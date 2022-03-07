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Россия сосредотачивает силы для новых атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска понесли значительные потери, интенсивность боевых действий снизилась.

Цензор.НЕТ сообщает об этом, ссылаясь на Facebook министра обороны. Алексей Резников пишет:

"Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор", - подчеркнул Резников.

Также он отметил, что оккупанты пытаются задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом.

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Топ комментарии
+18
Дуже хороші новини з Херсонської області від Командування морської піхоти

На авіапарку РФ знищили понад 30 гелікоптерів: «Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка»

Також 6 березня на підступах до Миколаєва знищили 3 колони ворога: «Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20»
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07.03.2022 10:02
+9
https://www.youtube.com/watch?v=SwJWTfmePJs


У Коломиї в церкві Московського патріархату знайшли заготовлені харчі для окупантів
хирачте кацабські церкви
перепост
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07.03.2022 10:03
+5
Пускай задушат своего гуся в бункере. Наши города выстоят ,и люди тоже .
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07.03.2022 10:04
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Цуки!
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07.03.2022 10:00 Ответить
Дуже хороші новини з Херсонської області від Командування морської піхоти

На авіапарку РФ знищили понад 30 гелікоптерів: «Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка»

Також 6 березня на підступах до Миколаєва знищили 3 колони ворога: «Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20»
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07.03.2022 10:02 Ответить
Информация про эти 30 вертолётов была ещё 3 дня назад
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07.03.2022 10:06 Ответить
Гдє била?
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07.03.2022 10:13 Ответить
не було про 30 гелікоптерів. не обанюйте
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07.03.2022 10:19 Ответить
д-30
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07.03.2022 10:07 Ответить
Оооо... суицидники..
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07.03.2022 10:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SwJWTfmePJs


У Коломиї в церкві Московського патріархату знайшли заготовлені харчі для окупантів
хирачте кацабські церкви
перепост
показать весь комментарий
07.03.2022 10:03 Ответить
Пускай задушат своего гуся в бункере. Наши города выстоят ,и люди тоже .
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07.03.2022 10:04 Ответить
Будуть лізти до повного свого знищення, путлеру вони теж не потрібні.
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07.03.2022 10:05 Ответить
ой жареная вертолётина пилотина https://twitter.com/i/status/1500743199626829827 загорел как бурят
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07.03.2022 10:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nuetJ_i0saA
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07.03.2022 10:06 Ответить
там уже слегкабронированные пазики и газели на поъезде из резерва.
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07.03.2022 10:07 Ответить
то транспорт забезпечення. Ось як у Мацквабаді почнуть суперкари та лади на потреби їх орків конфіскувати, тоді дійсно перемога вже не за горами
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07.03.2022 10:25 Ответить
Стратегические резервы уже все.Теперь бы за неделю оперативные перемолоть.
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07.03.2022 10:09 Ответить
Тепер оркі без броні, це буде цікаво)
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07.03.2022 10:11 Ответить
Ипашуть по Миколаєву із раннього ранку. Гатять і зараз. 12 день війни. Так ось, більш ніяких байок що "ми не знали, " ми на навчання приїхали" більше ніяких сердевих розмов з їхними свіноматками. Бо в Херсоні вже "царює" росгвардія.
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07.03.2022 10:22 Ответить
Резников, говночувак в пиджачке.
Учитель гимназии.
Ну хоть ты дурачок, не нагнетай обстановку для наших местных лишнехромосомных, ватных придурков.
Они поднимают лай, и тут уже слабонервные поЦреотические бабки орать начинают про зраду-зрадную.
ЗАТКНИСЬ. ПРОСТО - ЗАТКНИСЬ.
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07.03.2022 11:17 Ответить
 
 