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Новости Война в Украине
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беспилотник (602) корректировка (1)

Оккупанты сбрасывают на позиции маяки для наведения артиллерии, их нужно уничтожать. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты с помощью беспилотников сбрасывают маяки для нанесения воздушных ударов. В случае их обнаружения – немедленно уничтожать.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Региональное управление Сил ТрО "Север"

"Просим распространить информацию. Российские оккупанты с помощью БПЛА сбрасывают такие устройства на позиции украинских защитников и на объекты критической инфраструктуры. Это маяки наведения артиллерии врага. Одержим нашу победу вместе", - говорится в сообщении.

Оккупанты сбрасывают на позиции маяки для наведения артиллерии, их нужно уничтожать 01

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Топ комментарии
+33
Вате их перекидывать ,пусть валят друг друга ...
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06.03.2022 22:34
+18
Отвезти их в Воронеж , там уже заждались
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06.03.2022 22:36
+10
Віднесіть до церкви московського патріархату
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06.03.2022 22:50
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Вате их перекидывать ,пусть валят друг друга ...
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06.03.2022 22:34 Ответить
100%
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06.03.2022 22:50 Ответить
...а их нельзя обратно скинуть на их позиции...
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06.03.2022 22:35 Ответить
Віднесіть до церкви московського патріархату
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06.03.2022 22:50 Ответить
якщо не замінований то закинути на якийсь пустир або назад до орків
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06.03.2022 22:36 Ответить
Отвезти их в Воронеж , там уже заждались
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06.03.2022 22:36 Ответить
та прикопать просто.желательно вместе с кацапом
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06.03.2022 22:39 Ответить
Kto znajet, oni svetitsia ili signal dajot - ili eto chto to na podobije ....
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06.03.2022 22:48 Ответить
Краще розкидати по полях, хай думають що працюють по цілях, витрачають БК.
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06.03.2022 22:51 Ответить
а как ты их заметишь в траве или земле например в ямках - и так похоже типа мусор валяется от поломанной игрушки
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06.03.2022 23:10 Ответить
AVIANOSEC GARI TRUMEN PRIBLIJAETSA K BOSFORU, UTOCHNIAIUTSA DETALI NO ESLI ETO TAK SITUACIA KARDINALNO POMENIAETSA. CNN PODTVERJDAET CHTO UJE ZASHOL V EGEISKOE MORE. V ROSSII ISTERIKA NO UVEREN OBOSRUTSA.
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06.03.2022 23:20 Ответить
Американцы не хотят начинать 3 мировую войну. А параша хочет втянуть НАТО. Им плевать на народ, а сами в бункерах пересидят.
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06.03.2022 23:40 Ответить
В России должна быть постоянная истерика. Это значит, всё хорошо.
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07.03.2022 00:04 Ответить
AVIANOSEC UJE V SEVERNOI CHASTI EGEISKOGO MORIA, PODTVERJDAIUT SAMI AMERIKANCI I ETO BESPRECEDENTNOE DEMONSTRACIA SILI V REGIONE. INTRERSNO GDE OSTANOVITSA NO ONA POKRIVAET UJE CHERNOE MORE I NEBO UKRAINI I NE TOLKO.
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06.03.2022 23:46 Ответить
 
 