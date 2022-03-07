Генштаб ВСУ: оккупанты бьют авиацией с белорусских аэродромов и создают гуманитарный кризис
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 7 марта.
Информация опубликована на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине", - говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права. Они обстреливают гражданские и "зеленые коридоры", берут в заложники женщин и детей, размещают технику в жилых кварталах и искусственно создают гуманитарный кризис.
"Так, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов", - сообщили в Генштабе.
Также для российских телеканалов снимают постановочные репортажи о якобы гуманности и человечности захватчиков.
"Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен", - добавили в Генштабе.
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Але я вас розумію. У мене в самого все всередині перевертається від дій рашистів. Я зараз в Чернігові. Надивився багато на що не по телевізору.
НАТО боягузи і терпіли!
Де-юре Білорусія - військовий союзник мордора.
А Польща з нами (як і НАТО в цілому) - ні.
Памятаю відносини 60х - якби це було тоді - точно би вписалися.
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Слава нації
Смерть москалям.
До одного 150 км.
А до іншого 250 км.
Невже в нас немає ніяких ракет, щоб туди послати? І знищити всі ті літаки, які там стоять.
Когда колонна беженцев выехала на трассу по ним ударили самолеты, погибло много людей, женщины, дети и старики. Не стоит верить этим кафирам