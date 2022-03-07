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РФ выпустила по Украине 600 ракет и использовала 95% накопленной на границах мощности, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

РФ выпустила по Украине 600 ракет и использовала 95% накопленной на границах мощности, - Пентагон

РФ с начала войны выпустила по Украине 600 ракет и использовала 95% накопленной на границах мощности.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, США наблюдают, что в Херсоне и Николаеве продолжаются бои, а российские войска все еще пытаются окружить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Но продвижение встретило сильное сопротивление украинцев, что замедлило наступление россиян.

Между тем массивный российский конвой севернее Киева, охватывающий примерно 64 километра дороги, остается практически на месте, но нет информации о том, насколько он удален от Киева. В конце прошлой недели это было около 25 километров от центра Киева.

По данным США, как украинцы, так и россияне сохраняют подавляющее большинство своей воздушной боевой мощи, поэтому ни у одной из сторон нет преимущества в небе.

"Мы считаем, что украинский народ в большей части страны все еще располагает средствами коммуникации, доступом в Интернет и СМИ", - добавил чиновник.

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Чиновник также сказал, что США не наблюдали десантного нападения вблизи Одессы, и они не оценивают, что он неизбежен.

Он также затруднился подтвердить сообщение о том, что россияне мобилизуют резервистов.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что США получили очень убедительные сообщения об умышленных атаках РФ против гражданского населения в Украине, подпадающих под определение военного преступления.
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Топ комментарии
+13
Задействовали не равно потеряли? Это означает лишь что все войска уже в Украине, а не то что у них не осталось войск.
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07.03.2022 09:19
+9
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07.03.2022 09:24
+7
счетоводы хреновы. сколько людей погибло. сколько всего уничтожено. и у них нет превосходства. мы же понимаем, к чему эти бравые отчеты -что бы небо не закрывать.
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07.03.2022 09:19
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Це Пентагон чи департамент статистики?
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07.03.2022 09:16 Ответить
Су...небо закрийте
То орками...піZда.
..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 09:16 Ответить
Задействовали не равно потеряли? Это означает лишь что все войска уже в Украине, а не то что у них не осталось войск.
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07.03.2022 09:19 Ответить
это означает что ввели 95% подготовленных к операции войск.
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07.03.2022 09:32 Ответить
И это вовсе не означает, что у всех введенных в Украину российских войск сохранилась высокая боеспособность.
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07.03.2022 10:39 Ответить
Эти типо как летали, скоро пойдут те что прыгают, причём в какую сторону - непонятно..
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07.03.2022 09:17 Ответить
надо активизировать борьбу против доставки новых боеприпасов к границам Украины!, украинцы в россии, вас много, вашу родину пытаются уничтожить, не сидите сложа руки, у вас есть шанс показать, что вы с нами, что вы против войны, остановите наше уничтожение
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07.03.2022 09:18 Ответить
в россии Украинцев нет, там одни хохлы.
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07.03.2022 09:58 Ответить
И то не факт. Малоросы
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07.03.2022 10:05 Ответить
счетоводы хреновы. сколько людей погибло. сколько всего уничтожено. и у них нет превосходства. мы же понимаем, к чему эти бравые отчеты -что бы небо не закрывать.
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07.03.2022 09:19 Ответить
А вы только статистику ведете.
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07.03.2022 09:21 Ответить
Интересно сколько еще осталось ?...
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07.03.2022 09:24 Ответить
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07.03.2022 09:24 Ответить
АРА ХАМІЯ- ІДИ НАХ\\Й!!
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07.03.2022 09:26 Ответить
азербайжан пошел на торговую сделку с ращей что бы пройти санкции турки тоже
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07.03.2022 09:35 Ответить
и Грузия ее руководство продажное продало всех ПОЗОР
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07.03.2022 09:45 Ответить
600 ??? а хто там звиздiв шо у них всього 400 чи 450 ??? теж менi супер розвiдка США
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07.03.2022 09:35 Ответить
на кордонах?а в середені ще скільки?
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07.03.2022 09:49 Ответить
Ничё. Скоко б русни не было - все полягут. Все будут удобрения. Всех надо положить, чтоб кацапня и думать боялась лезть в Украину! Кацапские суки! Держимся!
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07.03.2022 10:10 Ответить
Вот это ужасающая статистика…И как там спится в НАТО???На 600 ударов могло бы быть меньше ,если бы закрыли небо над Украиной …Наверное никто в этом направлении не думает…Они ведь защищают ТОЛЬКО свое собственное небо,свои страны .на всех остальных им наплевать…И в эту организацию -МИРОВОГО ЭГОИЗМА хочет вступить Украина???Может нужно ещё хорошо подумать
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07.03.2022 10:32 Ответить
Скоро пиз.... орде. Держитесь братцьІ.
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07.03.2022 11:44 Ответить
 
 