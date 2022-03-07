11 день войны: в СНБО показали карту мест, временно контролируемых РФ. ФОТО

Российские захватчики вместо многодневного блицкрига получили мощное сопротивление Украины, поэтому временно контролируют только дороги и некоторые населенные пункты

Как сообщает центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram, информирует Цензор.НЕТ, российские оккупанты не контролируют территории – вместо этого они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты.

"Представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber ​​Policy карта отображает наиболее актуальную и корректную информацию – без манипуляций относительно территории".

Нейтан Русер – эксперт, анализирующий спутниковые данные и открытые данные в Австралийском институте стратегической политики (ASPI).

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