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Новости Война в Украине
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агрессия (780) Лукашенко (2117)

Нас просто хотят затолкать в войну в Украине. Мы будем умирать на нашей земле, – Лукашенко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Самопровозглашенный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что некоторые силы хотят затолкать Беларусь в войну с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм Пул первого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко попросил у Путина оружие, в том числе зенитно-ракетный комплекс С-400

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Топ комментарии
+43
Білоруси? Нема такої нації. Померла. Тихо-тихо. Але спочатку їй відібрало мову.
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07.03.2022 04:20
+34
Атыыы крыса хитрожопая
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07.03.2022 03:55
+30
Между двух огней подскакивает хитросделанный Бульбофюрер, и денег взять и кристально девственным остаться, и так с далёкого 1994 года марафонит
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07.03.2022 03:56
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Атыыы крыса хитрожопая
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07.03.2022 03:55 Ответить
Почему к тебе ублюдку завозят ракеты . почему с твоей земли стреляют и убивают народ Украины .
Те не президент а марионетка ***** . Жалко Беллорусов адекватных которые за Украину и сидят в растерянности не знают что делать а духа нет у них подняться выкинуть луку и оккупантов со своей земли . Цветочники одним словом . Есть друзья в Минске постоянно мониторят - неделю назад Лука хотел отправить свою колонну бо ***** его душил и толку как не пугал и заставлял нихрена .
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07.03.2022 06:33 Ответить
если Лукашенко введет свои войска - мы их разобьем и зайдет на территорию Беларуси!

мы убьем луку!

россия ему не поможет, потому что все российские войска расположены на территории Украины.
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07.03.2022 03:56 Ответить
так, ми Румуни, саме такі.
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07.03.2022 09:10 Ответить
Не знаю чому, я в Україні і навіть не маю закордонного паспорта, а прапорець вліпили чеський.
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07.03.2022 09:15 Ответить
закордонний паспорт- не впливає на IP-адрес.
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07.03.2022 09:26 Ответить
Между двух огней подскакивает хитросделанный Бульбофюрер, и денег взять и кристально девственным остаться, и так с далёкого 1994 года марафонит
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07.03.2022 03:56 Ответить
эту падлу лукашенка . ***** в очко марафонит уже 20 лет . он эту гниду даже не спрашивал . можно ли с белорусии бомбить наши города и запускать ракеты . такого государства как беларусь НЕТ . а все варняканье под*****вника лукашенка не стоит выеденного яйца ---- под*****вник изображает из себя президента . а ***** изображает что это так на самом деле . чтобы вместе с сев. кореей в оон ***** отлизывали
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07.03.2022 05:58 Ответить
Троянский конь. Свали уже, оставь беларуский народ в покое
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07.03.2022 03:57 Ответить
Білоруси? Нема такої нації. Померла. Тихо-тихо. Але спочатку їй відібрало мову.
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07.03.2022 04:20 Ответить
Жаль, а були ж колись білоруські партизани! Зараз би їм "роботи" по неляканій там русні.
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07.03.2022 07:47 Ответить
білоруські партизани? Були, але в книгарнях у відділі: "казки народів світу".
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07.03.2022 09:15 Ответить
Хитрец-мудрец. И на Польшу еще так гонит, так гонит - аж пыль столбом. Доказывает пуйлу нужность своих войск именно в Беларуси.
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07.03.2022 03:58 Ответить
Каарочи, бульбодурак, не мельтеши, разбирайся с пыней, он же тебя затолкал в войну, а ты, как та давалка, ему подмахнул.
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07.03.2022 03:58 Ответить
я бы на месте путина чем поскорее сворачивал бы эту войну.

чем дальше -тем будет больше санкций, тем больше население в россии будет беднеть.

а дальше - русский голодный бунт, бессмысленный и беспощадный.

но путин дурак.
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07.03.2022 03:59 Ответить
Я бы на месте путлера совсем не развязывала войну,и не убивала бы мирное население.
путлер не дурак,он изверг,подонок ,фашист,убийца.
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07.03.2022 04:01 Ответить
от справедливого суда это его уже не спасет.) Помочь ему может только пуля или ампула с цианидом.
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07.03.2022 07:38 Ответить
Они говорят, ничего у нас уже бывало плохо, переживем, а вот Европа, от своих санкций против нас совсем захиреет. Там если только Великим постом на колодезной воде, разум начнет оживать.
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07.03.2022 08:56 Ответить
Лживая тварь
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07.03.2022 04:00 Ответить
енто лживая тварь и летучая брысь
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07.03.2022 04:21 Ответить
Вірити Лукашенку на слово не варто.
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07.03.2022 04:02 Ответить
Що б ти там не ******, таракан, як би не включав дурачка і не намагався відмазатись- тебе все одно чекає Гаага за те що ти вже зробив Україні
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07.03.2022 04:05 Ответить
Крыса ищет лазейку , потому что путлер не смог взять Украину. Но эта падла ответит за обстрелы Украины со своей территории, старый козел попал конкретно, путлер уже клялся Макарону ,что обстрелов с территории россии крылатыми ракетами не было,т.е он конкретно подставил бульбофюрера.придется отвечать рядом с кремлевским карликом, не выкрутится
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07.03.2022 04:06 Ответить
разгадал а на чем гадал?
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07.03.2022 04:12 Ответить
Ти вже у війні, дурень, з твоєї землі атакували Україну! Цього разу не зіскочиш бульбафюрер!
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07.03.2022 04:23 Ответить
мразь, животное, молись чеб Белоруссы не восстали. тебе ***** со всех сторон )))
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07.03.2022 04:23 Ответить
Ну ось вам і ідіот. у всій красі. А тиждень назад вже воював на картах, до 6 березня буде все пучком. А тут "Ани"хотели расшатать - ми туда ани сюда. И ми не успеем вас защитить, женщини.
Ось такі у фурерка союзнички, А знакове визначення тупості Луки - марафонить. А хотів з канделябрами біля фурерка ходити і одночасно гооршок носити.
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07.03.2022 04:30 Ответить
Коротко
..
Драник вусатий вже давно замараний у лайні.
І висіти йому поряд з ******.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 04:31 Ответить
ще коротше: ліпи і далі картинки із ерефії- в цьому ти профі.
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07.03.2022 09:21 Ответить
Повія з вусами і яйцями. Свою дупу підставляє тому у кого грубший і довший
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07.03.2022 04:40 Ответить
Зі всіх цих щурів, найбільшу…»повагу» викликає Жиріновський))) -класика жанру. Браво!
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07.03.2022 04:49 Ответить
Луку будуть захищати одні пркормлені мєнти і то до певної міри.
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07.03.2022 04:50 Ответить
Вусатий тарган, заглохни вже.

Ти у війні і більше відпетляти не вийде. То раніше в тебе ці маневри виходили.

А тепер на твоїх руках і на руках твоїх притирків, які називаються армією рб та населенням - смерті українців. І вам цього не відмитися.

Те, що притирки в погонах відмовляються йти в бій, то зовсім не від їхньої самосвідомості, а від страху, бо вони бачать, на що наші Захисники перетворюють москальню.

Твоя черга прийде. Думаю, що подохнеш не добре.
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07.03.2022 05:00 Ответить
Vedana, eto zhe needelju nazad bila novostj, teperj eto uzhe vsio istorija - vipili nechokajas za srashku da druzbu s kacapami, vot i vsi - posmotri, tam stakani jestj i poverj, soderzhimoje vipili.
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07.03.2022 09:47 Ответить
Стидаюсь запитати - які ж це такі сили намагаються, а чи не жага до вилизування та вислужування перед путлером задля задоволення особистих забаганок. Про народ мовчав би.
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07.03.2022 05:14 Ответить
***** гнойный. Предоставил территорию - это приговор. Прощения - НЕТ. Не отмоешься.
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07.03.2022 05:19 Ответить
Лукашескустан,це ворог ніякої пощади гнидам.
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07.03.2022 05:23 Ответить
На нашей земле!? *********** иди подскажи, чтобы каждый сидел в своей стране, а то оно нездравое рейх развивает.
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07.03.2022 05:37 Ответить
Мій недавній коментар;

- Они хотят нас затолкать. Толкают, сил уже нет сопротивляться. Вот затолкали нам российскую армию. Танки, пушки. А вдруг затолкнут ещё и не туда? В смысле - туда...

03.03.2022 16:18
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07.03.2022 05:45 Ответить
гы гы. а неделю назал рассказывал. что война в Украине на пару часов. начало доходить. а по теме-он уже в войне. хай не бреше.
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07.03.2022 06:02 Ответить
Доверия усатому нет. Уже врал, что ни один рассеянен с оружием не перересечет границу с Украиной с территории Белоруссии.
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07.03.2022 06:18 Ответить
Старая усатая шлюха пытается пропетлять и спрыгнуть. Вот если бы украинская армия разбежалась, то этот урод ехал бы на первом танке и флагом размахивал, а так... Будет отсиживаться в кустах и делать вид, что я не я и хата не моя. На карте, которую комментирует этот урод, есть интересная деталь - стрелочка, нарисованная в сторону Приднестровья. Прокол или предательство?
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07.03.2022 06:25 Ответить
Ну и Хитёр Бобёр!
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07.03.2022 06:39 Ответить
Ваше кредо-- "Подождем ,твою мать"
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07.03.2022 06:49 Ответить
Да кто на тебя нападает, придурок уссатый?
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07.03.2022 06:53 Ответить
Сказав Лукашенко і .і.банув в спину кацапам ? Ніт
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07.03.2022 06:53 Ответить
Ну до Ердогана йому як до неба рачки.
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07.03.2022 07:49 Ответить
Да сдохни,падло усатое.
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07.03.2022 07:19 Ответить
Що воно меле , риторика старої пришилепкуватої
баби .
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07.03.2022 07:56 Ответить
после войны этого усатого должны убрать в любом случае. строить из себя миротворца не получиться когда с твоей страны летят ракеты и самолеты убивающие гражданских
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07.03.2022 08:16 Ответить
т.е. если он доживет до конца
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07.03.2022 08:16 Ответить
разгадун фейков , по справке просто долбо@б .
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07.03.2022 08:32 Ответить
а твої омонівці, які воюють в Бучі та Ірпені? Не враховується?
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07.03.2022 08:48 Ответить
Предатель поганый петлять начинаешь? Ты уже попал падло. Ты пособник рашистов, и за свое ответишь.
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07.03.2022 08:55 Ответить
Ах який ж "мудрий" таракан !
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07.03.2022 08:59 Ответить
Жалкая попытка показать всем что он тут не при делах. Уже понял что путлер попал уже конкретно , и ему кердык однозначно -это лишь вопрос времени. Поэтому и хочет отмежеваться от него. Но поздно. Пойдет под суд вместе с ним. Если доживет до суда....
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07.03.2022 09:06 Ответить
Бульбофюрер помирати збирається? Це добре. Не те влізай, бо вб'є 💀
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07.03.2022 09:08 Ответить
А завтра скажет что Украина это исконно наши словьянские земли, и будем их защищать ценой нашей жизни
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07.03.2022 09:34 Ответить
Tak eto zhe pochti nedeljnaja novostj, net vestj, tak kak ne novostj i nikak. Tut jeshcho smejalis - vipili ne chokajas za rasseju, za usatogo i druzhbu kacapov da belorusov.
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07.03.2022 09:45 Ответить
Та вже давно заштовханий!
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07.03.2022 09:45 Ответить
Ещё один ***** с тёлочками тоже типа общается.
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07.03.2022 09:48 Ответить
 
 