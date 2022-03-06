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Новости Война в Украине
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Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов. ФОТО

В Харьковском районе военнослужащие уничтожили бензовозы

Вблизи Харькова украинские военнослужащие уничтожили колонну снабжения, которая везла горючее для оккупантов. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ВГА Олег Синегубов, передает Depo.Харьков, сообщает Цензор.НЕТ.

Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов 01

Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов 02
"Наряду с успехами в воздушном пространстве - есть достижения и сухопутных войск. За сегодня, 6 марта, силами Национальной гвардии Украины и теробороны города Харьков в районе Русской Лозовой уничтожены 4 бензовоза противника с горючим, 3 грузовых автомобиля ГАЗ-66 и взят 1 бронированный автомобиль "Тигр". Наши военные не отступают ни на метр. Только вперед", - написал Синегубов.

Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов 03

Сегодня, 6 марта, в Харькове также сбили два вражеских штурмовика Су-25.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины ликвидировали командира батальона морской пехоты оккупантов Сафронова. ФОТО

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Топ комментарии
+57
Цензор! это для вас!

Микола Княжицький:
Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
У результаті покинули фури і пішки пішли назад.
Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво.
Українці взагалі нікого не пускають.

Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!!
У мене немає слів.
Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!!
Вам не соромно?
Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки?
Літаків? Броніків?
Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
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06.03.2022 21:44
+32
Я західний кордон в Львівській обл. на легковому авто та на бусику перетинав з 1992 десятки разів і з повною впевненістю можу заявити, що ВСІ ДО ОДНОГО погранці та митники є патентованими негідниками та ворогами українського народу.
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06.03.2022 21:52
+28
Юрій Гудименко

3 hrs ·



Працював сьогодні у Києві і трохи, припустимо, північніше, і хочу чесно сказати, що взагалі ніхуя не розумію, на шо розраховує ворог.

На оточення і блокаду? Охуїти можна. Ви Київ пробували якось об'їхати взагалі? На мапі бачили? Величезне місто на 3,5 мільйонів осіб плюс десь мільйон в агломерації, широка ріка, відносно мало мостів, немає господства у повітрі, зв'язок буде у будь-якому випадку, бо «старлінк» доїхав. Будь-яке оточення буде прориватися майже миттєво ударами зсередини та ззовні, а логістичні лінії відбудовуватися, бо це столиця і її значення переоцінити неможливо.

Прорив у центр? Ще більше охуїти. Населення вас, блядей, ненавидить і буде хуярити чим може від камней до джавелінів, не кажучи вже про АК, які роздавали тупо вантажівками (тут починає грати весела хорватська музика з 90-х). Протитанкових їжаків на вулицях більше ніж звичайних у лісі, блокпости з бетонними блоками виростають щохвилини, і можете мені повірити, що деякі гарячі сюрпризи вже зачекалися на ворога.

Всередині міста є повна колекція сил та засобів для утилізації ворога, від тероборони і поліції до спецури ССО, моральний дух вищий, ніж у богині Калі, всі готові видавати пизди у промислових масштабах, і замість очікуваної ворогом паніки на вулицях панує холодна лють.

Глибока і висока забудова, озброєне населення, тотальне загородження шляхів, вибухові сюрпризи, сучасне протитанкове озброєння, нульова толерантність і десять днів на перетворення міста на фортецю - проти ваньок у коробках. Ну хуй знає, але мені особисто здається, що і у ваньок, і у коробок шансів не дохуя. Горіти будуть всі і яскраво, як це часто трапляється із технікою в місті.

Коротше, хуй з ними. Якщо, звичайно, вибухом не відірве.
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06.03.2022 22:26
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Цензор! это для вас!

Микола Княжицький:
Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
У результаті покинули фури і пішки пішли назад.
Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво.
Українці взагалі нікого не пускають.

Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!!
У мене немає слів.
Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!!
Вам не соромно?
Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки?
Літаків? Броніків?
Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
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06.03.2022 21:44 Ответить
https://www.facebook.com/mykolakn
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06.03.2022 21:45 Ответить
Невже українські прикордонники гальмують? Чи це митники працюють по-старому, за хабарі?
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06.03.2022 21:48 Ответить
Обидві контори є організованими злочинцями карацупами. Це Княжицький просто перший раз це відчув на собі. А недупутати, перетинаючи кордон, ці приниження переносять кожного разу.
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06.03.2022 21:56 Ответить
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06.03.2022 22:01 Ответить
Отправить таможенников на передовую!
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06.03.2022 22:55 Ответить
митників на фронт, хай трохи розімнуться.
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06.03.2022 22:35 Ответить
при чем тут митники это указка сверху твари из ОПы
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06.03.2022 23:19 Ответить
Везли броніки і шоломи. Цьоця на кордоні не хотіла ніяк впускати. За пів години вламали. А багато хто просто дає 100Є і їде. Корупція на кордоні шалена. Колись поляки шманали, а зараз наші.
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06.03.2022 22:37 Ответить
зеленский падло вместе с ермаком мутят саботаж - а сам **** просит больше помощи у НАТО
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06.03.2022 23:18 Ответить
Диверсанты на границе видимо.
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06.03.2022 21:47 Ответить
Взагалі то пану Княжицькому не треба писати до уряду. Він, наскільки я знаю, депутат. Йому досить зателефонувати, піти особисто, чи навіть поїхати туди. Створити депутатську групу і провести розслідування
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06.03.2022 21:49 Ответить
Так і є, але це буде тягнутися тижнями, а в нас війня вже 11 добу, тобто, кожен день гибнуть люди, і я не про орків, тобто, немає часу займатися профанацією, треа діяти, і як найшвидше.
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06.03.2022 22:55 Ответить
Я західний кордон в Львівській обл. на легковому авто та на бусику перетинав з 1992 десятки разів і з повною впевненістю можу заявити, що ВСІ ДО ОДНОГО погранці та митники є патентованими негідниками та ворогами українського народу.
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06.03.2022 21:52 Ответить
Потібно негайно вимагати ротації прикордонників!
Нехай сумські і чернігівські з ними місцями поміняються!
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06.03.2022 22:56 Ответить
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06.03.2022 22:01 Ответить
А це вже - реальний саботаж. Військовий стан уже оголошено. За чим затримка?..
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06.03.2022 22:03 Ответить
Ти ж бачиш що кому військовий а кому фінансовий)
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06.03.2022 22:15 Ответить
Хабар хочуть??? Давайте це задокументуємо!!!
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06.03.2022 22:32 Ответить
наші прикордонники завжди буи ненашими...
Це та ж сволота поліціяньска...
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06.03.2022 22:35 Ответить
Треба до Зе довести цю ганьбу
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06.03.2022 22:40 Ответить
а типа он не знает
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06.03.2022 23:21 Ответить
Воистину-только ВПЕРЁД к ПОБЕДЕ против мирового зла
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06.03.2022 21:45 Ответить
У кацапів настає повна інформаційна *****
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06.03.2022 21:46 Ответить
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06.03.2022 21:47 Ответить
Самі себе висікли, як унтер-офіцерська вдова.
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06.03.2022 21:52 Ответить
Можна кількома словами,що це значить?
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06.03.2022 22:31 Ответить
Чебуренет.
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06.03.2022 22:49 Ответить
красавцы. Так и надо выбивать наливайки. Без топлива, - танки груда железа.
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06.03.2022 21:48 Ответить
плюс удобная мишень ...
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06.03.2022 21:54 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!
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06.03.2022 21:50 Ответить
Юрій Гудименко

3 hrs ·



Працював сьогодні у Києві і трохи, припустимо, північніше, і хочу чесно сказати, що взагалі ***** не розумію, на шо розраховує ворог.

На оточення і блокаду? ****** можна. Ви Київ пробували якось об'їхати взагалі? На мапі бачили? Величезне місто на 3,5 мільйонів осіб плюс десь мільйон в агломерації, широка ріка, відносно мало мостів, немає господства у повітрі, зв'язок буде у будь-якому випадку, бо «старлінк» доїхав. Будь-яке оточення буде прориватися майже миттєво ударами зсередини та ззовні, а логістичні лінії відбудовуватися, бо це столиця і її значення переоцінити неможливо.

Прорив у центр? Ще більше ******. Населення вас, ******, ненавидить і буде ******* чим може від камней до джавелінів, не кажучи вже про АК, які роздавали тупо вантажівками (тут починає грати весела хорватська музика з 90-х). Протитанкових їжаків на вулицях більше ніж звичайних у лісі, блокпости з бетонними блоками виростають щохвилини, і можете мені повірити, що деякі гарячі сюрпризи вже зачекалися на ворога.

Всередині міста є повна колекція сил та засобів для утилізації ворога, від тероборони і поліції до спецури ССО, моральний дух вищий, ніж у богині Калі, всі готові видавати ***** у промислових масштабах, і замість очікуваної ворогом паніки на вулицях панує холодна лють.

Глибока і висока забудова, озброєне населення, тотальне загородження шляхів, вибухові сюрпризи, ******* протитанкове озброєння, нульова толерантність і десять днів на перетворення міста на фортецю - проти ваньок у коробках. Ну *** знає, але мені особисто здається, що і у ваньок, і у коробок шансів не *****. Горіти будуть всі і яскраво, як це часто трапляється із технікою в місті.

Коротше, *** з ними. Якщо, звичайно, вибухом не відірве.
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06.03.2022 22:26 Ответить
Потрібно повним дауном бути, щоб напасти на Україну...Якщо баба проміняла їжу на танк- То яка в них мотивація- померти голодною смерю або швидко втікти?
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06.03.2022 22:36 Ответить
Молодці!!!
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06.03.2022 22:39 Ответить
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ ХАРКОВА!
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06.03.2022 22:28 Ответить
Неплохо-неплохо ..а вернее ХО-РО-ШО...
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06.03.2022 22:28 Ответить
Фото с другой засады. Этих уничтожили в лесопарке.
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06.03.2022 22:29 Ответить
вторая армия в мире!
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06.03.2022 22:35 Ответить
У нас бомжи лучше выглядят
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06.03.2022 22:42 Ответить
А шо за тухлі у першого,чи вже перевівся
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06.03.2022 22:57 Ответить
Цей зліва - реально в гумових чоботах! Я вже таке бачив, але то була окрема нога.
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06.03.2022 23:01 Ответить
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07.03.2022 00:08 Ответить
AVIANOSEC GARI TRUMEN PRIBLIJAETSA K BOSFORU, UTOCHNIAIUTSA DETALI NO ESLI ETO TAK SITUACIA KARDINALNO POMENIAETSA. CNN PODTVERJDAET CHTO UJE ZASHOL V EGEISKOE MORE. V ROSSII ISTERIKA, KIRDIK FLOTU RASHKI.
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06.03.2022 23:22 Ответить
AVIANOSEC UJE V SEVERNOI CHASTI EGEISKOGO MORIA, PODTVERJDAIUT SAMI AMERIKANCI I ETO BESPRECEDENTNOE DEMONSTRACIA SILI V REGIONE. INTRERSNO GDE OSTANOVITSA NO ONA POKRIVAET UJE CHERNOE MORE I NEBO UKRAINI I NE TOLKO.
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06.03.2022 23:48 Ответить
 
 