Необходимо решить проблему магистралей, которая отнимает у украинских защитников много ресурсов и бесценное время, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Скорость действий на фронте зависит от эффективной работы системы снабжения.
Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ.
"Руководству страны следует наконец-то решить проблему магистралей, которая отнимает у нас много ресурсов и бесценное время. Скорость наших действий на фронте зависит от эффективной работы системы поставки. Но грузооборот очень сильно тормозится большим количеством пропускных пунктов. Основные магистрали должны быть во время войны более быстрыми, потому что мы теряем время на логистику, теряем время на длительное использование транспорта, теряем дорогостоящее топливо.
Власти должны обеспечить скоростное движение от границ в Запорожье, Днепр, Харьков, Киев, потому что большие пробки на магистралях создают проблемы общей мобилизации страны", - написал он.
Это проблема, которая может быть решена только благодаря четким распоряжениям и контролем их выполнения, отметил Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
(он не сильно противоречит Вашему)
і тих силовиків які їх супроводжують
тоді ситуація покращиться.
біла шкода каг,яр 0404 полтава. уярить по зустрічній.
спиняємо, в машині він, вона і дитина.
кажемо. лейтенант ЗСУ такиц то, зараз воєнний стан, одна полоса має бути вільною.
по вас можуть стріляти. і ви не кращі тих хто стоїть в черзі. а в черзі 80% харків, донецьк, луганськ, дніпро, полтава.
мужик вилупив очі і мовчав, а та **** що з боку каже.
ВИ НЕЛЮДИ і тикає ФАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
це млять до лейтенанта ЗСУ,ми сповістили в тероборону і їх роз,ї..али по повній.
ось про що я.......
а забезпечення, менти, ЗСУ, швидкі.з опізнавальними написами.
і не неси херню....
зайди в тікток.
побачиш як менти блатних проводять.
навіть зброєю погрожують
Якось з тими блок-постами треба питання централізовано вирішувати.