Генштаб ВСУ: оккупанты бьют авиацией с белорусских аэродромов и создают гуманитарный кризис

Информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 7 марта.

Информация опубликована на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права. Они обстреливают гражданские и "зеленые коридоры", берут в заложники женщин и детей, размещают технику в жилых кварталах и искусственно создают гуманитарный кризис.

"Так, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов", - сообщили в Генштабе.

Также для российских телеканалов снимают постановочные репортажи о якобы гуманности и человечности захватчиков.

"Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен", - добавили в Генштабе.