Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в устных слушаниях Международного Суда ООН по обвинениям в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него по делу Украины против Российской Федерации.

Соответствующий указ был опубликован в воскресенье 6 марта на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Делегацию возглавит постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

В состав делегации войдут директор Департамента международного права МИД Оксана Золотарева, чрезвычайный и полномочный посол, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль и заместитель министра экономики Украины и торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России по поводу нарушения РФ Конвенции о предотвращении преступления геноцида.

Слушания будут посвящены поданому Украиной запросу о введении временных мер.

26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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Также Украина сразу подала ходатайство о мерах предосторожности, в котором, по сути, просит ТС ООН приказать России остановить ведение войны в Украине.

Украина в своем иске не утверждает, что Кремль в феврале 2022 совершил геноцид украинской нации. Впрочем, Киев упоминает о его потенциальном планировании.