РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
31355 посетителей онлайн
Новости Происшествия
35616 118
война (6519) Зеленский (10418) США (9352) Блинкен (407)

Украинские власти имеют план действий в случае, если Зеленский будет убит, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинские власти имеют план действий в случае, если Зеленский будет убит, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у украинцев план "непрерывности власти" на случай, если президент Украины Владимир Зеленский будет убит.

Об этом он сказал в воскресенье в интервью программе CBS "Face the Nation", сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы имеют планы, о которых я не буду говорить или не буду вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует непрерывность правления - тем или иным способом. И я собираюсь остановиться на этом", - сказал Блинкен.

Он также похвалил Зеленского за его лидерство в этой войне.

Также читайте: Зеленский и Джонсон согласовали дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессии РФ

"Лидерство, которое продемонстрировал президент Зеленский, продемонстрировало все правительство, прекрасное, они стали воплощением этого невероятно храброго украинского народа", - сказал Блинкен.

В то же время, он выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин "обречен проиграть".

"Просто выиграть битву - это не выиграть войну. Взять город не означает, что он взял сердца и разум украинского народа", - заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что Украина и ее союзники должны быть готовы к тому, что агрессия будет продолжаться некоторое время.

Госсекретарь США ранее также откровенно говорил о возможности запрета импорта российской нефти, о чем Зеленский попросил Конгресс накануне.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+84
Коротко
У нас всі українці..президенти
показать весь комментарий
06.03.2022 19:58
+47
Україна і є президент. Так працює демократія.
показать весь комментарий
06.03.2022 19:59
+46
Головне щоб ВСУ вистояло,вистояв народ України, а керманичі знайдуться.
показать весь комментарий
06.03.2022 20:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ты идиот? вы сам лижешь вальцману демонстративно.. Зеленский все делает правильно.. Украине сейчас только не хватало борьбы за власть во время войны.. я вообще до войны был против вальцмана, опзж и зеленского.. но сейчас руководство страны менять нельзя..
показать весь комментарий
06.03.2022 20:49 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2022 20:54 Ответить
Реально выпей валерьянки. Сразу полегчает
показать весь комментарий
06.03.2022 22:11 Ответить
это из твоего опыта? пошел ***** со своей валерианкой, боярышником и советами..
показать весь комментарий
06.03.2022 22:31 Ответить
Я не голосовал за Зеленского, но сейчас он президент моей УКРАИНЫ!!!!
показать весь комментарий
06.03.2022 20:31 Ответить
Ніхто того не заперечує, але як скоїться непередбачуване,то багато хто з героїв віддав життя за Україну.І Україна на залишиться без сильного лідера,не треба робити з Зеленського скарбницю націі,всі ми готові віддати своє життя за Україну,зараз війна .
показать весь комментарий
06.03.2022 20:36 Ответить
Ніхто з нього й не робить "скарбницю нації", але у воєнному стані не варто сперечатися за місце лідера. Закінчемо війну й розрулимо хто прав,а хто ні.
показать весь комментарий
06.03.2022 20:49 Ответить
Де ви бачили суперечкі?Не пишіть того що немає. Кожен з нас може загинути, на місце вбитого воїна становиться інший воїн.Якщо загине Зеленський прийде інший лідер,Україну ніхто не здасть,народ не дозволить,ні Зеленському ,нікому! Ось це головне.
показать весь комментарий
06.03.2022 20:53 Ответить
Так чи інакше Зеленський є вже героєм рівня Сагайдачного. І це вже ввійшло в історію, адже весь світ спостерігає. А хйло - стало рівнем Гітлера.
показать весь комментарий
06.03.2022 20:35 Ответить
Для чого тріпати язиком. Блінкін, допомогайте ділом. Закрийте повітряний простір. Надайте Україні ПЗРК, Джевеліни, РПГ, іншу летальну зброю, гуманітарну допомогу.
Ми ж не патякаємо про смерть Байдена. Б'ємо ворога де тільки його бачим.
показать весь комментарий
06.03.2022 20:39 Ответить
***** поддержка я **** , лубче б и ********* не открывали , а дали вооружение ПВО ****** ******
показать весь комментарий
06.03.2022 21:00 Ответить
Петрик вже труси чисті натягнув )
показать весь комментарий
06.03.2022 21:24 Ответить
ага, і Мінськ-4 вже малює
показать весь комментарий
06.03.2022 22:43 Ответить
Василь Діжка Клінічний ідіот
показать весь комментарий
06.03.2022 21:40 Ответить
Твй чоловік постійно в брудних трусах ходить? )))
показать весь комментарий
06.03.2022 21:59 Ответить
у неї нема чоловіка
показать весь комментарий
06.03.2022 22:45 Ответить
У неї ж та штуковина чорна вся )))
показать весь комментарий
06.03.2022 23:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 