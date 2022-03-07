Оккупанты ударили по Николаеву из реактивных систем (обновлено). ВИДЕО

Армия агрессора РФ наносит удары по Николаеву из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает "Суспільне Миколаїв", передает Цензор.НЕТ.

Издание "Новости N" сообщает, что российские войска снова предприняли попытку войти в город. В Корабельном районе идет сражение. В части города исчезли свет и вода.

Ранее неоднократные попытки русских войск войти в Николаев были отражены. Накануне украинские войска полностью выбили противника из Николаева.

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