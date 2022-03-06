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Оккупанты сбрасывают на позиции маяки для наведения артиллерии, их нужно уничтожать. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты с помощью беспилотников сбрасывают маяки для нанесения воздушных ударов. В случае их обнаружения – немедленно уничтожать.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Региональное управление Сил ТрО "Север"
"Просим распространить информацию. Российские оккупанты с помощью БПЛА сбрасывают такие устройства на позиции украинских защитников и на объекты критической инфраструктуры. Это маяки наведения артиллерии врага. Одержим нашу победу вместе", - говорится в сообщении.
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