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Нацгвардейцы задержали одного из пилотов сбитого российского истребителя, он сдал координаторов. Второго пилота ищут, - глава Харьковской ОГА Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Нацгвардейцы задержали одного из пилотов сбитого российского истребителя, он сдал координаторов. Второго пилота ищут, - глава Харьковской ОГА Синегубов

Сегодня ночью, 7 марта, военнослужащие Нацгвардии задержали пилота сбитого российского истребителя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По должности вражеский пилот - заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже. Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершал 3 вылета между Изюмом и Балаклеей. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах", - пишет он.

По его словам, российский военный был передан для дальнейших следственных действий в один из районных отделов полиции города Харькова.

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"Пилотов вражеского самолета было двое, оба живы. Одному до сих пор удается скрываться в городе. Продолжаются поиски. Наши военные продолжают защищать Харьков! Не отступаем ни метр", - резюмировал Синегубов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
Чудова новина. Вдалого полювання на другу наволоч, харків'яни!
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07.03.2022 09:13
+24
Если зам. ком. полка за штурвалом, то это о многом говорит. Короче - *********** забздели
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07.03.2022 09:14
+19
Певно файні свідчення для Гааги .
...
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 09:11
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Певно файні свідчення для Гааги .
...
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 09:11 Ответить
Чудова новина. Вдалого полювання на другу наволоч, харків'яни!
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07.03.2022 09:13 Ответить
Чи варто говорити про те, що він здав координаторів? Виглядає, як подарунок ворогові...
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07.03.2022 09:13 Ответить
координатору отрежьте яйца, затем руки, ноги и віколите глаза и отпустите НА ***!!!
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07.03.2022 09:13 Ответить
Другого уже в банки закатывают...
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07.03.2022 09:13 Ответить
В одній з серединних земель України селяни знайшли пілота збитого штурмовика. Він катапультувався. Його били так, що в того випав язик. Зовсім. Звірство, звичайно, але що тут поробиш?!
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07.03.2022 09:22 Ответить
серединні землі? .....альо!
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07.03.2022 09:25 Ответить
Після війни знатимуть всі. Кацапи можуть мститися. Це для безпеки.
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07.03.2022 09:26 Ответить
у чувака гугл транслейтор сэр
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07.03.2022 09:47 Ответить
переправляйте їх одразу до Гааги
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07.03.2022 09:13 Ответить
Ото цінний кадр, в нього балачки про "первий вилєт" вже не прокатять((
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07.03.2022 09:13 Ответить
Руки і ноги для свідчення йому всеодно не потрібні, а добрива для посівної не завадять. Несіть сокиру.
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07.03.2022 09:13 Ответить
люди, белорусы, дорогие, помогите, травите этих пилотов как бешеных собак, их много, но не бесконечно, что-то ж они пьют и едят, это тоже способ закрыть наше небо!
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07.03.2022 09:14 Ответить
Если зам. ком. полка за штурвалом, то это о многом говорит. Короче - *********** забздели
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07.03.2022 09:14 Ответить
Ось тому за ним вєртушкі послали
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07.03.2022 09:16 Ответить
Тепер чекаємо самого командира полку((
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07.03.2022 09:15 Ответить
Пішки ...або на шибениці
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07.03.2022 09:18 Ответить
Какой-нить предатель этих всех пилотов обменяет на заложников, а потом будет говорить "я же людей их плена спасал! За одного 5 дали!"
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07.03.2022 09:18 Ответить
Дасть свідчення для Гааги
Та і думаю ***** хе...забив на них.
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07.03.2022 09:19 Ответить
ні, за п'ятьох вбивць він обміняє одного таксиста. "ониженашилюди"
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07.03.2022 09:20 Ответить
Народ, тут десь по якомусь FВ гуляє інфа, що на якомусь блок-посту пов'язали нардепа зажопа бойка, з якимось другим нардепом. Хто, що, де інфа, оригінал - ніхто не підкаже?
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07.03.2022 09:19 Ответить
Та це нікому не потрібно. Чуваки фотографуються для майбутніх виборів і корочок учасників війни. Їх таких уже пачки. Навіть Юля з автоматом на фото. Цей трюк придумав Лєжек і він спрацював і сподобався)
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07.03.2022 09:23 Ответить
Всё и всех сдаст **** ,кацапы смелые только мирное население бомбить .
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07.03.2022 09:23 Ответить
Харьковчане, вычисляйте чужака по городу.
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07.03.2022 09:24 Ответить
що там з коритом? якогось карапліка кажуть притопили..
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07.03.2022 09:26 Ответить
Потоплено московський корабель. Офіційна інформація.
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07.03.2022 09:55 Ответить
Харків'яни ви Герої ! 🇺🇦✊💙💛❤️‍🩹
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07.03.2022 09:29 Ответить
Непрохані гості назад вже не повернуться.
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07.03.2022 09:32 Ответить
 
 