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Новости За рубежом
20180 28
война (6246) Трасс Элизабет (48)

"Путин не сможет победить в Украине": глава МИД Британии рассказала об ожиданиях по поводу войны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

"Путин не сможет победить в Украине": глава МИД Британии рассказала об ожиданиях по поводу войны

Глава британского Foreign Office Элизабет Трасс утверждает, что Западу придется заплатить цену за жесткую борьбу с путинской Россией, но есть понимание необходимости остановить РФ.

Цензор.НЕТ сообщает, что об этом она рассказала в интервью лондонскому ежедневному изданию Express после встречи с коллегами-министрами из ЕС, G7 и Украины.

Трасс заверила, что Запад осознает опасность, которую представляет современная Россия, и готов ее остановить, поскольку в противном случае Путин не остановится в Украине, а также подобные шаги могут сделать другие диктаторы. "Речь идет не только о европейской безопасности. Каким будет наш сигнал для остального мира (если не победить Путина в Украине)? Если Путин не проиграет, это ободрит других агрессоров во всем мире", - добавила она.

Лиз Трасс заверила, что есть уверенность в победе над Путиным.

"Мы все согласны, что он не может добиться успеха в Украине. Человеческие потери уже ужасны, поэтому нам нужно активизировать наши усилия", - заявила она.

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Также представитель правительства Британии призвала рядовых граждан с пониманием отнестись к проблемам, с которыми они также столкнутся. Она, в частности, признала, что санкции против России, в том числе вероятный запрет покупки у нее нефти и газа, "сделают вещи в Британии более дорогими, но это цена, которую нужно заплатить".

Заметим, что это первое признание западным должностным лицом намерений запретить покупку нефти и газа у РФ. Ранее Украина попросила Запад повысить санкционное давление, в частности, ввести нефтяное эмбарго и закрыть порты.

"Если не остановить его - цена была бы катастрофической", - добавила она.

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Топ комментарии
+16
Если не остановить орков сейчас, они будут уже уверены в безпомощности Европы и считать тех за слизняков, а себя крытыми вояками
И вскоре нападут на Европу, в этом можете не сомневаться
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06.03.2022 14:54
+14
В Украине есть национальное единство, в странах европы нету. Вот и вся разница между нами.
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06.03.2022 14:55
+11
Если вы будете молча наблюдать.....
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06.03.2022 14:51
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Если вы будете молча наблюдать.....
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06.03.2022 14:51 Ответить
Они же сказали, что не будут влезать в войну. Тем более что Россия уже бомбит какими-то допотопными ракетами. Всё что Украине надо это современные ПВО и всё.
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06.03.2022 14:52 Ответить
Плюс много оружия и желательно добровольцев пора бы подвезти тех самых знаменитых, чтобы русские солдаты испугались как от Азова.
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06.03.2022 14:53 Ответить
Вперед и побыстрее.
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06.03.2022 14:51 Ответить
ваші очікування, рішення та консультації, виражені на фото в статті нижче
де на руках у батька мертва півторарічна дитина..
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06.03.2022 14:53 Ответить
Если не остановить орков сейчас, они будут уже уверены в безпомощности Европы и считать тех за слизняков, а себя крытыми вояками
И вскоре нападут на Европу, в этом можете не сомневаться
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06.03.2022 14:54 Ответить
Правільно, не дай Бог путін переможе в Україні, це стане прикладом для інших диктаторів. І треба зараз діяти. Потім може стати набагато дорожче для країн заходу.
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06.03.2022 14:55 Ответить
В Украине есть национальное единство, в странах европы нету. Вот и вся разница между нами.
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06.03.2022 14:55 Ответить
все там в европе есть, не волнуйтесь
оружие везут так, что гражанским на полосе нет места проехать
а полоса в жешове горячая от бортов нато
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06.03.2022 15:05 Ответить
Ціну яка платить Україна це людські життя. В скільки Ви їх оцінюєте?
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06.03.2022 14:57 Ответить
Ембарго на постачання нафти і газу , це вершина всіх санкцій . Більше цього , вже придумати не можливо . Це ядерний удар по економіці кацапні . Якщо й це ***** не зупинить , далі залишається тільки повномасштабна світова війна . .
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06.03.2022 14:58 Ответить
Набор расплывчатых фраз и никакой конкретики. Разве что про нефтяное эмбарго. Но это должна сделать не только Великобритания, но и весь цивилизованный мир. В том числе и Шелл. И газ надо перестать закупать.
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06.03.2022 15:00 Ответить
УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 15:01 Ответить
По данным разведки, на очереди не Польша, а Литва - кацапам нужен проход до Калининграда.
Европа дорого заплатит если будет такой медлительной.
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06.03.2022 15:01 Ответить
Звідки така інформація?
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06.03.2022 15:03 Ответить
На прошлые учения "единое бурятство" или как там его, когда армия Вейшнории уничтожала кацапов, отрабатывались задачи по пробитию коридора в Кенигсберг
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06.03.2022 15:08 Ответить
"Путін не зможе перемогти в Україні". Я тебе даже больше скажу: 2x2=4. Прикинь!
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06.03.2022 15:01 Ответить
Йшов десятий день війни... які ж ви равлики!
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06.03.2022 15:04 Ответить
Одиннадцатый. Всё по идее должно заработать, но нужно время. Оно играет на нас.
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06.03.2022 15:22 Ответить
Так, навіть 11. Ви уявляєте, що таке 10 днів під безперервними обстрілами твоє держави?
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06.03.2022 15:31 Ответить
Не равлики, просто немає довіри до нашої влади
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06.03.2022 15:30 Ответить
Не мели дурниць.
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06.03.2022 15:32 Ответить
Коротко
.
.мордор та ***** повинен бути знищений..
.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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06.03.2022 15:05 Ответить
Треба не чекати, а набагато більше допомагати.
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06.03.2022 15:10 Ответить
Хватит быть зрителями как украинский народ героически отбивается от орков нужна Ваша помощь и немедленные действия !
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06.03.2022 15:13 Ответить
Нийте якось толковіше, бо ще ніколи Захід не давав такої сильної і швидкої реакції на жодну дію у всьому світі, і ніхто крім Заходу теж...
Та й наша армія виглядала б інакше без "англо-саксонської" допомоги, хоч її і пробував знищити "мудрий нарід"
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06.03.2022 15:38 Ответить
Украина - победит *****!
А НАТО ссыт, что проиграет?
Украина - сильнее НАТО!
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06.03.2022 15:38 Ответить
находясь в оккупации чувствуешь как всё больше тебя одолевает безнадёга.
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06.03.2022 15:42 Ответить
 
 