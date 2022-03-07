В результате обстрелов Харькова множество разрушений и пожаров. Из-под завалов извлекли тела 8 человек, около 200 человек спасены, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За сутки с 6 по 7 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки, жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в 19:15 произошло очередное массированная авиабомбардировка города Харькова, в результате чего полностью или частично были разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:
- пер. Карбышева - 3 пожара, из которых 2 в 15- и 4-этажных жилых домах;
- Гимназическая набережная - пожар в Харьковском муз. училище;
- Московский проспект - 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 в медучреждении;
- Майдан Героев Небесной сотни — 7 пожаров, 4 из которых жилые здания.
Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 зданий на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевского, Мироносицкой.
"В общей сложности за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разборку завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.
"Спасатели при ликвидации пожаров и разборке завалов спасли и эвакуировали около 200 человек. Также огнеборцы под завалами обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация относительно погибших и пострадавших в настоящее время уточняется. Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать. ", – резюмировали в ГСЧС.
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До одного 150 км.
А до іншого 250 км.
Невже в нас немає ніяких ракет, щоб по ним вдарити? І знищити всі ті літаки, які там стоять.
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.
В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.
Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.
Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.
Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.
07.03.2022
поясніть мені, а чому ми самі не можемо з цим якось упоратися. як можна їх прищемити?
а на легкових машинах і навіть без зброї.
і цей день не далеко.
судячи по протестах в росії, там нема ні єдності ні нормальних людей
захищати росію нікому
1 категорія це бидло, з грошима і без
2категорія це вата,
Вночі 7 березня військовослужбовці Нацгвардії України затримали одного з двох пілотів російського винищувача - обидвом вдалося катапультуватися після того, як їхній літак збили ввечері.
За посадою затриманий російський пілот є заступником командира авіаційного полку. Пілота збитого винищувача затримали та передали в один із районних відділів поліції у Харкові.
Інший російський пілот досі переховується у місті.
https://t.me/censor_net/9314
Тим часом арабські ЗМІ повідомляють, що багато сирійців відповіли на заклик президента України Володимира Зеленського виїхати в Україну, щоб приватно воювати на українській стороні.
Це також підтверджує французька організація «Сирійці за правду та справедливість» (STJ).
https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-karam-ukraina-verve-siriesus.d?id=54125090