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В результате обстрела Николаева из "Смерчей" возникло 5 пожаров, в жилом секторе выявляют много взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 7 марта по г. Николаеву произведен массовый обстрел жилых массивов из "Смерчей".
В результате чего произошло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ГП НПКГ "Заря"-"Машпроект"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессцентр ГСЧС.
К ликвидации последствий от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечено 11 единиц техники, 32 спасателя.
Наблюдаются многочисленные случаи обнаружения ВОП в жилом секторе. Масштабы разрушения устанавливаются.
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+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
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https://www.youtube.com/watch?v=Hk0GePZiMlY
ввод ограниченого контингента советского мяса"спицоперацией"
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.
В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.
Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.
Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.
Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.
07.03.2022
Горіть в пеклі, народжуйте уродів, здохніть тварі😡
и мы их палили также как их палят сейчас в Украине. Во время второй войны русские уже не заезжали в города, они просто их сравнивали с землей. Сейчас тоже самое происходит в Украине,
не смогли пройти за 3 дня, получили такое сопротивление вместо цветов и хлеба с солью получили Javeлин и горы трупов. А теперь они применили Чеченский сценарий сравнивать все с землей и не важно кто там,дети,женщины,старики.