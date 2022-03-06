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Около 400 человек из Волновахи, которые направлялись в Волынскую область, попали под обстрел вблизи Винницы, - Погуляйко
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Около 400 человек из Волновахи и близлежащих территорий, направлявшихся в Волынскую область, попали под обстрел вблизи Винницы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Волынской областной гражданской администрации Юрия Погуляйко.
"Около 400 человек из Волновахи и близлежащих территорий, которых ждали на Волыни сегодня, попали под обстрел вблизи Винницы. Организованный безопасный доезд по железной дороге сорван. Эвакуированные украинцы группами будут добираться на Волынь. Информация об их логистике и встрече уточняется", - написал он в телеграм-канале.
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