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Украинцы перевели в поддержку ВС Украины через "Дію" уже 100 млн грн, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинцы передали в поддержку Вооруженных сил через приложение "Дія" уже 100 млн грн.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"100 млн гривен на украинскую армию через "Дію"! Такую сумму собрали благодаря более чем 100 тысячам пользователей программы. Спасибо каждому из вас. Знаем, что можете еще больше. Вместе – к победе!", - написал Федоров.
Топ комментарии
+10 Veter Isinski
показать весь комментарий06.03.2022 19:45
+4 Янковенко Владислав
показать весь комментарий06.03.2022 19:58
+3 Sergey Yatcenuk
показать весь комментарий06.03.2022 19:52
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А то тільки розказують сквльки мільярдфв назбирали, а мери міст кричать-просять про допомогу.
Люди на місцях дуже багато допомагають, але ресурсу в них зараз не так багато.
Ті ж каски проблематично закупити самій теробороні.