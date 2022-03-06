"Я не хочу, чтобы меня что-либо связывало с РФ": Бывший правоохранитель РФ разорвал российский паспорт и просится в тероборону. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины обнародовала видео с участием бывшего правоохранителя РФ, заявившего, что хочет воевать на стороне Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Телеграмме.
"На видео - бывший правоохранитель РФ, который 15 лет отдал службе в российском МВД. Он показательно разрывает свой паспорт, удостоверение ветерана военной службы и военный билет. Мужчина хочет воевать на стороне Украины, потому что здесь у него жена и новая жизнь, которую он начал, переехав в наше государство в прошлом году", - проинформировали в учреждении.
В СБУ подчеркнули, что, конечно, без полного комплекса проверок никто не допустит этого мужчину в тероборону.
"Но если это намерение искреннее – он заслуживает уважения! Победа обязательно будет за Украиной! Нам есть за что воевать! Мы – на своей земле! Слава Украине", - написали в СБУ.
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Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
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......на редкость умный мусор.....
Ты сам то понял, что написал?
не попадёт на войну?.......
При возвращении на родину его ждёт обвинение по УК, а никак не мобилизация.
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
Если нет, то вот тебе, кацапик, оперативная задача.: берешь свое штатное оружие и расстреливаешь как можно больше кацапов в своем отделении хрюссии, где ты там служишь.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!