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Новости Война в Украине
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Винница (280) обстрел (5704) Волноваха (1)

Около 400 человек из Волновахи, которые направлялись в Волынскую область, попали под обстрел вблизи Винницы, - Погуляйко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Около 400 человек из Волновахи и близлежащих территорий, направлявшихся в Волынскую область, попали под обстрел вблизи Винницы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Волынской областной гражданской администрации Юрия Погуляйко.

"Около 400 человек из Волновахи и близлежащих территорий, которых ждали на Волыни сегодня, попали под обстрел вблизи Винницы. Организованный безопасный доезд по железной дороге сорван. Эвакуированные украинцы группами будут добираться на Волынь. Информация об их логистике и встрече уточняется", - написал он в телеграм-канале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела вспыхнул склад ГСМ в Винницкой области, один человек погиб, - ГСЧС

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Топ комментарии
+5
Поблизу Вінниці? Там дрг, чи вже кацапи?
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06.03.2022 16:59
+5
та он имел ввиду тварей (никого не брать в плен!!), обстрелявших мирняк в договоренном коридоре
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06.03.2022 17:04
+3
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06.03.2022 17:03
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В плен никого не брать. Раненых добивать!!!
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06.03.2022 16:51 Ответить
Та дай людям эвакуироватьсяя, это мирняк, попавший под обстрел, который пытается хоть куда-то от орков сбежать.
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06.03.2022 16:53 Ответить
та он имел ввиду тварей (никого не брать в плен!!), обстрелявших мирняк в договоренном коридоре
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06.03.2022 17:04 Ответить
Поблизу Вінниці? Там дрг, чи вже кацапи?
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06.03.2022 16:59 Ответить
це якась муть від журналюги . Навіть якщо через аеропорт , то він далеко від міста .
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06.03.2022 17:02 Ответить
Залежить від того, яким шляхом вони їхали. Якщо з У через Н-Г - то як раз шлях проходить повз аеродром.
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06.03.2022 17:16 Ответить
там від дороги до аеропорту більше 1 км
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06.03.2022 17:21 Ответить
Може й більше. Але ******** неслабо.
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06.03.2022 18:08 Ответить
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06.03.2022 17:03 Ответить
Докази є чи це чиясь деза?
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06.03.2022 17:13 Ответить
Вам не прпонують її відразу вбивати.
Достатньо повідомити в поліцію, СБУ.
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06.03.2022 17:23 Ответить
так написали що чоловіка затримали
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06.03.2022 17:23 Ответить
Тобто біля Вінниці?
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06.03.2022 17:08 Ответить
аєропорт Винницы разбомбили 8 ракетами
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06.03.2022 17:28 Ответить
 
 