Северная Корея превратится в территорию свободы по сравнению с Россией, мы ждем внутреннего фронта в РФ, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что беспрецедентные действия России развиваются с такой скоростью, что вскоре она превзойдет уровень, сложившийся в жесточайшей диктатуре мира – КНДР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Киеве в воскресенье.
Кулеба подчеркнул, что реакция на агрессию РФ не только иностранных правительств, но и западного бизнеса уже стала болезненной для России.
"Последовал эффект домино. Это только начало страданий и болезненных потерь для России. Россия узнает, что такое настоящая изоляция. 113 компаний-гигантов уже вышли из российского рынка, 213 крупных компаний частично или полностью прекратили сотрудничество с российскими партнерами", - рассказал он.
Кулеба заверил, что это давление будет расти. В частности, он не удовлетворен уровнем санкций со стороны платежных систем Visa и MasterCard.
"Некоторые лазейки для работы остались... Будем давить на "Визу" и "Мастеркард", чтобы они полностью прекратили работу в России", – рассказал министр. Он анонсировал объявление от МИДа тех компаний, которые не спешат прекращать работу в РФ.
В то же время МИД рассчитывает на открытие внутреннего фронта со стороны российских граждан из-за драконовских ограничений, введенных в РФ.
"В России становится невозможно жить - и не из-за войны… Северная Корея таким темпом превратится в территорию свободы по сравнению с Россией", - заявил Кулеба. В частности, как известно с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.
"Сотни тысяч россиян не хотят так жить. Мы уже видим антивоенные демонстрации", – добавил министр.
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Они совершенно безнадежны.
отримає кріпосну росію.
і це буде незабаром.
Їм ще надовго вистачить цих автомобілів. Запчастини оригінальні проблемно буде купити, але тут їм допоможе Китай з їх ліцензійними запчастинами. Плюс є розборки крадених і битих авто.
Це ж якими виродками треба бути...вялічіє бл...