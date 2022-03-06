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Украинцы перевели в поддержку ВС Украины через "Дію" уже 100 млн грн, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы перевели в поддержку ВС Украины через "Дію" уже 100 млн грн, - Федоров

Украинцы передали в поддержку Вооруженных сил через приложение "Дія" уже 100 млн грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"100 млн гривен на украинскую армию через "Дію"! Такую сумму собрали благодаря более чем 100 тысячам пользователей программы. Спасибо каждому из вас. Знаем, что можете еще больше. Вместе – к победе!", - написал Федоров.

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Топ комментарии
+10
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06.03.2022 19:45
+4
Украину не разорвать!
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06.03.2022 19:58
+3
Ага щаз
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06.03.2022 19:52
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06.03.2022 19:45 Ответить
Що з цих мільярдів закупили для ВСУ і для самооборони?
Немає ніяких звітів.
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06.03.2022 19:47 Ответить
Ага щаз
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06.03.2022 19:52 Ответить
подоляковских ботов добавилось, так что некоторые деньги ушли на PR
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06.03.2022 19:53 Ответить
не можна давати таку інформацію публічно.Навіть на ЦН повно кацапів,які маскуються під українців, а скільки завербованих мишебратьїв.
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06.03.2022 19:57 Ответить
Не згодна. Нормально було би відзвітувати про закуплені каски, засоби захисту.
А то тільки розказують сквльки мільярдфв назбирали, а мери міст кричать-просять про допомогу.
Люди на місцях дуже багато допомагають, але ресурсу в них зараз не так багато.
Ті ж каски проблематично закупити самій теробороні.
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06.03.2022 20:13 Ответить
180 рублей за 1$ где новость?)))
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06.03.2022 19:51 Ответить
о-го а что будет завтра?
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06.03.2022 20:29 Ответить
Давайте лучше на киллера скинемся..
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06.03.2022 19:53 Ответить
я не можу перерахувати вже тиждень не нараховуються ці кошти від подачі запиту....
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06.03.2022 19:54 Ответить
У меня легко получается. Уже несколько раз заходил в приват24 и мгновенно перечислял.
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06.03.2022 20:05 Ответить
мається на увазі тисячка єПідтримки
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06.03.2022 20:06 Ответить
з першого разу перечислилось
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06.03.2022 20:08 Ответить
ну як до вас не доходить, на картку єПідтримки не нараховуються! Запит і Дії подав лишень тиждень тому, як дізнався, що можна перенаправити на армію!
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06.03.2022 20:10 Ответить
якщо не помиляюсь, я днів 10 чекав....але це було ще до нового року
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06.03.2022 20:50 Ответить
Украину не разорвать!
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06.03.2022 19:58 Ответить
я волонтерам перечисляю....сьогодні трохи закинув на "пекельні машини"))
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06.03.2022 20:09 Ответить
 
 