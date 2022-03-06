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Новости За рубежом
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Европа (541) импорт (188) нефть (396) США (9352) Блинкен (405)

Европа и США рассматривают возможность отказа от импорта российской нефти, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европа и США рассматривают возможность отказа от импорта российской нефти, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты вместе с союзниками в Европе рассматривают возможность отказаться от импорта российской нефти из-за нападения РФ на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками и рассматриваем скоординированный путь в перспективе запрета импорта российской нефти", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, для введения такой меры необходимо убедиться, что на рынке достаточно нефти.

Белый дом обсуждает запрет импорта российской сырой нефти в США из-за войны РФ против Украины. Проводятся консультации с представителями нефтегазовой отрасли о влиянии такого шага на американских потребителей и глобальные поставки.

Также читайте: Кулеба – Shell: Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?

Президент Байден также допустил введение эмбарго на российскую нефть. "Все возможно", – отметил он, выступая перед журналистами 2 марта.

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Топ комментарии
+23
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06.03.2022 17:25
+16
И долго же Блинкен думал!

"американцы всегда принимают самые лучшие решения, перепробовав до этого все самые дерьмовые!" У.Черчилль
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06.03.2022 17:27
+12
Букви


@Bykvu

·
23 ч



Андрій Парубій на чергуванні у Києві.

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06.03.2022 17:27
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06.03.2022 17:25 Ответить
"Розглядають"??? Вы там совсем ухуели???
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06.03.2022 17:27 Ответить
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У них окуляры разбились вшент, движутся наощупь, на четвереньках, при этом постоянно обнимают пуйло
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06.03.2022 17:30 Ответить
Букви


@Bykvu

·
23 ч



Андрій Парубій на чергуванні у Києві.

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06.03.2022 17:27 Ответить
Я бачила світлину Турчинова у теробороні ,з автоматом,це страшний кривавий пастор!)
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06.03.2022 17:29 Ответить
И долго же Блинкен думал!

"американцы всегда принимают самые лучшие решения, перепробовав до этого все самые дерьмовые!" У.Черчилль
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06.03.2022 17:27 Ответить
Vot eto nado zdelat primerno 37% vsej nefti raska prodajiot v EVropu ,a stati 10% vsego importa jest iz raski.Eto byl solni udar po fasistkoj orde
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06.03.2022 17:28 Ответить
Винницу обстреляли не из преднестровья, а с моря. ракеты прошли над преднистровьем. Молдаване могли бы сейчас жахнуть и отобрать свою землю. Но сцат.
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06.03.2022 17:30 Ответить
Скажіть,будь ласка,тільки в мене гуглкарти заблоковані? Не виходить "масквічам " відіслати фото їхніх звірств.У відгуках тексти друкуються,а фото блокує
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06.03.2022 17:30 Ответить
Експорт нафти це найбільша частина валюти для " не называемого" , не буде продажу нафти і привіт СРСР 2.0
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06.03.2022 17:30 Ответить
США довго запрягають,бо санкціі шкодять також і їм,але будьте впервнені вони зроблять те, що треба.
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06.03.2022 17:31 Ответить
На жаль , вони зроблять не те що треба , а ТЕ ЩО ТРЕБА ЇМ , дві букви але як змінюють зміст фрази ((
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06.03.2022 17:37 Ответить
Пора уже прикрыть эту **** бензоколонк
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06.03.2022 17:31 Ответить
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Серливі, зажрані, рожеві і пухнасті європейці і америкоси, які не хочуть війни, і не хочуть нічого робити. Бізнес поперед всього, гроші поперед всього!
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06.03.2022 17:34 Ответить
Вони цю можливість в мікроскоп розглядають? Чи на світло? Або як в музеї під різними кутами? А може - як мій кіт себе в дзеркалі розглядає?
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06.03.2022 17:40 Ответить
Для "альтернативно обдарованих" там чітко написано - аналізують, чи вистачить нафти на ринку. Чи вони мають нанести удар не по кацапській, а по власній економіці?
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06.03.2022 18:13 Ответить
Задайте собі питання а чого взагалі вони мають щось робити? Що ми самі зробили, починаючи з 1991 року , я вже мовчу з 2014 року , тепер ми тільки повинні дякувати за те що весь світ робить за ради нашої країни .
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06.03.2022 17:44 Ответить
100%, а то деяким весь світ винен, до того ж ШВИДЕНЬКО!
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06.03.2022 18:11 Ответить
"Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей" (с)
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06.03.2022 18:18 Ответить
Ну, тепер кацапи точно почнуть здаватись!
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06.03.2022 18:22 Ответить
 
 