекати , поки раби повстануть можна дуже довго. Стільки часу в нас нема. Той революційний фронт повинні створити ми. Там повно наших людей. Та й місцеві оберуть сильнішу сторону. Але потрібно провести роботу. І допомогти ресурсами. Запишіть мене добровольцем, я трохи знаю рф зсередини. Використайте таких, як я. Інакше ця війна буде тривати довго. Слава Україні! Смерть ворогам!
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06.03.2022 14:50 Ответить
Я лише зараз зрозумів, чому у россії не було феодалізму...вони, виявляється, ще до нього не дійшли...
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06.03.2022 16:07 Ответить
З часом розконсе рвують друкарські машинки.
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06.03.2022 14:50 Ответить
Йшло 21 століття...
Це ж якими виродками треба бути...вялічіє бл...
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06.03.2022 14:52 Ответить
Північній Кореї тепер є на кого тицяти пальцем і казати: "Ви ж подивіться на оцей Мордор! Не те, що в нас, повна демократія. Негайно зніміть з нас санкції!"
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06.03.2022 14:56 Ответить
Північній Кореї тепер є на кого тицяти пальцем і казати: "Ви ж подивіться на оцей Мордор! Не те, що в нас, повна демократія. Негайно зніміть з нас санкції!"
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06.03.2022 14:57 Ответить
На російських мітингах мають з'явитися українські прапори та звучати українська мова. Будемо вважати, що зараз 1917 рік. Цілком реально, що деякі регіони рф будуть керуватися Києвом. Тоді не втрималися, бо не надавали належної уваги національному питанню.
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06.03.2022 15:21 Ответить
 
 