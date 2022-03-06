Польское правительство не планирует передавать Украине истребители и не разрешит использование своих аэродромов

Самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Польша не будет посылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов", - сообщили в офисе премьер-министра Польши.

Отмечается, что власти Польши "оказывают существенную помощь в других сферах".

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