Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов. ФОТО
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В Харьковском районе военнослужащие уничтожили бензовозы
Вблизи Харькова украинские военнослужащие уничтожили колонну снабжения, которая везла горючее для оккупантов. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ВГА Олег Синегубов, передает Depo.Харьков, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наряду с успехами в воздушном пространстве - есть достижения и сухопутных войск. За сегодня, 6 марта, силами Национальной гвардии Украины и теробороны города Харьков в районе Русской Лозовой уничтожены 4 бензовоза противника с горючим, 3 грузовых автомобиля ГАЗ-66 и взят 1 бронированный автомобиль "Тигр". Наши военные не отступают ни на метр. Только вперед", - написал Синегубов.
Сегодня, 6 марта, в Харькове также сбили два вражеских штурмовика Су-25.
Пожалуйста, подождите...
Микола Княжицький:
Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
У результаті покинули фури і пішки пішли назад.
Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво.
Українці взагалі нікого не пускають.
Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!!
У мене немає слів.
Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!!
Вам не соромно?
Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки?
Літаків? Броніків?
Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
Нехай сумські і чернігівські з ними місцями поміняються!
Це та ж сволота поліціяньска...
3 hrs ·
Працював сьогодні у Києві і трохи, припустимо, північніше, і хочу чесно сказати, що взагалі ***** не розумію, на шо розраховує ворог.
На оточення і блокаду? ****** можна. Ви Київ пробували якось об'їхати взагалі? На мапі бачили? Величезне місто на 3,5 мільйонів осіб плюс десь мільйон в агломерації, широка ріка, відносно мало мостів, немає господства у повітрі, зв'язок буде у будь-якому випадку, бо «старлінк» доїхав. Будь-яке оточення буде прориватися майже миттєво ударами зсередини та ззовні, а логістичні лінії відбудовуватися, бо це столиця і її значення переоцінити неможливо.
Прорив у центр? Ще більше ******. Населення вас, ******, ненавидить і буде ******* чим може від камней до джавелінів, не кажучи вже про АК, які роздавали тупо вантажівками (тут починає грати весела хорватська музика з 90-х). Протитанкових їжаків на вулицях більше ніж звичайних у лісі, блокпости з бетонними блоками виростають щохвилини, і можете мені повірити, що деякі гарячі сюрпризи вже зачекалися на ворога.
Всередині міста є повна колекція сил та засобів для утилізації ворога, від тероборони і поліції до спецури ССО, моральний дух вищий, ніж у богині Калі, всі готові видавати ***** у промислових масштабах, і замість очікуваної ворогом паніки на вулицях панує холодна лють.
Глибока і висока забудова, озброєне населення, тотальне загородження шляхів, вибухові сюрпризи, ******* протитанкове озброєння, нульова толерантність і десять днів на перетворення міста на фортецю - проти ваньок у коробках. Ну *** знає, але мені особисто здається, що і у ваньок, і у коробок шансів не *****. Горіти будуть всі і яскраво, як це часто трапляється із технікою в місті.
Коротше, *** з ними. Якщо, звичайно, вибухом не відірве.