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Новости Война в Украине
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война (6246) Зеленский (10027) закрытое небо (4)

Зеленский - мировым лидерам: "Закройте небо над Украиной, или дайте нам самолеты! Иначе вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский - мировым лидерам: "Закройте небо над Украиной, или дайте нам самолеты! Иначе вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали". ВИДЕО

После ракетных обстрелов Винницы российской авиацией президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным лидерам с призывом срочно закрыть небо над Украиной, иначе "вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали".

Про это он заявил в своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице. Восемь ракет против нашего города, против нашей мирной, доброй Винницы, которая никогда не угрожала России, никоим образом. Ракетный удар, жесткий, циничный. Полностью разрушен аэропорт. Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы, наши родители, наши дедушки, бабушки, поколения украинцев. Мы повторяем каждый день - закройте небо над Украиной! Закройте для всех русских ракет, для русской боевой авиации, для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону – без ракет, без авиабомб. Мы – люди, и это ваша гуманитарная обязанность – защищать нас, защищать людей. И вы можете это! Если вы этого не сделаете и не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, то можно сделать только один вывод – вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали. Это ответственность также и политиков мира, западных лидеров и сегодня, и навсегда", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии
+22
Не дали, обосрались от страха
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06.03.2022 14:48
+18
таке враження що їх там на зхаході цілков влаштовує віна в Україні-обіцяли ж 70 літаків?
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06.03.2022 14:47
+15
Европе всё равно придётся воевать с Россией.
Если Украина не выстоит, Европа не признает оккупацию никогда. И Россия уже нападёт на Европейские страны, что-бы те признали оккупацию Украины
Лучше сейчас, пока орки не под границами Польши и Румынии
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06.03.2022 14:50
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таке враження що їх там на зхаході цілков влаштовує віна в Україні-обіцяли ж 70 літаків?
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06.03.2022 14:47 Ответить
Не дали, обосрались от страха
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06.03.2022 14:48 Ответить
Знищуйте всі
+ Великі(>3 од.техніки) накопичення військ РФ,
+ Ракетно артилерійські системи РФ.

Україна має стати "Чорна діра" для окупаційних військ РФ.
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06.03.2022 14:49 Ответить
Не хочет НАТО лезть. Позавчера в Румынии с интервалом в час на дистанции в 1 км упали истребитель, и вылетевший на помощь вертолет со спасателями. 7 человек понибло. В районе порта Констанца. Молчат. Типа погода там была плохая, вот и упали один за другим. Угу. А еще молния может по 10 раз бить в одно и то же время, чо...
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06.03.2022 15:06 Ответить
Та 100% боящиеся шороха кацапы с переляку вжарили по румынам...потом был звонок с извинениями, мол человеческий фактор и т.д
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06.03.2022 15:34 Ответить
Обіцяли, але після тих перемовин, у проведенні яких вони були проти, чомусь передумали.
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06.03.2022 15:37 Ответить
Они не дают самолёты потому что уже дали аж 50 тонн солярки.
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06.03.2022 14:48 Ответить
Що вони нею захлинулися!
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06.03.2022 14:53 Ответить
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Запад пособник русского гитлера уже в крови украинцев!
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06.03.2022 14:49 Ответить
Щось ти вітер триколорний
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06.03.2022 15:00 Ответить
знову нато винне ,,,,
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06.03.2022 14:49 Ответить
Ні- керівництво деяких країн, що входять в НАТО. Як зі свіфтом було.
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06.03.2022 14:52 Ответить
зате вони зброю нас поставляють.Багато.
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06.03.2022 15:07 Ответить
Це мізер у порівнянні з тим, що отримав Афганістан. Просто дріб'язок!
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06.03.2022 15:16 Ответить
Ні. Ізраїль котри відмовився надати систему "залізний купол". Усіх пригадаємо, прийде час.
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06.03.2022 14:52 Ответить
Рєзніков: "Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" не зможе зняти питання захисту українських стратегічних об'єктів".
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06.03.2022 15:01 Ответить
нехай мене банять, але у цій вакханалії перекаченої істерички з лопатою, що 3-ри роки клала на все окрім асфальту- підтанцьовувати не буду. Воно, тільки вчора, змогло в одному абзаці з'єднати окупант із россосіся.
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06.03.2022 15:07 Ответить
Навіщо тебе банити?
Хай всі бачать хто є хто на форумі!
Я то давно знав, що ти з себе представляєш!
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06.03.2022 15:29 Ответить
Будь ласка, не робить з цього Залізного купола якусь вундервафлю. Він не захищає від артилерійських снарядів, авіаційних бомб і крилатих ракет. В умовах Ізраїлю він працює з урахуванням заздалегідь визначених координат точек пуску Градів, що дозволяє наперед визначити балістичні характеристики їх польоту і перехоплення. Бойови спроможності Купола різко зменьшуються якщо пуск Градів відбувається з невизначених позицій. І подивиться на мапу Ізраїлю. Їхні міста це маленьки точки у порівнянні з велетнями Киїівом і Харковом. Залізний купол це не більш ніж обьектова система ППО яка ефективна лише в комплексі з іншими компонентами ППО і ПРО - зенітними ракетами великої і середньої дальності і, звісно, авіації, яка повинна прикривати РЛС, вузли зв'язку і управління, сами пускови установки.
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06.03.2022 15:49 Ответить
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щось не подобається, бо ти пецькин підсос?
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06.03.2022 15:11 Ответить
це все?
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06.03.2022 15:13 Ответить
Ок. Чому літаки не дають?
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06.03.2022 14:50 Ответить
погодите, все будет быстрее, чем бы думаете
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06.03.2022 14:54 Ответить
Швидше, ніж на 10-ий день війни? Так отож...
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06.03.2022 14:56 Ответить
быстрее, чем бы предполагаете
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06.03.2022 15:00 Ответить
Літаки переобладнані під НАТО. Треба оте все знімати і ставити старе.
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06.03.2022 15:02 Ответить
Не меліть дурниць, я вас прошу!
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06.03.2022 15:05 Ответить
под левую ногу или как ? отдохни, глядишь и пурга прекратится.
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06.03.2022 15:37 Ответить
точно так говорили немцы десять дней назад о поставках оружия в Украину
все меняется
НАТО неминуемо будет учавствовать, запониме это и убедитесь в ближайшем будушем
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06.03.2022 14:53 Ответить
Я скорее поверю что Путин захлебнется любовью Шойгу
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06.03.2022 15:30 Ответить
Дуже справедливі слова до цих сцикунів з антипутінської коаліції!
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06.03.2022 14:50 Ответить
Европе всё равно придётся воевать с Россией.
Если Украина не выстоит, Европа не признает оккупацию никогда. И Россия уже нападёт на Европейские страны, что-бы те признали оккупацию Украины
Лучше сейчас, пока орки не под границами Польши и Румынии
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06.03.2022 14:50 Ответить
Україна вистоїть.
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06.03.2022 14:53 Ответить
Так это чмо бункерское сегодня скало что санкции это объявление войны ,
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06.03.2022 15:20 Ответить
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придурок где ты эти самолеты держать будешь если позволил все аэродромы разбомбить
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06.03.2022 14:50 Ответить
придурок наши самолеты на аэродромах Румынии, и были переброшены туда еще до начала атак
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06.03.2022 14:52 Ответить
Ну наши самолёты летают же на Севере Украины.
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06.03.2022 14:53 Ответить
Зеля, та они там сцыкуны все эти гейропейцы во главе со стариком бидоном. не может 80й пердун управлять такой великой страной как США
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06.03.2022 14:51 Ответить
Дякую Президенту що сказав їм це. Хтось мав їм це сказати!
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06.03.2022 14:51 Ответить
Провокатор, россию утилизируют, россия большая там земли много.
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06.03.2022 14:55 Ответить
https://nonews.co/directory/lists/geography/map-true-size-of-countries
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06.03.2022 14:59 Ответить
Твій ********** син сатани лайно та повний 0 зараз у світі. Ніхто його за гравця вже не сприймає.
ФСБ рф - ИДИНАХУЙ!
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06.03.2022 14:56 Ответить
что тут скажешь. никто не хочет подставлять жопу. Проще воевать чужими руками.
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06.03.2022 14:52 Ответить
УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:53 Ответить
Приедь в Украину и в любом городе раскажи это, очень удивишся когда будешь привязан к столбу с голой сракой. ******* "сочуствующие" провокаторы. Шоб ты знало, за свободу Украины борятся все жители, хоть жиды они, хоть рюскоговорящие.
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06.03.2022 14:57 Ответить
ты жалок
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06.03.2022 15:10 Ответить
нехотел обидеть и говорил без злого умысла. Я не разделяю людей по национальности, точнее до последнего времени не разделял. Теперь есть люди и есть москали.
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06.03.2022 15:34 Ответить
о, как ! Но нацисты при этом украинцы. Срань подзаборная, у тебя с головой всё в порядке?
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06.03.2022 15:08 Ответить
Не удивляйтесь, меня уже на мкад здесь отправили, с Россией вообще ничего общего не имею,
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06.03.2022 15:19 Ответить
Україна- це 300 спартанців цивілізованого світу. І так- МИ вже перемогли і Заходу не важливо, залишимося ми в живих чи ні.

Мене не влаштовує така доля!
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06.03.2022 14:55 Ответить
чого ти паніку на рівному місті розводиш?твій рубль стає все більш неспроможним,а плату за пост не підвищують .краще склотару збирай,вигідніше
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06.03.2022 14:58 Ответить
Все будет!
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06.03.2022 14:55 Ответить
хто небудь,скажіть йому,що неможливо закрити небо над всією Україною...це не маленькій Ізпаїль...це великі площі.
звісно,що можна оголосити про закрите небо,але від цього нічого не змінеться.
літаки ми збіваємо,але відстежити усі ракети неможливо
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06.03.2022 14:55 Ответить
ты что с него сейчас великого стратего лепят после войны если жив останусь вывалю всё что про сего дятла думаю
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06.03.2022 14:58 Ответить
блін,підтримую на 100%!!!
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06.03.2022 15:09 Ответить
"после войны"...это правильно, а сейчас на него гонят враги, не важно из какой они страны...весь срач на потом !!!
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06.03.2022 15:42 Ответить
А чому ти зараз почав це говорити?
Бачу, тут на форумі повскривалися багато руськіх консерв!
Так гиг?
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06.03.2022 15:37 Ответить
бо "беда.коль сапоги начнет тачать пирожник,а пироги печи сапожник".
не стоит папиному йурысту рассуждать о тактике закрытия неба...бо даже терминов не знает
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06.03.2022 15:42 Ответить
Відповідать було не обов'язково!
Я вже побачив твоє справжнє нутро!
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06.03.2022 15:56 Ответить
а ну тоді тобі чемчикувати слідом за кацапським ваєним корабльом
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06.03.2022 16:09 Ответить
ладно бином нютона 8 ракет две попали куда делись ещё 6 зебилы для вас вопрос
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06.03.2022 15:59 Ответить
Закрыть небо можно и с помощью гуманитарной помощи. Поставками 4 тысяч топоров. Индейских только.
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06.03.2022 15:01 Ответить
Ракети Томагавк?
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06.03.2022 15:03 Ответить
Они, они родные
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06.03.2022 15:45 Ответить
лицемерно конечно, но остановить рашистов они могли бы.
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06.03.2022 15:16 Ответить
Запад боится пролить каплю своей крови, готовы платить любую цену чтоб только нашей кровью все обошлось для них. С этим позором им жить.
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06.03.2022 15:29 Ответить
Думаю, им пох позор или нет...
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06.03.2022 15:44 Ответить
Видно что им пофиг, а ещё в этот мир мы стремимся, ЕС, НАТО, пустые слова все это.
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06.03.2022 15:45 Ответить
Ну скільки можна про закрите небо, ясно ж сказали - НІХТО НЕ БУДЕ ЦЬОГО РОБИТИ! Енергію треба направляти на більш реальні речі.
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06.03.2022 15:38 Ответить
НАТО ждет.
Когда Украина победит, они приедут перерезать ленточку на развалинах мордора.
Они так же помогали нашим отцам в 1941-1945, пока их самих не клюнул жареный петух.
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06.03.2022 15:43 Ответить
блін, як цей клоун задрав, тепер нато винне, а не нові дороги,де коломойського завод асфальт постачав,чмо блін(
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06.03.2022 15:44 Ответить
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Зе хочет стравить нато с россией, он думает если еврей украинцев найобывает и на мясо пускает, значит и нато так можно пустить.. Я служу в бундесе и ты не угадал пархатый, мы не влезем в твою мясорубку.. можете блокировать за правду вам не привыкать терпилы
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06.03.2022 15:49 Ответить
Тут такого бундесвер нафуй посылают.
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06.03.2022 15:58 Ответить
Да вы давно уже на обрезах у пархатых сидите как русские на бутылках
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06.03.2022 16:02 Ответить
Уточните, пжл, вашу мысль насчет устроенной евреем мясорубки для украинцев. Газеты "Правда" мы тут не читаем, да и ***** вроде не еврей
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06.03.2022 16:02 Ответить
Дурака включил? Да вам и не надо этого делать и так дураки уже генетические
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06.03.2022 16:05 Ответить
***, впечатление, что если завтра ***** скажет что члені НАТО Литва, Латвия и Єстония слишком близко к границам кацапии, то НАТО великодушно ответит - ну и забирай их себе, только бі не біло войні
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06.03.2022 15:57 Ответить
Крымский мост надо *********!
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06.03.2022 15:59 Ответить
Да он уже русским и не нужен судя по карте боев
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06.03.2022 16:08 Ответить
 
 