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Российские войска обстреляли из "Градов" территорию Харьковского физтеха, где есть ядерная установка, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российские войска обстреляли из "Градов" территорию Харьковского физтеха, где есть ядерная установка, - СБУ

Российские военные обстреляли из "Градов" территорию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (НУЦ ХФТИ), где расположена опытная ядерная установка. Ее разрушение могло привести к экологической катастрофе.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз российско-террористические войска наносят точечные удары по ядерным объектам Украины. Сегодня российским агрессором совершены обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт (ННЦ ХФТИ)", - говорится в сообщении.

В этом институте находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов.

"Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе", - подчеркнули в СБУ.

Следователи возбудили уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины). СБУ продолжает собирать доказательства для Гааги.е

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********* кацапи
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06.03.2022 15:10 Ответить
Мразі, їх треба стерти з лиця землі!!! А не просто розвалити.
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06.03.2022 15:11 Ответить
Конвульсии молоха. Надеюсь, в Украине скоро появятся необходимые технические средства, чтобы минимизировать жертвы.
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06.03.2022 15:12 Ответить
Это Путин мстит Харькову за присвоение высокого, почетного популярного звания...
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06.03.2022 15:17 Ответить
жалко что ответку не посылают кацам
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06.03.2022 15:44 Ответить
 
 