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Новости Война в Украине
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Резников о снабжении оружием Украины: Есть существенный прогресс. Пусть врага ждет сюрприз

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Резников о снабжении оружием Украины: Есть существенный прогресс. Пусть врага ждет сюрприз

Из-за огромных потерь, которые понесли войска РФ, интенсивность боевых действий временно снизилась.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук пишет министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые украинцы! Прошло одиннадцать суток героического сопротивления. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские окупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев" , – отмечает он.

Так что Резников призывает не терять бдительности! Российские войска везде получат жесткий отпор.

"Русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Это непросто. Ведь русские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакали себя так не ведут", – продолжает министр обороны.

По его словам, власти используют каждую минуту, чтобы укрепить нашу оборону. Все усилия круглые сутки направлены на то, чтобы обеспечить потребности наших защитников и защитниц.

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"Более 140 тысяч украинцев, преимущественно – мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны. Конечно, есть те, которые убегают. Но весь мир видит, как украинский народ бьется за свою страну. Уже более 20 тыс. .обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и защищать мир от российских нацистов на украинском фронте. Чтобы кремлевское зло не распространялось", - добавляет он.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс. Кроме прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов. Мы "перехватываем " у поставщиков сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное – чтобы было удобно бить врага", - резюмирует Резников.

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Топ комментарии
+36
Рашка має бути знищена як держава!
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07.03.2022 08:51
+34
Давай побыстрей ,кацапы мёрзнут в полях ,надо-бы согреть тварюк ..
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07.03.2022 08:50
+24
Там і замерзнуть нафіг, як німці під Сталинградом.
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07.03.2022 08:52
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Давай побыстрей ,кацапы мёрзнут в полях ,надо-бы согреть тварюк ..
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07.03.2022 08:50 Ответить
Там і замерзнуть нафіг, як німці під Сталинградом.
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07.03.2022 08:52 Ответить
Генерал "мороз", а потім генерал "грязь". Все, як у підручнику.
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07.03.2022 09:17 Ответить
Рашка має бути знищена як держава!
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07.03.2022 08:51 Ответить
это уже поняли практически все
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07.03.2022 08:57 Ответить
не всі на жаль
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07.03.2022 09:35 Ответить
ну что же вы, бляха муха, за люди... язык хуже помела... вообще-то в военное время это надо расценивать как выдачу государственной тайны с вытекающими последствиями... и это министр... уже поговорили о самолетах...
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07.03.2022 08:51 Ответить
Від підтримує в людях віру в нашу перемогу- бо він таки справжній міністр оборони. А всім українцям ніколи не вгодиш, що тут поробиш...
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07.03.2022 08:54 Ответить
Всем людям никогда не угодить, на то они и люди. Деза тоже часть войны.
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07.03.2022 08:59 Ответить
Сам ти мейло ..
Де він сказав?
Сказав же чекайте касаби.....

" сюрприз " !
..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 08:56 Ответить
Не перебільшуйте..

Він нічого з держтаємниці не видав...
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07.03.2022 09:15 Ответить
Потрібно Резнікову менше пиз....ти про доставлену зброю, а більше показувати фото-відео про підбиту кацапську техніку. І запитувати, а з якої зброї це зроблено.
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07.03.2022 08:57 Ответить
согласен
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07.03.2022 08:58 Ответить
Українці завжди краще знали, що треба робити іншим- але не робили те, що мусять самі робити. Еге ж?
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07.03.2022 09:01 Ответить
ты то каким боком к украинцам?
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07.03.2022 09:02 Ответить
Піськами вирішив помірятися? І не соромно?
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07.03.2022 09:06 Ответить
просто ты пишешь тупые посты капитан очевидность - засоряешь форум
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07.03.2022 09:08 Ответить
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Не твої собаче діло, що і як я тут пишу.
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07.03.2022 09:09 Ответить
Якщо всі вирішать,що ти пишеш йюхню -то попи..уєш у бан,Тєхнолог... ..))
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07.03.2022 09:17 Ответить
І ніжною тупни та плюнь від злості собі в монітор.
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07.03.2022 09:18 Ответить
Неохота тебе навіть спамити.. )
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07.03.2022 09:26 Ответить
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07.03.2022 09:29 Ответить
А оце реакція форумчан на мої пости- так що видихай!
Nmsg Te сподобався ваш коментар в теміЗ'явилася інформація, що Путін хоче "прибрати" главу Міноборони РФ

Щури почали гризти одне одного.

07.03.2022 09:17 Відкрити на форумі 48
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07.03.2022 09:20 Ответить
...це точно, краще мовчки завозити та формувати нові бригади з хорошою зброєю і робити ротації, що на передовій були постійно свіжі сили. Слава Україні! Смерть смердючим кацапам!
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07.03.2022 09:44 Ответить
что значит ждет сюрприз ? такое нельзя писать , пусть ощутят в реале
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07.03.2022 08:58 Ответить
сюрпризи кацапам йдуть кожен день..

"Рабочие в британском Чешире отказываются разгружать немецкий танкер с российской нефтью",

НЕХАЙ ОЧіКУЮТЬ НОВИХ )
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07.03.2022 09:20 Ответить
''перестаньте кормить чебуреками і чаем'' воєнних злочинців-полонених і ''оні уже не деті''-вони вбивці мого народу
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07.03.2022 08:59 Ответить
Україна виконує Женевську Конвенцію. Крапка.
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07.03.2022 09:02 Ответить
Менше треба пи*діти про таке
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07.03.2022 09:00 Ответить
Теперь и НАТО будет в разной форме ходить, и это мы туда ещё не вступили
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07.03.2022 09:01 Ответить
шо? неужели два дивизиона "предаторов" с инструкторами привезут?
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07.03.2022 09:01 Ответить
Резников не болтай языком , работай сильно но молча !
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07.03.2022 09:02 Ответить
Предлагаю пример гибридной войны - такой понравится рашистам. Польша должна официально объявить войну Украине. Таким образом ВВС Польши могут вероломно вторгаться в воздушное пространство Украины. Ну, и соответственно вести дружеский огонь по колоннам свинособак и поражать воздушные цели свинособак. На войне всякое бывает...
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07.03.2022 09:02 Ответить
💯
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07.03.2022 09:27 Ответить
Кстати, про помощь цезору, приват24 чото не срабатывает по тем реквизитам??
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07.03.2022 09:04 Ответить
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Этот дурак уже перепутал Эйзенхауэра с Рузвельтом, что с него взять.
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07.03.2022 09:04 Ответить
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Но факт остается фактом - он таки перепутал, значит - дурак.
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07.03.2022 09:16 Ответить
Да заспамь хоть до усеру: этот неуч все равно перепутал.
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07.03.2022 09:40 Ответить
Хе-хе, а про натовскую форму - это деликатный вброс? Мол - это не натовцы, это просто наши в натовской форме. Ну и что, что черные? Это шахтеры прямо из щахты, а вон тот вылмтый Беленюк.
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07.03.2022 09:17 Ответить
немає "форми Нато".. Є форма різних країн НАТО.



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07.03.2022 09:24 Ответить
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07.03.2022 09:24 Ответить
 
 