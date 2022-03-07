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Новости Война в Украине
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В результате обстрелов Харькова множество разрушений и пожаров. Из-под завалов извлекли тела 8 человек, около 200 человек спасены, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрелов Харькова множество разрушений и пожаров. Из-под завалов извлекли тела 8 человек, около 200 человек спасены, - ГСЧС

За сутки с 6 по 7 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки, жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в 19:15 произошло очередное массированная авиабомбардировка города Харькова, в результате чего полностью или частично были разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

- пер. Карбышева - 3 пожара, из которых 2 в 15- и 4-этажных жилых домах;

- Гимназическая набережная - пожар в Харьковском муз. училище;

- Московский проспект - 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 в медучреждении;

- Майдан Героев Небесной сотни — 7 пожаров, 4 из которых жилые здания.

Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 зданий на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевского, Мироносицкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Харьковом бойцы Нацгвардии и теробороны уничтожили колонну снабжения российских оккупантов. ФОТО

"В общей сложности за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разборку завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

"Спасатели при ликвидации пожаров и разборке завалов спасли и эвакуировали около 200 человек. Также огнеборцы под завалами обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация относительно погибших и пострадавших в настоящее время уточняется. Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать. ", – резюмировали в ГСЧС.

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Вилітають з двох аеродромів. Барановичі і Мачуліщі в Білорусі.

До одного 150 км.



А до іншого 250 км.



Невже в нас немає ніяких ракет, щоб по ним вдарити? І знищити всі ті літаки, які там стоять.
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07.03.2022 08:19 Ответить
Точка У бьет всего на 120 км, кроме того она всегда стоит не на передовой, а где-то в тылу.
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07.03.2022 08:27 Ответить
ПИсеграй полностью отменил (де-факто) ракетную программу - а раньше уже почи-почти запустили проти-корабельные и даже крылатые ракеты!!! и оперативные-тактические уже были разработанные в раза дальше летящие чем Точка-У.... ну что там еще вы не смогли простить "барыгам"??? видосики смотрели со Шмарклей и Говнобородьком
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07.03.2022 09:22 Ответить
Родіон Бронніков, Тероборона Харкова, сьогодні.
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.

В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.

Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.

Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.

Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.

07.03.2022
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07.03.2022 08:21 Ответить
боже, який жах
поясніть мені, а чому ми самі не можемо з цим якось упоратися. як можна їх прищемити?
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07.03.2022 08:24 Ответить
настане день, коли китайці заїдуть в рашу навіть не на танках
а на легкових машинах і навіть без зброї.
і цей день не далеко.
судячи по протестах в росії, там нема ні єдності ні нормальних людей
захищати росію нікому
1 категорія це бидло, з грошима і без
2категорія це вата,
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07.03.2022 08:27 Ответить
.
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07.03.2022 08:45 Ответить
просто нет сил это читать, никаких сил...., как же я проклинаю всех русских ублюдков и тех, кто бомбит и тех, кто отдает приказы и тех, кто "ничего не знает" и всех, кто поддерживает своего бесноватого путина
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07.03.2022 08:47 Ответить
​​‼️ У Харкові затримали одного з двох пілотів збитого російського винищувача
Вночі 7 березня військовослужбовці Нацгвардії України затримали одного з двох пілотів російського винищувача - обидвом вдалося катапультуватися після того, як їхній літак збили ввечері.
За посадою затриманий російський пілот є заступником командира авіаційного полку. Пілота збитого винищувача затримали та передали в один із районних відділів поліції у Харкові.
Інший російський пілот досі переховується у місті.
https://t.me/censor_net/9314
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07.03.2022 09:02 Ответить
За словами чотирьох американських чиновників, paосія набирає сирійців, які мають бойовий досвід у місті, щоб відправити їх в Україну.

Тим часом арабські ЗМІ повідомляють, що багато сирійців відповіли на заклик президента України Володимира Зеленського виїхати в Україну, щоб приватно воювати на українській стороні.

Це також підтверджує французька організація «Сирійці за правду та справедливість» (STJ).

https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-karam-ukraina-verve-siriesus.d?id=54125090
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07.03.2022 09:40 Ответить
A vedj govorilos tut - sirijci gotovi rvatj gorlo rjusne pri pervoi vozmozhnosti - ja zhe s nimi tut raz za razom peregovorju , chto i kak. Kstati, umnije ljudi, svetlije misli i ljubovj k svojei Siriii.
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07.03.2022 09:42 Ответить
Обстрел музыкального училища, говорит о том, что в городе продолжают действовать вражеские наводчики. Музучилище находилось в здании бывшего райкома партии, типовой постройки, с традиционными голубыми елками перед входом. Поэтому его приняли за административное здание.
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07.03.2022 09:54 Ответить
 
 