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Новости Война в Украине
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С начала российского военного вторжения в Украине убили 38 детей, – омбудсмен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Только за последние сутки в результате обстрелов российских оккупантов в Мариуполе погиб полуторагодовалый мальчик

По состоянию на 12:00 6 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 38 детей и 71 ребенок пострадал. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в своем Телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время, по ее словам, эти данные не окончательны, поскольку установить точную информацию о количестве убитых и раненых жителей города Мариуполя Донецкой области и города Ирпень на Киевщине пока невозможно.

При этом она напомнила несколько последних варварских нападений со стороны российской армии, в которых погибли дети.

Только за последние сутки в результате обстрелов российских оккупантов в Мариуполе погиб полуторагодовалый мальчик.

В городе Буча на Киевщине двое тяжелораненых детей умерли из-за невозможности получить медицинскую помощь.

На выезде из города Ирпень в Киевскую область российские войска открыли огонь по гражданским гражданам при их попытке эвакуироваться из города. По меньшей мере три человека погибли, в том числе двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.

Мальчик, родившийся в городе Харькове 40 дней назад, умер от пневмонии, которой заболел во время многодневного пребывания в бомбоубежище в Харькове.

В результате воздушной атаки врага на город Белая Церковь ракетными ударами повреждены 15 частных домов, где были пожилые люди и дети. Число жертв пока неизвестно.

В направлении Гостомель-Буча-Ирпень в укрытиях находится до 70-ти малышей, есть ранененые. Врачей и волонтеров войска агрессора к детям не допускают.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают грубо нарушать основополагающие права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка. Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины", – написала омбудсмен.

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06.03.2022 22:07 Ответить
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06.03.2022 22:08 Ответить
Фотки блинкину отправьте
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06.03.2022 22:10 Ответить
Пленных, говорите, по законам войны нельзя трогать? А у них не война, а спецоперация. Поэтому за каждого убитого украинского ребенка нужно убивать двух пленных орков, а следующим предлагать звонить куда угодно, чтоб остановили геноцид украинских детей и женщин. Не остановят - валить их по очереди.
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06.03.2022 22:11 Ответить
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06.03.2022 22:14 Ответить
Це біль душі , втрата маленькоі дитини яка хотіла і мала право на життя ! Я вірю в бога але не в церкву і за це я ніколи не прощу всіх співучасників. Бо на сердці коли бачу ….
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06.03.2022 22:22 Ответить
Смерть рашиським варварам ,вам паскуди ніколи не буде прощеня за вбивство дітей,за кров ,за сльози ,за біду яку ви принесли будьте випрокляті рашиські виродки і мовчазна російська бидломаса.
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06.03.2022 22:25 Ответить
 
 