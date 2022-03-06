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Польское правительство не планирует передавать Украине истребители и не разрешит использование своих аэродромов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польское правительство не планирует передавать Украине истребители и не разрешит использование своих аэродромов

Самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Польша не будет посылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов", - сообщили в офисе премьер-министра Польши.

Отмечается, что власти Польши "оказывают существенную помощь в других сферах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под завалами разбомбленного винницкого аэропорта до сих пор остаются люди

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Топ комментарии
+48
и правильно, все надо делать тихо...
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06.03.2022 21:51
+37
Не пишіть херні. Жодна інша країна так нас не підтримує, як Польща, і якщо у кого і хватить на це духу - то саме у поляків. Тут люди ненавидяь росіян, ненавидять люто. Як ви думаєте, де ці всі біженці з україни? Мільйон з лишнім жінок з дітьми? А у поляків дома, в приватних мешканнях та будинках. Задармо. Забезпечені харчами, одягом і дахом над головою. Сьогодні вночі мої знайомі приймуть ще три родини, 10 чоловік з малими дітьми. Самі запропонували поміч, самі все приготували і чекають, мені треба тільки порозвозити. І літаки будуть, і аеродроми. Тишком нишком, але будуть. Побачите.
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06.03.2022 22:05
+31
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06.03.2022 21:53
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Я вас "умоляю" мадам, заспокойтесь- все в нас буде...Чули таке: мертві бджоли не гудуть... а якшо й гудуть - то дуже дуже тихо...😉
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06.03.2022 23:02 Ответить
А вообще какая то хрень. Растрезвонили на весь мир про эти самолёты в то время как можно было всё сделать по тихому и знать бы никто ничего не знал. Пахнет кацапской агентурой. Кто там первый ******** про самолёты? Боррель? Тварь продажная.
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06.03.2022 21:59 Ответить
DW Лучше бы молчала. Или хотя нет, лучше бы рассказала о немецкой "помощи".
Позорная история с немецкими ракетами
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06.03.2022 22:00 Ответить
DW Німеччину не ганьбить.
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06.03.2022 22:27 Ответить
Було б дивно, якби було інакше...
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06.03.2022 22:38 Ответить
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Я надеюсь что это фейк, сколь можна кормить нас завтраками, такое впечатление что нас хотят разорвать на две части и Польша в этом заинтересована, но не Европа ни кацапы не ожидали такого провостляния украинцев
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06.03.2022 22:00 Ответить
СТОП ПАНІКА!!! Гібридна війна! Поляки сказали що не дадуть, а літаки є ? є. Завтра вони зникнуть і вони їх будуть дуже довго шукати. Хто, коли і як ідуть пошуки нікого не повинно *****. Все добре. Не панікуйте. Час хитрожопих війн !
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06.03.2022 22:02 Ответить
Dokładnie 😎
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06.03.2022 22:03 Ответить
Мне двадцать пять лет и я убила триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам джентльмены, что вы слишком долго прячетесь, за моей спиной? - Людмилу Павличенко цитата из фильма
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06.03.2022 22:02 Ответить
Поменять на F 16 не хотят , угу угу , конечно верю
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06.03.2022 22:02 Ответить
А навчитися на них літати??? ЛПілота вчать роками, а переучують півроку. Прискорено? Зліт - посадка? Як за Сталіна?
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06.03.2022 22:36 Ответить
Про "вчать роками" це звісно ваша гола фантазія, військові літаки мають купу допоміжних систем і простіші в управлінні ніж багато цивільних моделей. На ppl можна вивчитись за 6-9 місяців (включаючи теорію), а польським пілотам можна перевчитись в межах 2-3 місяців.
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06.03.2022 23:01 Ответить
Tak ! Nas tam nie ma ... 😜 🇵🇱
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06.03.2022 22:02 Ответить
Хватит ныть - США никакого отношения не имеет к СУ и не может давать согласие на их передачу. Сушки покупала Польша еще до вхождения в НАТО.

США предоставляет права только на самолеты производства США или самолеты купленные на деньги США это и ослу понятно и именно на использование этих самолетов США дает согласие.
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06.03.2022 22:02 Ответить
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06.03.2022 22:02 Ответить
Узбагойтесь. ИХТАМНЕТ
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06.03.2022 22:03 Ответить
Согласен -ИХТамНеТ ))
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06.03.2022 22:05 Ответить
Ну опередил ведь
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06.03.2022 22:14 Ответить
Есть варик, если бы нам ктот подогнал пару авианесуших групп... у этого ктота их 20. Байден подгони аэродромы!!!
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06.03.2022 22:04 Ответить
мда....может действительно меньше надо трепаться нашим СМИ. Сами предупреждают не обсуждать стратегические позиции,количество и деслакацию наших позиций и тут же трезвонят в эфире про самолеты из НАТО.
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06.03.2022 22:05 Ответить
Та і взагалі патякають багато зайвого. Як, наприклад, той хлопець, що вів репортаж про обстріл Вінницького аеропорту. Ну хто його *** за язика смикав, щоб розповісти про військові бази? Тепер цей обстріл не можна вважати злочином проти мирного населення і той *** що запустив ракету може вивернутися. Чудово, правда? А все тому, що репортера розпирало
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06.03.2022 23:24 Ответить
Не пишіть херні. Жодна інша країна так нас не підтримує, як Польща, і якщо у кого і хватить на це духу - то саме у поляків. Тут люди ненавидяь росіян, ненавидять люто. Як ви думаєте, де ці всі біженці з україни? Мільйон з лишнім жінок з дітьми? А у поляків дома, в приватних мешканнях та будинках. Задармо. Забезпечені харчами, одягом і дахом над головою. Сьогодні вночі мої знайомі приймуть ще три родини, 10 чоловік з малими дітьми. Самі запропонували поміч, самі все приготували і чекають, мені треба тільки порозвозити. І літаки будуть, і аеродроми. Тишком нишком, але будуть. Побачите.
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06.03.2022 22:05 Ответить
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Никто тут не не навидит обычных русских граждан. Не надо брехать. Поляки понимают что обычные граждане не бомбят Украину. Многие русские в Польше помогают беженцам из Украины, и также принимают их в свои дома.
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06.03.2022 22:29 Ответить
> Поляки понимают что обычные граждане не бомбят Украину.

ололо, а кто бомбит? неужели многоликое ***** сидит в каждом самолёте единолично, как многоликий абама срал в расейских падъездах?
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06.03.2022 23:37 Ответить
Прості поляки дійсно підтримують українців, бо вони добре засвоїли уроки історії і пам'ятають все зло яке було від кацапів. А от польська влада? Всі праві партії Європи фінансуються з рашки - Ля Пен, ****** і також ПІС. Тому не дивно що нам не дають літаки!
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07.03.2022 00:03 Ответить
Все просто - зайдет несколько авианосных групп и писта рашке
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06.03.2022 22:05 Ответить
Це треба робити втіхаря. Ніяких публічних підтверджень, тільки спростування. А справа тим часом робиться.
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06.03.2022 22:05 Ответить
поки ,,тихаримуться" аеродромів цілих не залишиться
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06.03.2022 23:26 Ответить
А хто є вам правду скаже
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06.03.2022 22:06 Ответить
Ихтамнет- по польски)))
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06.03.2022 22:06 Ответить
Може й ні, а може й так...
дивимось, як то буде відбуватись насправді...
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06.03.2022 22:06 Ответить
Не треба розміркувати над повідомленнями, які можуть налаштувати українців супроти тих,
хто хоч чимось допомагає Україні.
Польща приймає українців? Надає притулок?
Краще розмірковувати над тим, що знаєш 100 відсотково
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06.03.2022 22:06 Ответить
Зачем вообще орать на весь мир, что кто-то давал нам самолеты или предоставлял аэропорты? До сих пор не доходит, что никто не хочет открыто участвовать в конфликте? Если и помогут тихо, то поблагодарите тихо, а не кричите на весь мир про помощь. То же самое касается беспилотников, топлива, боеприпасов.
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06.03.2022 22:06 Ответить
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тепер все стало на свої місця: польська курва допомагає Україні виключно із власних шкурних інтересів:
-біженці потрібні полякам аби закрити дефіцит низькоквалфікованих кадрів на своєму ринку праці

- біженці принесуть багато сот мільйонні дотації із євробюджету

- ляхи і далі будуть корчити з себе на світовій арені рятівників світу тим самим зможуть виторговувати для себе преференції у ЄС та НАТО...
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06.03.2022 22:07 Ответить
Не чуди. Они, наверное уже миллион беженцев приняли. И в основном это женщины с детьми, которые к рынку труда имеют очень отдаленное отношение.
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06.03.2022 22:32 Ответить
Дайте циганам, вони тихенько їх перенесуть через кордон
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06.03.2022 22:07 Ответить
Добре, хай москалі так вважають))
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06.03.2022 22:08 Ответить
Tochnostj matj istini: Польша не будет ne planirovala посылать свои истребители в Украину ....

nu konecno ne planirovala, a teperj uzhe drugoi denj.
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06.03.2022 22:09 Ответить
Боты паникеры тут как тут - Польша это братская для Украины страна - вата смирись. Как душить медведя, решает США и Великобритания и как они решат, так и будет.
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06.03.2022 22:09 Ответить
Поки ці клоуни будуть вирішувати вся Україна буде просто в руїнах.
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06.03.2022 22:26 Ответить
На всё воля Божья. Терпения нам и смирения. Надо верить в нашу победу.
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06.03.2022 22:33 Ответить
На данным момент нет официальных сведений об отказе Польши поставить истребители Украине. Ссылка в Twitter на Канцелярию премьера Польши - фейк. На официальном сайте премьер-министра Польши такого твита нет, а последний твит датирован 3-м Марта. Первыми фейк об отказе Польши распространили СМИ России. ЦЕНЗОР НЕ РАСПРОСТРАНЯЙ ФЕЙКИ, (буду считать просто невнимательностью,, случайной ошибкой), сначала убедись в правдивости!!!
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06.03.2022 22:11 Ответить
А я як хотів посилання на першоджерело. І нічого не знайшов. Тільки українською.
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06.03.2022 22:16 Ответить
Ну так ольгино то работает.
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06.03.2022 22:22 Ответить
Поляки і так багато роблять, тут сидять наші сім'ї в спокої
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06.03.2022 22:11 Ответить
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06.03.2022 22:12 Ответить
Не варто довіряти на 100% ЗМІ. Навіть нібито поважні ЗМІ брешуть. Приклад: дня 2 тому Вашингтон Пост написав, що Зеленський втік та перебуває у Польші... Не все так просто із ЗМІ, ну а дойче веле, то вже не раз вкидувала брехню...тому такі видання краще не читати. Дуже помітно, хто DW спонсорує...Дужу-дуже багато неправдивої інфи зараз вкидують у ЗМІ.
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06.03.2022 22:24 Ответить
Я писал об этом на ветке ниже, где меня почему-то заспамили...
Увы...
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06.03.2022 22:12 Ответить
Сомневаюсь что это так. Одно дело сказать, другое сделать...
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06.03.2022 22:12 Ответить
Думаю, літаки нам дадуть, але ніхто не визнає офіційну передачу, в шахті знайшли. Чого ви?
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06.03.2022 22:13 Ответить
Полякам респект і уважуха за все
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06.03.2022 22:13 Ответить
Надо было меньше про это *******.
Прежде всего в наших медиа.
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06.03.2022 22:30 Ответить
Що їхні аеродроми не можна нашим використовувати, так це цілком зрозуміло. А про самі літаки чорт зна що. Я не зовсім розумію нах вони взагалі полякам потрібні, коли в них вже є Ф-16.
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06.03.2022 22:15 Ответить
Их там нет?
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06.03.2022 22:16 Ответить
польша не обязана нам передавать свои самолеты, там много составляющих, но то такое, бюрократия , плюс собственная безопастность, но самое главное, там тысячи беженцев, и ни кто не знает что у е9анутого путина в голове, не нужно рефлексировать, просто хорошо подумайте , парашники только и ждут момента , что-бы можно было начать грандиозную войнушку , им в голову вбили что это война не с Украиной а с НАТО , а этим дегенератам уже много не надо, они уже на краю пропасти, и малейший движ со стороны Европы в нашу защиту ( закрытие неба и тд) они воспримут как нападение , именно этого они и ждут . Пока сами справляемся , война без потерь не бывает, НО !!!!! не мы ее развязали , и мы на своей земле, и рвем жопу ***** не по децки , все и все видят , и уж когда совсем будет не в моготу , тогда и появится то, что заставит орков лечь, не нервничаем по пустякам, держим строй , ВСЕ БУДЕТ - УКРАИНО !!!!!!!!!!
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06.03.2022 22:18 Ответить
***** тільки й чекає приводу - шоб привести у дію свій сатанинський план по ядерному терору проти заходу для залякування його політичного керівництва(шляхом завдання "обмеженого" ядерного удару по одному чи кільком великим польським(можливо румунським) містам). До речі - хтось звернув увагу, що держдеп США та МЗС Канади НАСТІЙЛИВО РЕКОМЕНДУВАЛИ своїм громадянам НЕГАЙНО ПОКИНУТИ територію параші? Думаю це може бути пов'язано з можливим ядерним ударом з боку США у відповідь(таким самим типом Я.З. - потужністю 5-7 кілотон)на можливу ядерну авнтюру *****.
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06.03.2022 22:21 Ответить
наверное россия угрожал клин клином выбивают надо было дат и сказат недали как россия
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06.03.2022 22:23 Ответить
А разве их нельзя купить в военторге? ...
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06.03.2022 22:28 Ответить
Израиль капает в уши Байдену.
Израиль единственный военный союзник кремля в этой войне.
Польша делает то, что разрешат в Америке.
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06.03.2022 22:29 Ответить
А хіба не можна купити літак. Гроші ж є, просто сходити в магазин Польщі/Словаччини та купити пару літачків.
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06.03.2022 22:30 Ответить
Короче ,дали самолеты Украине или нет,наукою не доказано. Все.
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06.03.2022 22:30 Ответить
Я думаю поляки так просто на забудуть президентський Ту 154 і не пробачать. Не маю точної інформації, але здається до сих пір уламки літака в росії...
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06.03.2022 22:31 Ответить
Вчора Блінкен з Кулебою не дарма саме на кордоні Польщі зустрічалися. Думаю саме з поляками обговорював план дій.
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06.03.2022 22:34 Ответить
Ну і "друзі" у нас...Ні буя вас 1939 рік не навчив...
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06.03.2022 22:40 Ответить
Бо якщо боятися москалів що вони будуть"проти" і нападуть, то в них вже є такий привід, скільки нам країни НАТО ВЖЕ дализброї. А літаки це така ж сама зброя як снаряди, джавеліни стінгери чи нлав.
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06.03.2022 22:40 Ответить
Спокійно всім-Польща союзник і не забуваймо, що іде війна і в тому числі інформаційна.
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06.03.2022 22:50 Ответить
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Сцикуни
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06.03.2022 22:54 Ответить
СТРАННО…откуда такая перемена решений..ведь разговор шёл ..или опять «пу»напугал..
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06.03.2022 22:59 Ответить
Vam nado avengers stob dali stati,eti aerodromi prikryli ,dumaju i kalibri dolzni sbyvat
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06.03.2022 23:04 Ответить
Начались вбросы. Нас об этом предупреждали. Спокойно! Кому надо - те знают. Мы не при делах и ничего не решаем, поэтому не надо умничать тем самым разводя панику. Мы доверяем ЗСУ? Вот и продолжаем доверять и помагать! К черту детали, *******, ****** и ******* будем сволоту свинособачью ! Нервы в коробочку!

06.03.2022 23:01 Відповісти Видалити
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06.03.2022 23:04 Ответить
Все правильно поляки сделали, нечего об этом пи...ть на весь мир. Все надо делать тайно.
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06.03.2022 23:15 Ответить
Looks like its a fake news
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06.03.2022 23:16 Ответить
сцикуни
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06.03.2022 23:18 Ответить
хоча... може хочуть F18
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06.03.2022 23:20 Ответить
Передайте в Офис Президента чтобы там все заткнулись про боевую авиацию и больше не говорили об этом нигде и никто не делал никаких заявлений. Иначе никто из партнеров не даст нам ни средств ПВО ни боевой авиации. И если Президент с кем-то о чем-то поговорил, передайте что-бы всякие Кулебы не ******* о деталях разговоров на весь мир!
Если ты с Дудой тихонько договорился, то нахер об этом ******* и подставлять его?
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06.03.2022 23:36 Ответить
Говорите громко о войне, гуманитарке, политике, дипломатии и так далее, но заткнитесь и не ******* о деталях военной помощи и сроках поставки.
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06.03.2022 23:39 Ответить
Полякам велика подяка та шана, що вони так сильно нам допомагають
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06.03.2022 23:42 Ответить
В Україні і своїх ще нормально осталось.
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07.03.2022 00:02 Ответить
не зовсім зрозуміла поведінка сусідів...
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07.03.2022 00:09 Ответить
Якщо вже існують технології використання роїв дронів, то чому не використати рой дронів- камікадзе, як аналог ракети земля-повітря? Або застосувати американські ударні дрони з ракетами повітря-повітря. І до речі, а де наші Стріли, та Оси?
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07.03.2022 00:19 Ответить
***** для свого чергового ходу не потрібно жодного дійсного приводу! Рашистські творці паралельної реальності придумають будь-яке виправдання для будь-якого його злочину. І на загострення, зокрема погрозу чи дійсну ядерну атаку, він піде не тоді, коли знайде логічниий привід, а коли побачить дивиденди для себе від такого ходу. Тому, все! Заходу вже час об'являти його абсолютним злом і перехоплювати ініціативу у цій війні.

А Жозеп Борель ніякий не путінський агент, а зовсім навпаки. Просто в нього така риторика, як і в Зеленського,- пряма і безпосередня.
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07.03.2022 00:19 Ответить
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