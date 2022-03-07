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11 день войны: в СНБО показали карту мест, временно контролируемых РФ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики вместо многодневного блицкрига получили мощное сопротивление Украины, поэтому временно контролируют только дороги и некоторые населенные пункты

Как сообщает центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram, информирует Цензор.НЕТ, российские  оккупанты не контролируют территории – вместо этого они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты.

"Представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber ​​Policy карта отображает наиболее актуальную и корректную информацию – без манипуляций относительно территории".

Нейтан Русер – эксперт, анализирующий спутниковые данные и открытые данные в Австралийском институте стратегической политики (ASPI).

11 день войны: в СНБО показали карту мест, временно контролируемых РФ 01

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
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07.03.2022 00:16
+31
Наиболее боеспособные части армии РФ "разгромлены" - глава штаба обороны Британии Тони Радакин
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07.03.2022 00:15
+19
ТРЕБА ВЖЕ ПОЧИНАТИ ЦІ ЩУПАЛЬЦІ ВІДРУБУВАТИ...
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07.03.2022 00:19
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Наиболее боеспособные части армии РФ "разгромлены" - глава штаба обороны Британии Тони Радакин
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07.03.2022 00:15 Ответить
ТРЕБА ВЖЕ ПОЧИНАТИ ЦІ ЩУПАЛЬЦІ ВІДРУБУВАТИ...
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07.03.2022 00:19 Ответить
Molodec, Valerij. Ja tež podumav, - te krasnye šnurki treba otsekati po ix seredine i dalee, kak tut odin komentator postojanno pišet "KRATKO"...
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07.03.2022 10:45 Ответить
дай Боже, що англієць не бреше. Хоча... Брити за природою НЕНАВИДЯТЬ брехню як ніхто у світі!
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07.03.2022 02:10 Ответить
Територии страшно контролировать.
По дорогам домой тикать быстрее
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07.03.2022 00:15 Ответить
Тут здохнуть- втекти їм ніхто не дасть.
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07.03.2022 00:17 Ответить
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07.03.2022 00:16 Ответить
так і буде
Якщо наші управлінці не дадуть заднього, типу безпекових гарантій поза НАТО і т д
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07.03.2022 01:34 Ответить
*****! На що розраховують ці одічалиє, які лізуть до нас, наче таргани? Ми ж їх зубами будемо гризти, та голими руками рвати на шматки!!!
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07.03.2022 00:17 Ответить
Вже ні на що. І сцяться у ві сні від жаху.
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07.03.2022 00:18 Ответить
кричать-урааа! За )(уйла и роттенбергов!
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07.03.2022 00:24 Ответить
Но контролировали почти все населённые пункты, а не только те, которые расположены на главных магистралях
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07.03.2022 00:22 Ответить
Не правда. Німці мали свої адиюмінфстраіціі в кожному місті і містечку. Вони мали військову жандармерію і.т.д. Коротше, вони утримували території адміністративно.
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07.03.2022 00:35 Ответить
РФ з маленькою Чечнею воювало 15 років. При тому що в Чечні не було ні танків, ні авіації, ні світової підтримки. І отримало перемогу лише через підкуп місцевих еліт.
Я не розумію на що сподівалися орки плануючи свій сраний бліцкриг за 2 дні. Чи взагалі там було хоч яке планування, сам наступ схожий на "наліт молдаван на водокачку".
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07.03.2022 00:22 Ответить
похоже, хоть и звучит как бред, что они действительно были уверены , что их ждут...

п.с. недавно в споре с ботом заткнул его одним вопросом.

Почему, если тут нацисты, хунта, все под гнетом, то везде их ******, выходят на массовые митинги по всей стране прямо на танки, рейтинг президента достиг 90% а был в районе 50%?

заткнулся и больше не пукал
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07.03.2022 00:31 Ответить
Відносно підкупу місцевих еліт. Представники Офісу Президента сильно зараз рекламують українцям варіант Будапештського меморандуму-2. Навіть головна пропагандистка України Мосейчук запропонувала знову нейтральний статус як варіант утихомирення росії. І тут багато хто забув, що саме нейтральний статус посприяв окупації Криму з Донбасом, саме нейтральний колись статус привів до того, що зараз в Україні повномасштабна війна.
А малі країни Балтії живуть собі спокійно біля Росії, качають свою політику- ТОМУ ЩО ВОНИ У НАТО.
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07.03.2022 02:45 Ответить
Московія завжди купляла укр чи єврп еліти і лише таким чином просуває свої інтереси за поребриком
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07.03.2022 07:52 Ответить
А с дорог они и слезть не могут. А кто пробует - сразу на пузо в грязь, и пешком на скотоматушку…
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07.03.2022 00:23 Ответить
наконец то начали показывать карты с реальным контролем ************. хоть на 11й день.
ато посмотришь на другие карты, как будто реально кучу территорий уже контролируют.
но это же совсем не так.
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07.03.2022 00:23 Ответить
Путін=Гітлер.
Він мавпує все -дати, приурочення, методи. Про це говорять вже всі аналітиуи в світі. Вони просто в шоці від схожості - Гітлер воскрес із пекла!
І так само, як Гітлер не слухав своїх генералів (до речі -багато талановитих, взяти того ж Роммеля, який з меншим військом роки ганяв англійців і американців у Північній Африці), так само він не хоче нічого чути.
Але це мавпування змавпує і кінець.
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07.03.2022 00:26 Ответить
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07.03.2022 00:30 Ответить
Змініть картинку на цю. Тут хоч і калічно, але позначені міста.
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07.03.2022 00:33 Ответить
ЛЮДИ, ЖИТЕЛІ СІЛ ТА МІСТЕЧОК! ТРАВІТЬ ЦИХ ОРКІВ, ПІДСИПАЙТЕ ЇМ У ЇЖУ КРИСЯЧУ ОТРУТУ, ЗАСОБИ ВІД КОЛОРАДСЬКИХ ЖУКІВ, ВІД СОРНЯКІВ. ПРИГОЩАЙТЕ "ОСВОБОДІТЕЛЕЙ" САМОГОНКОЮ З ВІДПОВІДНИМИ ПРИСАДКАМИ...
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07.03.2022 00:33 Ответить
План был простой и четкий. "Зайдем, а дальше по обстановке." Зашли. Обстановка фуевая. Чо делать - нипанятна. Очень ссыкотно, стоим, шмаляем на каждый шорох. От безнадеги начали лупить по мирняку - вдруг запаникуют. Не паникуют, обещают зубами грызть. Стало еще ссыкотнее. Тринадцатый день стал вообще пугать нипадкццки. Мама, забери меня домой.
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07.03.2022 00:39 Ответить
Никаких шансов. Как Моська на Слона. В самую пору открывать второе партизанское сопротивление.
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07.03.2022 00:47 Ответить
Метастазы рузьке мира. Надо вырезать.
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07.03.2022 01:00 Ответить
Треба систематично швидко знищувати паразитів усіма доступними засобами. Не допустити геноциду запланованого здурівшим фюрером Путіним.
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07.03.2022 01:12 Ответить
выглядит ужасно....
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07.03.2022 01:13 Ответить
Интересно посчитать.
Сколько кв. м занятой территории на одного орка приходиться.
Или наоборот
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07.03.2022 01:30 Ответить
моторошно, наче хижий звір вструмив свої кігті у нашу Неню й завдає кривавих ран ((
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07.03.2022 02:05 Ответить
Очень похоже на опухоль с метастазами
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07.03.2022 02:20 Ответить
они сами своей пропаганде поверили,вот и результат
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07.03.2022 04:50 Ответить
Молитва

Почто, о Господи, моленья отвергаешь?

Столетьями опять, опять, опять

На старость разум у тиранов отнимаешь,

Но не способность воевать?

Дуреют с жиру и наглеют властны урки.

Желая зреть ристалище смертей

Сопливых срочников, любуются придурки,

Как косит смерть полудетей!

Кишки разорваны, кровища, стоны дики,

Убита мать, разрушен отчий кров…

Тирану - радость: "Зрите все, что мы велики,

В крови умытые врагов!"

Вонми, о Господи! Дни страшные настали -

Подъяты ядерны мечи!

Пусть русский фюрер, как его учитель Сталин,

Подохнет в лужице мочи!
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07.03.2022 08:06 Ответить
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07.03.2022 09:17 Ответить
 
 