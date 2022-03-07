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Новости Война в Украине
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Генштаб ВСУ: оккупанты бьют авиацией с белорусских аэродромов и создают гуманитарный кризис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ: оккупанты бьют авиацией с белорусских аэродромов и создают гуманитарный кризис

Информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 7 марта.

Информация опубликована на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права. Они обстреливают гражданские и "зеленые коридоры", берут в заложники женщин и детей, размещают технику в жилых кварталах и искусственно создают гуманитарный кризис.

"Так, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов", - сообщили в Генштабе.

Также для российских телеканалов снимают постановочные репортажи о якобы гуманности и человечности захватчиков.

"Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен", - добавили в Генштабе.

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Топ комментарии
+28
А усатая падла рассказывает сказки, что, "кто-то там хочет его затолкать на войну с Украиной". Будет висеть рядом с путлером,гнида.
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07.03.2022 07:23
+22
Значить з території Бідорусі можна вилітати ракетам і літакам щоб бомбить Україну, а от із території Польщі літакам не можна вилітати щоб захистити небо над Україною?
НАТО боягузи і терпіли!
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07.03.2022 07:28
+20
УБЛЮДОК ЛУКАШЕНКА-ГААГА ЖДЬОТ...
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07.03.2022 07:22
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УБЛЮДОК ЛУКАШЕНКА-ГААГА ЖДЬОТ...
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07.03.2022 07:22 Ответить
В Гааге сегодня состоится первое заседание Международного уголовного суда по вопросу преступлений России в Украине.
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07.03.2022 07:22 Ответить
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Давайте расскопаем какойнибудь скотомогильник, добудем чуму или оспу, аккуратно соберем в баночку и дроном расспылим над мацквой!!!
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07.03.2022 07:22 Ответить
Відкиньте будь-які подібні плани. Україна воює на стороні добра. Ми навіть нафтопереробний завод в Мозирі не чіпаємо через можливу екологічну катастрофу. Бути на стороні добра важче, це накладає обов'язки.
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07.03.2022 07:29 Ответить
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Какая нахер сторона добра? Вы в своем уме? У нас города с лица земли стирают, а гейропейцы языки в жопу засунули и бесполетную зону не делают, я просто не понимаю этого пацифизма. Враг должен умирать в муках, тыл врага должен умирать в муках, дети врага долны умирать в муках. И все это еще впереди!!!
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07.03.2022 07:33 Ответить
Дуже близорукий погляд. Як тільки Україна почне удари по цивільних, дітях, так відразу міжнародна підтримка і припиниться. А міжнародна підтримка нам дуже потрібна. Без неї нам війну не виграти. Дуже важливо мати холодну голову і не стати драконом, перемігши дракона.
Але я вас розумію. У мене в самого все всередині перевертається від дій рашистів. Я зараз в Чернігові. Надивився багато на що не по телевізору.
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07.03.2022 07:59 Ответить
бо дурна у нас влада...жаліє терористів(((( а вєнєдіктава ладна УСІХ Патріотів кинути до тюрми - ворогів НЕ ЧІПАЄ ((((
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07.03.2022 09:03 Ответить
А усатая падла рассказывает сказки, что, "кто-то там хочет его затолкать на войну с Украиной". Будет висеть рядом с путлером,гнида.
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07.03.2022 07:23 Ответить
К сожалению не будет...Его выбросят из окна.
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07.03.2022 07:27 Ответить
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Можно по аэродрому Мачулищи нанести удар нашим "нептуном". Осталось его только из-под асфальта выкопать.
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07.03.2022 07:25 Ответить
Коли нарешті Зєлєнскій припинить дружбу з лукашенкаю?
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07.03.2022 07:27 Ответить
Тепер наступні перемовини будуть в мацкві
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07.03.2022 08:38 Ответить
А поки в Белорусі...
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07.03.2022 09:09 Ответить
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Если есть чем - бить по аэродромам и базам агрессора в Беларуси и не обращать внимания на гнусавые речи зе-предателя и его банды!
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07.03.2022 07:27 Ответить
Значить з території Бідорусі можна вилітати ракетам і літакам щоб бомбить Україну, а от із території Польщі літакам не можна вилітати щоб захистити небо над Україною?
НАТО боягузи і терпіли!
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07.03.2022 07:28 Ответить
Хорошо сказал в яблочко.
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07.03.2022 07:31 Ответить
При всій повазі до вашого гніву, на жаль .
Де-юре Білорусія - військовий союзник мордора.
А Польща з нами (як і НАТО в цілому) - ні.
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07.03.2022 07:50 Ответить
А взагалі то.. зажралась Європа через край на штатівській охороні, розжиріла, мало не тріскає.
Памятаю відносини 60х - якби це було тоді - точно би вписалися.
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07.03.2022 07:54 Ответить
А хто нам забороняє бомбити білоруські аеродроми?
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07.03.2022 07:52 Ответить
Зеля.
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07.03.2022 09:10 Ответить
ышо один рузге кракодил отлетался https://twitter.com/i/status/1500701210600427521
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07.03.2022 07:28 Ответить
Драник вусатий повинен висіти поряд з ******..
..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 07:34 Ответить
6 марта атомный авианосец США USS Harry S. Truman ВМС вошел в Эгейское море. Это максимально близкое расстояние к театру военных действий на Украине. Интересно, да?
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07.03.2022 07:35 Ответить
Ага...😔
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07.03.2022 07:49 Ответить
Турист *****... Лише паливо витрачає. Глибоке занепокоєння могли б висловити і якось і в менш затратний спосіб для бюджету.
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07.03.2022 08:08 Ответить
топливо так он атомный у него автономность на реакторах 13 лет
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07.03.2022 08:14 Ответить
То чому до цього часу ми не вдаримо по аеродромах?
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07.03.2022 07:37 Ответить
НІЗЗЯ! Бо зєлєнін і лукашєнкав - ДРУЗЬЯ НАВІКИ!!!!
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07.03.2022 07:53 Ответить
Це з двох аеродромів. Барановичі і Мачуліщі в Білорусі.





До одного 150 км.



А до іншого 250 км.



Невже в нас немає ніяких ракет, щоб туди послати? І знищити всі ті літаки, які там стоять.
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07.03.2022 07:39 Ответить
Ирпень три дня без света и воды??? У меня мама в Иванковском районе уже двенадцатый день без еды и медикаментов, света, воды, отопления, связи нет больше недели! Умоляю! Создайте им хоть малейшие условия для выживания!!!
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07.03.2022 07:40 Ответить
а якщо у нас немає ракет, чому б їх у союзників не попросити?
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07.03.2022 07:51 Ответить
А лукашенкав про це не знає...
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07.03.2022 07:52 Ответить
Людяність, гуманість - біля кацапів і поруч не стояло за всю історію їх нікчемного життя
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07.03.2022 07:54 Ответить
Ш Луку треба змусити заплатити репарації.А для цього не нам, а відповідним органам треба вести облік.
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07.03.2022 07:58 Ответить
наші звільнили від окупантів Чугуєв
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07.03.2022 08:00 Ответить
«Российским захватчикам нанесен большой урон в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов», - проинформировали в Генштабе.
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07.03.2022 08:02 Ответить
В 1999 году во время второй русско-чеченской войны русские кафиры дали "коридор" что бы беженцы смогли покинуть Грозный.
Когда колонна беженцев выехала на трассу по ним ударили самолеты, погибло много людей, женщины, дети и старики. Не стоит верить этим кафирам
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07.03.2022 08:05 Ответить
если нельзя уничтожить авиацию, надо травить пилотов, подсыпать сахар в керосин, портить навигационные приборы, любые диверсии подходят, чтобы остановить авиационные удары, украинские и белорусские партизаны объединяйтесь...
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07.03.2022 08:43 Ответить
Точку У по аеродромах бульбофюрера!
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07.03.2022 08:49 Ответить
белорусский "силовиков" будут уничтожать!! создадим совй Моссад и ВСЕХ_ВСЕХ достанем!!
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07.03.2022 09:18 Ответить
 
 