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В результате обстрела вспыхнул склад ГСМ в Винницкой области, один человек погиб, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В результате обстрела вспыхнул склад ГСМ в Винницкой области, один человек погиб, - ГСЧС

Недалеко от с. Гавришевка Винницкой области в результате ракетных обстрелов 6 марта, около 13:35, возник пожар склада с ГСМ.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пожар охватил площадь почти в 1 тыс. кв. м. Кроме того, частично разрушено административное здание.

По состоянию на 14:45 из-под завалов деблокированы четыре человека, из них один погиб.

Работы продолжаются.

От ГСЧС привлечены 111 человек личного состава и 21 единица техники.

Также читайте: Российские оккупанты нанесли авиаудар по винницкому аэропорту. ВИДЕО

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Топ комментарии
+8
.Ракеты на аэродром в Винницу запустили с преднистровья. Прошу максимального РОЗГОЛОСУ!!! Почему на придестровскую ТЭЦ идет газ транзитом через одесскую область???? Перекройте им газ и им гаплык.
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06.03.2022 16:35
+5
Пілот "свєрхдєржави" фашистський акупант з рАсійської федерації, тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства "Семенівське"
Слава Україні

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06.03.2022 16:34
+5
Там можно и не высокоточной. Ударить по складам и площадям и Точкой У
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06.03.2022 16:39
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Пілот "свєрхдєржави" фашистський акупант з рАсійської федерації, тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства "Семенівське"
Слава Україні

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06.03.2022 16:34 Ответить
.Ракеты на аэродром в Винницу запустили с преднистровья. Прошу максимального РОЗГОЛОСУ!!! Почему на придестровскую ТЭЦ идет газ транзитом через одесскую область???? Перекройте им газ и им гаплык.
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06.03.2022 16:35 Ответить
військові мабуть краще знають,звідки прилетіли?і поки що нічого не кажуть...лише якийсь дописувач кричить- я знаю,то через мій город летіли...може почекаємо,шо скажуть військові?
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06.03.2022 16:43 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/news/rakety-aeroportu-vinnitsy-zapushcheny-pridnestrovya-1646576122.html
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06.03.2022 16:44 Ответить


Sharp`s
🍁 Ракети, що влучили по аеропорту у Вінниці, були запущені не з окупованого росіянами Придністров'я, а з акваторії Чорного моря, а інформація про ракетну атаку з окупованої частини Молдови є помилковою. Про це заявили в міністерстві оборони Молдови.
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06.03.2022 17:40 Ответить
Уже сказали
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06.03.2022 16:45 Ответить
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06.03.2022 16:36 Ответить
тонам дали чи не дали високоточну зброю,щоб лупанути точково по військовим частинам в придністров'ї? чи знов сцикотно?
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06.03.2022 16:37 Ответить
Там можно и не высокоточной. Ударить по складам и площадям и Точкой У
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06.03.2022 16:39 Ответить
А шо там целится, там хрен промажешь. То преднисровье размером как у Гали срака.
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06.03.2022 16:41 Ответить
ми ж тіпа гуманісти. Треба точно.
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06.03.2022 16:47 Ответить
Чому Молдова не знищує москалів у Придністров'ї ? Чому та дама-президентша ні слова не сказала в захист України ?
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06.03.2022 16:40 Ответить
Тому шо кое кто все пересрал в свое время со своим чаусом.
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06.03.2022 16:42 Ответить
Не розумію, чому до цих пір не знищили Антонівський міст в Херсоні через Дніпро ? Вся техніка з Криму через нього пре прямо на Миколаїв та Одесу
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06.03.2022 16:41 Ответить
Попали в греческое консульство в Мариуполе! Министр обороны попросил укр. защитников обеспечить безопасность. Суки! Ваши посольства и ваши консульства обстреливают!! Вы же в нато!!Буду следить. как он будет вызывать рус.посла. а тот. гандон будет доказывать. что это *Азов*
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06.03.2022 16:41 Ответить
 
 