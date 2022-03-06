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Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в устных слушаниях Международного Суда ООН по обвинениям в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него по делу Украины против Российской Федерации.

Соответствующий указ был опубликован в воскресенье 6 марта на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Делегацию возглавит постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

В состав делегации войдут директор Департамента международного права МИД Оксана Золотарева, чрезвычайный и полномочный посол, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль и заместитель министра экономики Украины и торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России по поводу нарушения РФ Конвенции о предотвращении преступления геноцида.

Слушания будут посвящены поданому Украиной запросу о введении временных мер.

26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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Также Украина сразу подала ходатайство о мерах предосторожности, в котором, по сути, просит ТС ООН приказать России остановить ведение войны в Украине.

Украина в своем иске не утверждает, что Кремль в феврале 2022 совершил геноцид украинской нации. Впрочем, Киев упоминает о его потенциальном планировании.

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Топ комментарии
+7
о! Олена Зеркаль - гарний вибір... вона там як рибка у воді...
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06.03.2022 18:17
+6
Юрій Гудименко

27 mins ·

Зараз у нас два головних вороги (окрім, звичайно, росіян): це надмірний оптимізм і його відсутність.

Фронт стабілізувався і пішла максимально щільна заруба за міста, інколи на зустрічних курсах. Харків, де за планом «Б» мали коронувати Януковича як «лєгітімнава прєзидєнта», стоїть під ударами. Стоїть оточений Маріуполь, українці сходили у контратаку і попалили добряче ворожої техніки з начинкою. Загалом на Донбасі іде рубилово на багатьох напрямках, а там, куди не можуть дотягнутися, падають ракети.

На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, Харківщині селяни та армійці полюють на трофеї і здобувають їх. По Запорізькій області їздять туди-сюди ворожі колонни, місцеві їх ганяють та демотивують масовими проукраїнськими мітингами, як у Мелітополі. Така сама ситуація на Херсонщині, у самому Херсоні та Новій Каховці. Під Миколаєвом, Сумами і Черніговом іде плотна рубка, десанта на Одесу так і нема. Обстріляно ракетами Вінницю, Краматорськ, Коростень, Овруч і інші міста.

Битва за Київ триває. Ірпінь і Бучу окупанти рівняють з землею, багато жертв, наші намагаються рятувати людей і роздавати пизди одночасно. Вже другу ракету збито над дитячею лікарнею Охматдит. Бої ідуть також у Гостомелі та Макарові.

Погана новина: війна не закінчиться днями. Окупант втрачає тисячі нікчемних життів, аби розбиватися об стіни великих міст та передмість, і не капітулює, поки ми не перемелемо не 10, а принаймні 50% його особового складу.

Хороша новина: зараз танкові колони і артилерія ворога фактично змагаються за право зайти на вулиці українських міст і згоріти там. Раптового штурму не вийшло, іде одинадцятий день. За цей строк можна було б побудувати фортецю навіть в полі, не те що у Києві чи Харкові. Тероборона, яка з самого початку була фактично ополченням, за дні перетворюється на нормальну резервну армію, з протитанковими і саперними загонами, нормально пристріляною зброєю, координацією та логістикою. А до тероборони, на секунду, записалися вже 100 тисяч українців - це десь 20-25 повноцінних бригад.

Не треба думати, що війна закінчится завтра. Врешті-решт, на нашу землю зайшло більше ста тисяч окупантів. Навіть якби в них були тільки саперні лопатки, їхнє знищення зайняло б багато часу.

Але їхні найкращі сили вже в землі, а ми тільки розганяємось. Ми тільки почали ходити у контрнаступи - а ми, чорт забирай, любимо це робити і вміємо, у нас накопичене таке бажання за роки «режимів тиші». Кожна хвилина працює на нас, ми стаємо сильніші, а Росія слабшає. Вони отримали пизди по всіх напрямках і не виконали жодної з поставлених задач. Ракети і літаки не нескінченні, санкції і відмова білорусів воювати дестабілізують ситуацію у самій Росії, двіж іде на повну, і наша перемога - це лише питання часу.

Закарбуйте у серці кожну ракету, кожну кулю, кожну краплю крові. Закарбуйте, бо ми зараз найсильніша армія Європи і одна з найсильніших у світі. І коли ми відіб'ємось, ми підемо далі і спитаємо з усіх, хто був причетний.

З кожного. Без виключень.

Їбаште, котики. Їбаште, як ви можете.

А можете ви все.
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06.03.2022 18:47
+4
"Україна у своєму позові не стверджує, що Кремль у лютому 2022 року вчинив геноцид української нації. Утім, Київ згадує про його потенційне планування."- оце поясніть мені будь ласка, що ж ця війна проти України як не геноцид націі?!!
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06.03.2022 18:15
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Правила форума Совет форумчан
Рви жопу, или там будем мы.
Путин с Шойгу

https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
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06.03.2022 18:14 Ответить
Я надеюсь дерьмак там
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06.03.2022 18:28 Ответить
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06.03.2022 18:15 Ответить
В цим центрам можна вірити?!
Таксамо, як і *****!
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06.03.2022 18:42 Ответить
"Україна у своєму позові не стверджує, що Кремль у лютому 2022 року вчинив геноцид української нації. Утім, Київ згадує про його потенційне планування."- оце поясніть мені будь ласка, що ж ця війна проти України як не геноцид націі?!!
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06.03.2022 18:15 Ответить
Сам почитай.
Геноци́д (від грец. γένος - рiд, плем'я та лат. caedo - вбиваю)
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06.03.2022 18:20 Ответить
ну да ,роскажи нам ще про гру "Ледніковий період",там я бачу ти спец.
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06.03.2022 18:24 Ответить
сам ти "воно", воїн ледникового періоду.
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06.03.2022 18:29 Ответить
там так все замуслюкано з тими термінами і поняттями...
війна - то одне, геноцид - то інше... (геноцид важче доказати...як наприклад Голодомор)
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06.03.2022 18:19 Ответить
Не треба робити з простого складне. Геноци́д - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.
Що наразі відбувається то не геноцид?
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06.03.2022 18:23 Ответить
В Харькове салтовку бомбят каждый день. Там нет воинских частей.
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06.03.2022 18:27 Ответить
я висказав свою точку зору...
головне, хоть з чогось розпочати...та е затягувати на роки
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06.03.2022 18:44 Ответить
Зєлєнскій у Мюнхені: " Російська Федерація, це цілий народ і він не може на нас напасти"
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06.03.2022 19:48 Ответить
о! Олена Зеркаль - гарний вибір... вона там як рибка у воді...
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06.03.2022 18:17 Ответить
я би сказала, що акула. "рибка" наводить не ті асоціації
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06.03.2022 18:51 Ответить
ну по суті - так ))
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06.03.2022 19:10 Ответить
Юзіка не взяли? Зволочі! Ну нє, це вже точно геноцид Кварталу-95...
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06.03.2022 19:51 Ответить
Хороший состав! Удачи!
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06.03.2022 18:18 Ответить
все сказано ,читайте.
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06.03.2022 18:25 Ответить
Прочитал уже, поэтому и коммент удалил. ))
Но только мне кажется, что три человека от страны, которая подверглась нападению, как-то недостаточно.
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06.03.2022 18:32 Ответить
не у чисельності справа, а у якості!!!
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06.03.2022 18:52 Ответить
Далеко не завжди, на жаль...
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06.03.2022 19:06 Ответить
завжди. не розмір, а вміння!
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06.03.2022 19:45 Ответить
Вибачте, але Ви в даному випадку секс із політкою та судочинством плутаєте. ))
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06.03.2022 19:49 Ответить
Дивна арифметика...

Перша світова.
28.07.1914
28+7+19+14 = 68

Друга світова.
01.09.1939
1+9+19+39 = 68

Російське вторгнення в Україну
24.02.2022
24+2+20+22 = 68
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06.03.2022 18:37 Ответить
і що це доводить?
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06.03.2022 18:53 Ответить
Ех, коби то знатє̀...
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06.03.2022 19:25 Ответить
Коли я читаю, що воно щось затвердило, стискаю кулаки…
Скільки зрадників там цього разу?!
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06.03.2022 18:44 Ответить
Юрій Гудименко

27 mins ·

Зараз у нас два головних вороги (окрім, звичайно, росіян): це надмірний оптимізм і його відсутність.

Фронт стабілізувався і пішла максимально щільна заруба за міста, інколи на зустрічних курсах. Харків, де за планом «Б» мали коронувати Януковича як «лєгітімнава прєзидєнта», стоїть під ударами. Стоїть оточений Маріуполь, українці сходили у контратаку і попалили добряче ворожої техніки з начинкою. Загалом на Донбасі іде рубилово на багатьох напрямках, а там, куди не можуть дотягнутися, падають ракети.

На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, Харківщині селяни та армійці полюють на трофеї і здобувають їх. По Запорізькій області їздять туди-сюди ворожі колонни, місцеві їх ганяють та демотивують масовими проукраїнськими мітингами, як у Мелітополі. Така сама ситуація на Херсонщині, у самому Херсоні та Новій Каховці. Під Миколаєвом, Сумами і Черніговом іде плотна рубка, десанта на Одесу так і нема. Обстріляно ракетами Вінницю, Краматорськ, Коростень, Овруч і інші міста.

Битва за Київ триває. Ірпінь і Бучу окупанти рівняють з землею, багато жертв, наші намагаються рятувати людей і роздавати ***** одночасно. Вже другу ракету збито над дитячею лікарнею Охматдит. Бої ідуть також у Гостомелі та Макарові.

Погана новина: війна не закінчиться днями. Окупант втрачає тисячі нікчемних життів, аби розбиватися об стіни великих міст та передмість, і не капітулює, поки ми не перемелемо не 10, а принаймні 50% його особового складу.

Хороша новина: зараз танкові колони і артилерія ворога фактично змагаються за право зайти на вулиці українських міст і згоріти там. Раптового штурму не вийшло, іде одинадцятий день. За цей строк можна було б побудувати фортецю навіть в полі, не те що у Києві чи Харкові. Тероборона, яка з самого початку була фактично ополченням, за дні перетворюється на нормальну резервну армію, з протитанковими і саперними загонами, нормально пристріляною зброєю, координацією та логістикою. А до тероборони, на секунду, записалися вже 100 тисяч українців - це десь 20-25 повноцінних бригад.

Не треба думати, що війна закінчится завтра. Врешті-решт, на нашу землю зайшло більше ста тисяч окупантів. Навіть якби в них були тільки саперні лопатки, їхнє знищення зайняло б багато часу.

Але їхні найкращі сили вже в землі, а ми тільки розганяємось. Ми тільки почали ходити у контрнаступи - а ми, чорт забирай, любимо це робити і вміємо, у нас накопичене таке бажання за роки «режимів тиші». Кожна хвилина працює на нас, ми стаємо сильніші, а Росія слабшає. Вони отримали ***** по всіх напрямках і не виконали жодної з поставлених задач. Ракети і літаки не нескінченні, санкції і відмова білорусів воювати дестабілізують ситуацію у самій Росії, двіж іде на повну, і наша перемога - це лише питання часу.

Закарбуйте у серці кожну ракету, кожну кулю, кожну краплю крові. Закарбуйте, бо ми зараз найсильніша армія Європи і одна з найсильніших у світі. І коли ми відіб'ємось, ми підемо далі і спитаємо з усіх, хто був причетний.

З кожного. Без виключень.

Їбаште, котики. Їбаште, як ви можете.

А можете ви все.
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06.03.2022 18:47 Ответить
https://t.me/Sharpreview/9806
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06.03.2022 19:05 Ответить
https://twitter.com/FaceTheNation/status/1500500042678943745?cxt=HHwWgoCy1de17NIpAAAA


США дали «зеленый свет» странам НАТО, если они решат предоставить истребители Украине, на следующий день после того, как президент Зеленский обратился к членам Конгресса с призывом предоставить их во время субботнего звонка в Zoom.
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06.03.2022 19:24 Ответить
Там є проблема. Ті літаки заточені під НАТО. Треба все оте гарне знімати і прикручувати старе.
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06.03.2022 19:44 Ответить
 
 