Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в устных слушаниях Международного Суда ООН по обвинениям в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него по делу Украины против Российской Федерации.
Соответствующий указ был опубликован в воскресенье 6 марта на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Делегацию возглавит постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
В состав делегации войдут директор Департамента международного права МИД Оксана Золотарева, чрезвычайный и полномочный посол, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль и заместитель министра экономики Украины и торговый представитель Украины Тарас Качка.
Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России по поводу нарушения РФ Конвенции о предотвращении преступления геноцида.
Слушания будут посвящены поданому Украиной запросу о введении временных мер.
26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Также Украина сразу подала ходатайство о мерах предосторожности, в котором, по сути, просит ТС ООН приказать России остановить ведение войны в Украине.
Украина в своем иске не утверждает, что Кремль в феврале 2022 совершил геноцид украинской нации. Впрочем, Киев упоминает о его потенциальном планировании.
Пожалуйста, подождите...
Путин с Шойгу
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
Таксамо, як і *****!
Геноци́д (від грец. γένος - рiд, плем'я та лат. caedo - вбиваю)
війна - то одне, геноцид - то інше... (геноцид важче доказати...як наприклад Голодомор)
Що наразі відбувається то не геноцид?
головне, хоть з чогось розпочати...та е затягувати на роки
Но только мне кажется, что три человека от страны, которая подверглась нападению, как-то недостаточно.
Перша світова.
28.07.1914
28+7+19+14 = 68
Друга світова.
01.09.1939
1+9+19+39 = 68
Російське вторгнення в Україну
24.02.2022
24+2+20+22 = 68
Скільки зрадників там цього разу?!
27 mins ·
Зараз у нас два головних вороги (окрім, звичайно, росіян): це надмірний оптимізм і його відсутність.
Фронт стабілізувався і пішла максимально щільна заруба за міста, інколи на зустрічних курсах. Харків, де за планом «Б» мали коронувати Януковича як «лєгітімнава прєзидєнта», стоїть під ударами. Стоїть оточений Маріуполь, українці сходили у контратаку і попалили добряче ворожої техніки з начинкою. Загалом на Донбасі іде рубилово на багатьох напрямках, а там, куди не можуть дотягнутися, падають ракети.
На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, Харківщині селяни та армійці полюють на трофеї і здобувають їх. По Запорізькій області їздять туди-сюди ворожі колонни, місцеві їх ганяють та демотивують масовими проукраїнськими мітингами, як у Мелітополі. Така сама ситуація на Херсонщині, у самому Херсоні та Новій Каховці. Під Миколаєвом, Сумами і Черніговом іде плотна рубка, десанта на Одесу так і нема. Обстріляно ракетами Вінницю, Краматорськ, Коростень, Овруч і інші міста.
Битва за Київ триває. Ірпінь і Бучу окупанти рівняють з землею, багато жертв, наші намагаються рятувати людей і роздавати ***** одночасно. Вже другу ракету збито над дитячею лікарнею Охматдит. Бої ідуть також у Гостомелі та Макарові.
Погана новина: війна не закінчиться днями. Окупант втрачає тисячі нікчемних життів, аби розбиватися об стіни великих міст та передмість, і не капітулює, поки ми не перемелемо не 10, а принаймні 50% його особового складу.
Хороша новина: зараз танкові колони і артилерія ворога фактично змагаються за право зайти на вулиці українських міст і згоріти там. Раптового штурму не вийшло, іде одинадцятий день. За цей строк можна було б побудувати фортецю навіть в полі, не те що у Києві чи Харкові. Тероборона, яка з самого початку була фактично ополченням, за дні перетворюється на нормальну резервну армію, з протитанковими і саперними загонами, нормально пристріляною зброєю, координацією та логістикою. А до тероборони, на секунду, записалися вже 100 тисяч українців - це десь 20-25 повноцінних бригад.
Не треба думати, що війна закінчится завтра. Врешті-решт, на нашу землю зайшло більше ста тисяч окупантів. Навіть якби в них були тільки саперні лопатки, їхнє знищення зайняло б багато часу.
Але їхні найкращі сили вже в землі, а ми тільки розганяємось. Ми тільки почали ходити у контрнаступи - а ми, чорт забирай, любимо це робити і вміємо, у нас накопичене таке бажання за роки «режимів тиші». Кожна хвилина працює на нас, ми стаємо сильніші, а Росія слабшає. Вони отримали ***** по всіх напрямках і не виконали жодної з поставлених задач. Ракети і літаки не нескінченні, санкції і відмова білорусів воювати дестабілізують ситуацію у самій Росії, двіж іде на повну, і наша перемога - це лише питання часу.
Закарбуйте у серці кожну ракету, кожну кулю, кожну краплю крові. Закарбуйте, бо ми зараз найсильніша армія Європи і одна з найсильніших у світі. І коли ми відіб'ємось, ми підемо далі і спитаємо з усіх, хто був причетний.
З кожного. Без виключень.
Їбаште, котики. Їбаште, як ви можете.
А можете ви все.
США дали «зеленый свет» странам НАТО, если они решат предоставить истребители Украине, на следующий день после того, как президент Зеленский обратился к членам Конгресса с призывом предоставить их во время субботнего звонка в Zoom.