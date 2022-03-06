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Необходимо решить проблему магистралей, которая отнимает у украинских защитников много ресурсов и бесценное время, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Необходимо решить проблему магистралей, которая отнимает у украинских защитников много ресурсов и бесценное время, - Бутусов

Скорость действий на фронте зависит от эффективной работы системы снабжения.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ.

"Руководству страны следует наконец-то решить проблему магистралей, которая отнимает у нас много ресурсов и бесценное время. Скорость наших действий на фронте зависит от эффективной работы системы поставки. Но грузооборот очень сильно тормозится большим количеством пропускных пунктов. Основные магистрали должны быть во время войны более быстрыми, потому что мы теряем время на логистику, теряем время на длительное использование транспорта, теряем дорогостоящее топливо.

Власти должны обеспечить скоростное движение от границ в Запорожье, Днепр, Харьков, Киев, потому что большие пробки на магистралях создают проблемы общей мобилизации страны", - написал он.

Это проблема, которая может быть решена только благодаря четким распоряжениям и контролем их выполнения, отметил Бутусов.

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Топ комментарии
+21
Меньше ездить личным автотранспортом. Тут 50 км рашка. Бомбят. Оно садится в тачку и едет за хлебом. Потом родню проведать и т. д. Эти 3 км можно пешком пройти или на велике. Не - оно как наркоман заводит тачку и прёт через блок-посты. Делает заторы. В том числе и для военной техники.
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06.03.2022 17:24
+10
Під Миколаєвом була знищена aртилерійська позиція російських окупантів терористів.

https://twitter.com/666_mancer/status/1500488009665454081?s=20&t=ocgo5bgdMPThEj0X_3j9IQ
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06.03.2022 17:25
+10
Ні, це обовязково треба зробити. Це ще вчора по доброму просив вчора Арестович. Потім влада буде приймати мери. В Києві, Сумах ,Харькові ,Ніколаєві немає зброї, палива, нічого для тероборони. А на західній Україні дужу умні теробронці понаставили блокпостів і мішають і жінкам євакуюватися и зброю, та іншу допомогу постачати на Києв. Чи ві думаєте, що якщо Києів та Харьков впаде, ви встоїте? не треба бути жлобами. Допомогу для всіх присилають, а не тільки для Західної України і вона повинна бути вчасною. Потім буде пізно.
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06.03.2022 17:35
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Какие будут предложения ?
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06.03.2022 17:17 Ответить
Бригади вже сформовані і частково вже висунулись на схід, а блокпости це просто годувальниці для поліції.
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06.03.2022 17:24 Ответить
Меньше ездить личным автотранспортом. Тут 50 км рашка. Бомбят. Оно садится в тачку и едет за хлебом. Потом родню проведать и т. д. Эти 3 км можно пешком пройти или на велике. Не - оно как наркоман заводит тачку и прёт через блок-посты. Делает заторы. В том числе и для военной техники.
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06.03.2022 17:24 Ответить
А потом начинает клепать видосики, что плохие полицейские не дают ему залезть на выделенную полосу...))
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06.03.2022 17:26 Ответить
Питання більше про захід, іноді так канали на митниці забиті, що військова колона не може проїхати по півдня.
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06.03.2022 17:27 Ответить
До чого тут три кілометри? Тобі ж написали - проблема з рухом по трассах.
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06.03.2022 18:08 Ответить
Сижу решаю.. а генштаб нам нафига??
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06.03.2022 17:18 Ответить
Певно поглядають на опу. Хто там керує? Мабуть забули, що запровадили воєнний стан
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06.03.2022 17:36 Ответить
Странно ,что власти об этом нужно говорить…ведь это логично и самособойразумеющееся..
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06.03.2022 17:22 Ответить
власть думает масштабами... иногда упуская важные "мелочи", которые только на месте, вживую можно понять
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06.03.2022 17:35 Ответить
Так просто все - пускай отдадут отдельные трассы под грузоперевозки. Убрать на них все, что мешает свободному передвижению. Можно еще сделать трассу с движением в одну сторону и еще одну с движением в противоположную.
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06.03.2022 17:24 Ответить
Так, розбили артдивізион Д-30 й захопили гаубиці неушкодженими
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06.03.2022 17:27 Ответить
Тут з Юрієм не погоджусь, за рахунок панівництва у повітрі москалі зможуть майже безкарно розтрілювати колони постачання, а в тому хаосі який зараз вирахувати і перекрити логістику майже не можливо , наші вояки добре обізнані з театпрм воєнних дій і довозять все навіть стежками ,да довше але несподівано для супротивника
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06.03.2022 17:26 Ответить
Ні, це обовязково треба зробити. Це ще вчора по доброму просив вчора Арестович. Потім влада буде приймати мери. В Києві, Сумах ,Харькові ,Ніколаєві немає зброї, палива, нічого для тероборони. А на західній Україні дужу умні теробронці понаставили блокпостів і мішають і жінкам євакуюватися и зброю, та іншу допомогу постачати на Києв. Чи ві думаєте, що якщо Києів та Харьков впаде, ви встоїте? не треба бути жлобами. Допомогу для всіх присилають, а не тільки для Західної України і вона повинна бути вчасною. Потім буде пізно.
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06.03.2022 17:35 Ответить
Не тероборонці понаставляли блокпости, а військові адміністрації за вказівкою зверху.
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06.03.2022 17:42 Ответить
Ні, це місцеві. Тероборонці це і є місцева військова адміністрація
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06.03.2022 17:44 Ответить
Військові адміністрації ж не є самоврядними утвореннями, там чітка вертикаль підпорядкування аж до Генштабу. Самодіяльністю ніхто не займається в умовах воєнного стану
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06.03.2022 17:57 Ответить
Займаються ,повір. Зараз туже багато примазуються к ТРО, але офіціально там не числятся. І це неофіційне прохання влади трохи разблокувати дороги. Поки ще по доброму.
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06.03.2022 18:00 Ответить
Саме так - приоритетом для поставок зброї мають бути не Західні області, а ті, що на лінії вогню. Беспека Західних областей нічого не вартуватиме, якщо паде Київ.
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06.03.2022 17:53 Ответить
вже познімали у нас всі блокпости сільські
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06.03.2022 17:31 Ответить
в военное время надо думать и о логистике и о вражеских ДРГ...
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06.03.2022 17:36 Ответить
Вражеские ДРг не так опасны, как то, что нам союзник поставили 8000 тонн помощи, а на восток и Киев попало около 100 тонн помощи. Все остальное осело на Западной Украине. Из-за них мы скоро можем потерять Киев и другие города. Нам помогают, а помощь не доходит. Нельзя так, это не побратски. Нельзя быть жлобами. И в обратную сторону это тоже мешает вывезти женщин и детей. Нужно правильно проверять. Если у тероборонцев есть подозрение , то машину нужно вывезти из ряда на обочину, а не тормозить весь поток.
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06.03.2022 17:48 Ответить
и тем не менее, в своем комменте я не изменю ни слова !
(он не сильно противоречит Вашему)
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06.03.2022 17:55 Ответить
приоритетом для снабжения оружия должны быть не Западные области, а те, что на линии огня. Безопасность Западных областей ничего не будет стоить, если Киев упадет.
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06.03.2022 17:57 Ответить
думаю вооружение не будут переть через эти блок-посты и коридоры или без приоритета в движении... скорее всего тут речь о гуманитарных конвоях...
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06.03.2022 18:03 Ответить
Віз свого молодшого сина(пройшов спецпідготовку) до місця збору і відправки на фронт. 60 км їхали 2 год. Кожне ОТГ виставило свої блокпости. Хлопці працюють справно(відео, допит, звірка відповідей і т.п.) В сина був повний комплект мобілізаційних та ін документів. Не помогло(вони не мають зразків) Назад їхав 3 год.
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06.03.2022 18:10 Ответить
Возможно вы правы
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06.03.2022 17:46 Ответить
коли почнуть стріляти по машинах які їдуть по зустрічній смузі, щоб обійти чергу на блокпостах,
і тих силовиків які їх супроводжують
тоді ситуація покращиться.
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06.03.2022 17:47 Ответить
Це значить , що везуть дуже потрібні речі для ЗСу, тому і їдуть як можуть швидше. Зрадники! Вас самх треба перестреляти!
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06.03.2022 17:53 Ответить
вчора, с. Вороновиця, черга 3 км.
біла шкода каг,яр 0404 полтава. уярить по зустрічній.
спиняємо, в машині він, вона і дитина.
кажемо. лейтенант ЗСУ такиц то, зараз воєнний стан, одна полоса має бути вільною.
по вас можуть стріляти. і ви не кращі тих хто стоїть в черзі. а в черзі 80% харків, донецьк, луганськ, дніпро, полтава.
мужик вилупив очі і мовчав, а та **** що з боку каже.
ВИ НЕЛЮДИ і тикає ФАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
це млять до лейтенанта ЗСУ,ми сповістили в тероборону і їх роз,ї..али по повній.
ось про що я.......
а забезпечення, менти, ЗСУ, швидкі.з опізнавальними написами.
і не неси херню....
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06.03.2022 18:33 Ответить
і ще.
зайди в тікток.
побачиш як менти блатних проводять.
навіть зброєю погрожують
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06.03.2022 18:36 Ответить
Поездом быстрее и экономнее
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06.03.2022 17:55 Ответить
тем более там, где еще свободно передвигаются поезда..
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06.03.2022 17:56 Ответить
Зараз кожне село має за обов'язок поставити блокпост на в'їзді і на виїзді. А так як у нас всі дороги йдуть через такі села, то і маємо те що маємо.
Якось з тими блок-постами треба питання централізовано вирішувати.
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06.03.2022 18:05 Ответить
Не хер заглядывать в паспорта всех проезжающих, тем более людям, не могущим отличить подделку от настоящего. Управление работой блокпоста обязаны взять на себя спецы-контрразведчики. Площадка досмотра подозрительных авто - остальным зеленый свети и вилы в задницу, что бы не забивали магистраль.
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06.03.2022 19:16 Ответить
 
 