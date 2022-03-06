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Новости Война в Украине
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журналистика (1344) Николаевская область (628) потери (1504)

В бою на Николаевщине погиб военный журналист Виктор Дударь. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский военный журналист из Львовщины Виктор Дударь погиб во время боев с российскими захватчиками под Николаевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке журналистка Юлия Постоюк.

"В один из очень сложных дней на работе Виктор Дударь подарил мне шеврон 80-й десантно-штурмовой бригады с девизом "Никто кроме нас". Под этим девизом он жил. Под этим девизом пошел драться за Украину, когда Россия вырвала у нас Крым и Донбасс. С тех пор его военный рюкзак всегда был готов, и, когда Украину 24 февраля разбудили взрывы, сразу отправился на войну, сообщили, что Виктор погиб в бою на Николаевщине.

Виктор, как-то ты сказал, что любви никогда не бывает слишком много. Что жизнь слишком коротка, и поэтому нужно любить так сильно, как можешь, и тоже принимать любовь. В эти дни наша Украина – это сплошная любовь. Любим, заботимся, поддерживаем, заслоняем и защищаем друг друга. Ибо в любви наша сила. И наша любовь, в конечном счете, победит ненависть, движущаяся с востока и желающая нас уничтожить.

Спасибо за все, Герой. Большой честью было работать вместе", – написала журналистка.

В бою на Николаевщине погиб военный журналист Виктор Дударь 01

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Царство небесне Герою!
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06.03.2022 21:01 Ответить
Світла пам'ять , світлій людині 😪😪😪
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06.03.2022 21:01 Ответить
Не стало чийогось сина,брата,батька...Вічна пам*ять Герою.Спи спокійно.
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06.03.2022 21:02 Ответить
Найтяжче пережити ось таки новини..Дякуємо тобі ,воїн Світла,ти віддав саме найдорожче,Людина з великої літери.Низький уклін і вічна шана герою!
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06.03.2022 21:03 Ответить
Вечная память ….
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06.03.2022 21:10 Ответить
Вічна пам"ять герою ! ЯКІ ОЧІ!!!
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06.03.2022 21:11 Ответить
Герої не вмирають!
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06.03.2022 21:38 Ответить
Спочивай з миром!
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06.03.2022 21:42 Ответить
Він був життєрадісним добряком, ...і курив лакі страйк. Невимовна втрата, спи спокійно, Вітторіо....
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06.03.2022 21:46 Ответить
😢✊✌️🇺🇦❤️🇦🇿
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06.03.2022 22:00 Ответить
Упокой,Господи, в Царствии Твоём.
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06.03.2022 22:26 Ответить
Вічна пам'ять!
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06.03.2022 22:47 Ответить
 
 