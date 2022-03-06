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Новости Война в Украине
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"Я не хочу, чтобы меня что-либо связывало с РФ": Бывший правоохранитель РФ разорвал российский паспорт и просится в тероборону. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Я не хочу, чтобы меня что-либо связывало с РФ": Бывший правоохранитель РФ разорвал российский паспорт и просится в тероборону. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала видео с участием бывшего правоохранителя РФ, заявившего, что хочет воевать на стороне Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Телеграмме.

"На видео - бывший правоохранитель РФ, который 15 лет отдал службе в российском МВД. Он показательно разрывает свой паспорт, удостоверение ветерана военной службы и военный билет. Мужчина хочет воевать на стороне Украины, потому что здесь у него жена и новая жизнь, которую он начал, переехав в наше государство в прошлом году", - проинформировали в учреждении.

В СБУ подчеркнули, что, конечно, без полного комплекса проверок никто не допустит этого мужчину в тероборону.

"Но если это намерение искреннее – он заслуживает уважения! Победа обязательно будет за Украиной! Нам есть за что воевать! Мы – на своей земле! Слава Украине", - написали в СБУ.

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Топ комментарии
+20
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06.03.2022 17:02
+16
Я б йому не вірив. Хто зрадив одного разу, зрадить іще.
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06.03.2022 16:56
+10
Коротко
..
Мордор та хуйло повинен бути знищений.
..

Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 16:56
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Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
..

Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 16:56 Ответить
Я б йому не вірив. Хто зрадив одного разу, зрадить іще.
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06.03.2022 16:56 Ответить
Ну чого зрадив, він «колишній правоохоронець», може бути
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06.03.2022 16:58 Ответить
Мусорня "колишньою" не буває.
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06.03.2022 17:09 Ответить
Боєздатними в Путіна лишилися лише авіація та ракетні війська, які діють та ведуть війну з території РФ!

Резерви наземних військ скінчаться завтра...

Залишки всіх інших військ, які він був здатний і ввів в Україну - будуть методично і впевнено добиті !

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06.03.2022 17:04 Ответить
В чем предательство: в борьбе против фашистской путинской россии, защищая свою семью,- это предательство?
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06.03.2022 17:12 Ответить
Присягу він давав? Давав. На іншу сторону перебіг? Перебіг. Якщо це не зрада, то що тоді зрада?
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06.03.2022 17:17 Ответить
.......мусор слился , что бы не отправили на войну из РФии.....
......на редкость умный мусор.....
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06.03.2022 16:58 Ответить
Ага, такой умный, что попросился воевать против РФ за Украину, ..."чтобы не отправили на войну из РФии...."

Ты сам то понял, что написал?
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06.03.2022 17:40 Ответить
.......ну я писал для тех, кто понимает написанное....для тебя поясню индивидуально: мусор - гражданин РФ ДА?.....он получил гражданство Украины?....Срок пребывания на территории Украины для граждан РФ сколько?.... к тому же из силовых структур да?.....какие шансы при возвращении на родину что он не попадёт под мобилизацию
не попадёт на войну?.......
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06.03.2022 18:09 Ответить
Он порвал паспорт РФ - как он может продолжать быть гражданином РФ?
При возвращении на родину его ждёт обвинение по УК, а никак не мобилизация.
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06.03.2022 18:26 Ответить
......ну так для чего он ЭТО делал?.....что бы стать бомжом в Украине или не возвращаться в Мордер......
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06.03.2022 18:38 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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06.03.2022 16:59 Ответить
будте осторожны,кацапы подлый народ.
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06.03.2022 17:02 Ответить
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06.03.2022 17:02 Ответить
Подозрительно свежие корочки. Постанова? И не пускают их вроде в Украину. Лучше ошмётки орков чаще показывайте.
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06.03.2022 17:04 Ответить
Украинцы, вы не обидитесь, если я от вашего лица приму кацапа в тероборону и дам ему первое задание?
Если нет, то вот тебе, кацапик, оперативная задача.: берешь свое штатное оружие и расстреливаешь как можно больше кацапов в своем отделении хрюссии, где ты там служишь.
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06.03.2022 17:05 Ответить
Чукча не читатель...
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06.03.2022 17:22 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 17:05 Ответить
Гитлеровская пропаганда просто пацанята по сравнению с лавровым, путиным и иже с ни мы .Смотриш на рожу лаврова, так и хочется ,если бы достал, изрезать на кусочки.
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06.03.2022 17:22 Ответить
Но ведь быдло на территории жрет это говно, аж чавкает!
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06.03.2022 17:28 Ответить
Всё же в раисии есть люди, не все орки.
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06.03.2022 17:33 Ответить
What?
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06.03.2022 17:38 Ответить
Своим мусорам нет ни грамма доверия, а тут вражеский!
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06.03.2022 18:03 Ответить
 
 