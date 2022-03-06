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Польское правительство не планирует передавать Украине истребители и не разрешит использование своих аэродромов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Польша не будет посылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов", - сообщили в офисе премьер-министра Польши.
Отмечается, что власти Польши "оказывают существенную помощь в других сферах".
Топ комментарии
+48 Igor Kalyuzhny
показать весь комментарий06.03.2022 21:51
+37 Киянин
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+31 Перехватчик
показать весь комментарий06.03.2022 21:53
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Позорная история с немецкими ракетами
США предоставляет права только на самолеты производства США или самолеты купленные на деньги США это и ослу понятно и именно на использование этих самолетов США дает согласие.
ололо, а кто бомбит? неужели многоликое ***** сидит в каждом самолёте единолично, как многоликий абама срал в расейских падъездах?
дивимось, як то буде відбуватись насправді...
хто хоч чимось допомагає Україні.
Польща приймає українців? Надає притулок?
Краще розмірковувати над тим, що знаєш 100 відсотково
-біженці потрібні полякам аби закрити дефіцит низькоквалфікованих кадрів на своєму ринку праці
- біженці принесуть багато сот мільйонні дотації із євробюджету
- ляхи і далі будуть корчити з себе на світовій арені рятівників світу тим самим зможуть виторговувати для себе преференції у ЄС та НАТО...
не будетne planirovala посылать свои истребители в Украину ....
nu konecno ne planirovala, a teperj uzhe drugoi denj.
Увы...
Прежде всего в наших медиа.
Израиль единственный военный союзник кремля в этой войне.
Польша делает то, что разрешат в Америке.
06.03.2022 23:01 Відповісти Видалити
Если ты с Дудой тихонько договорился, то нахер об этом ******* и подставлять его?
А Жозеп Борель ніякий не путінський агент, а зовсім навпаки. Просто в нього така риторика, як і в Зеленського,- пряма і безпосередня.