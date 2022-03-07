11 день войны: в СНБО показали карту мест, временно контролируемых РФ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики вместо многодневного блицкрига получили мощное сопротивление Украины, поэтому временно контролируют только дороги и некоторые населенные пункты
Как сообщает центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram, информирует Цензор.НЕТ, российские оккупанты не контролируют территории – вместо этого они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты.
"Представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber Policy карта отображает наиболее актуальную и корректную информацию – без манипуляций относительно территории".
Нейтан Русер – эксперт, анализирующий спутниковые данные и открытые данные в Австралийском институте стратегической политики (ASPI).
Топ комментарии
+34 Павло ШОвте
показать весь комментарий07.03.2022 00:16
+31 Павло ШОвте
показать весь комментарий07.03.2022 00:15
+19 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий07.03.2022 00:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
По дорогам домой тикать быстрее
Якщо наші управлінці не дадуть заднього, типу безпекових гарантій поза НАТО і т д
Я не розумію на що сподівалися орки плануючи свій сраний бліцкриг за 2 дні. Чи взагалі там було хоч яке планування, сам наступ схожий на "наліт молдаван на водокачку".
п.с. недавно в споре с ботом заткнул его одним вопросом.
Почему, если тут нацисты, хунта, все под гнетом, то везде их ******, выходят на массовые митинги по всей стране прямо на танки, рейтинг президента достиг 90% а был в районе 50%?
заткнулся и больше не пукал
А малі країни Балтії живуть собі спокійно біля Росії, качають свою політику- ТОМУ ЩО ВОНИ У НАТО.
ато посмотришь на другие карты, как будто реально кучу территорий уже контролируют.
но это же совсем не так.
Він мавпує все -дати, приурочення, методи. Про це говорять вже всі аналітиуи в світі. Вони просто в шоці від схожості - Гітлер воскрес із пекла!
І так само, як Гітлер не слухав своїх генералів (до речі -багато талановитих, взяти того ж Роммеля, який з меншим військом роки ганяв англійців і американців у Північній Африці), так само він не хоче нічого чути.
Але це мавпування змавпує і кінець.
Сколько кв. м занятой территории на одного орка приходиться.
Или наоборот
Почто, о Господи, моленья отвергаешь?
Столетьями опять, опять, опять
На старость разум у тиранов отнимаешь,
Но не способность воевать?
Дуреют с жиру и наглеют властны урки.
Желая зреть ристалище смертей
Сопливых срочников, любуются придурки,
Как косит смерть полудетей!
Кишки разорваны, кровища, стоны дики,
Убита мать, разрушен отчий кров…
Тирану - радость: "Зрите все, что мы велики,
В крови умытые врагов!"
Вонми, о Господи! Дни страшные настали -
Подъяты ядерны мечи!
Пусть русский фюрер, как его учитель Сталин,
Подохнет в лужице мочи!